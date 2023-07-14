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Экс-глава Минобороны Украины обратился к критикам ВСУ в США - РИА Новости, 14.07.2023
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21:48 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/zagorodnyuk-1884301972.html
Экс-глава Минобороны Украины обратился к критикам ВСУ в США
Экс-глава Минобороны Украины обратился к критикам ВСУ в США - РИА Новости, 14.07.2023
Экс-глава Минобороны Украины обратился к критикам ВСУ в США
Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк призвал тех, кто в США критикует действия украинских войск, приехать и участвовать в боевых действиях самим,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T21:48
2023-07-14T21:48
вооруженные силы украины
андрей загороднюк
украина
сша
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк призвал тех, кто в США критикует действия украинских войск, приехать и участвовать в боевых действиях самим, сообщает газета New York Times. Издание добавляет, что высокопоставленные официальные лица в США в последние недели в частном порядке выражают разочарование из-за того, что украинские командиры не используют западные тактики во время боевых действий, испугавшись из-за потерь и медленных темпов контрнаступления. "Почему бы им не приехать и сделать все самим", - ответил Загороднюк в электронном письме в ответ на вопрос о критиках в США. Российские следователи в пятницу заочно предъявили Загороднюку обвинения. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230713/obrubok-1883873607.html
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вооруженные силы украины, андрей загороднюк, украина, сша, в мире
Вооруженные силы Украины, Андрей Загороднюк, Украина, США, В мире
Экс-глава Минобороны Украины обратился к критикам ВСУ в США

Экс-глава Минобороны Украины Загороднюк предложил критикам в США поучаствовать в конфликте

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк призвал тех, кто в США критикует действия украинских войск, приехать и участвовать в боевых действиях самим, сообщает газета New York Times.
Издание добавляет, что высокопоставленные официальные лица в США в последние недели в частном порядке выражают разочарование из-за того, что украинские командиры не используют западные тактики во время боевых действий, испугавшись из-за потерь и медленных темпов контрнаступления.
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"Почему бы им не приехать и сделать все самим", - ответил Загороднюк в электронном письме в ответ на вопрос о критиках в США.
Российские следователи в пятницу заочно предъявили Загороднюку обвинения.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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