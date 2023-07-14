Экс-глава Минобороны Украины обратился к критикам ВСУ в США
Экс-глава Минобороны Украины Загороднюк предложил критикам в США поучаствовать в конфликте
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк призвал тех, кто в США критикует действия украинских войск, приехать и участвовать в боевых действиях самим, сообщает газета New York Times.
Издание добавляет, что высокопоставленные официальные лица в США в последние недели в частном порядке выражают разочарование из-за того, что украинские командиры не используют западные тактики во время боевых действий, испугавшись из-за потерь и медленных темпов контрнаступления.
"Почему бы им не приехать и сделать все самим", - ответил Загороднюк в электронном письме в ответ на вопрос о критиках в США.
Российские следователи в пятницу заочно предъявили Загороднюку обвинения.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".