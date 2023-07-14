https://ria.ru/20230714/vystavki-1884290411.html

Правительство утвердило список военных выставок в 2024-2025 годах

Правительство утвердило список военных выставок в 2024-2025 годах - РИА Новости, 14.07.2023

Правительство утвердило список военных выставок в 2024-2025 годах

Правительство РФ утвердило список международных военных выставок, салонов и форумов, которые пройдут в России в 2024-2025 годах, следует из опубликованного в... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T19:25

2023-07-14T19:25

2023-07-14T19:25

россия

кубинка

красногорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824696802_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_d861e0d82542f2f37754a8bcb3ad20f1.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило список международных военных выставок, салонов и форумов, которые пройдут в России в 2024-2025 годах, следует из опубликованного в пятницу на портале правовой информации распоряжения кабмина. Согласно документу, в 2024 году в России пройдут выставка "Продукции ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России" (январь-декабрь) в подмосковной Кубинке, выставка вертолетной индустрии МВВИ-2024 в мае в подмосковном Красногорске, салон "Комплексная безопасность" (май-июнь) в Кубинке, перенесенный с этого года международный авиасалон МАКС (в июне-августе) в подмосковном Жуковском, форум "Армия" в августе в парке "Патриот", а также "Гидроавиасалон" в сентябре в Геленджике. На 2025 год также запланировано проведение выставки "Продукции ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России" на январь-декабрь, МВВИ-2025 в Красногорске в мае, международный военно-морской салон МВМС в июне в Санкт-Петербурге, МАКС-2025 в июне-августе в Жуковском, и форум "Армия-2025" традиционно в августе.

https://ria.ru/20230712/vystavka-1883740627.html

россия

кубинка

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кубинка, красногорск