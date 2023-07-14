https://ria.ru/20230714/vystavki-1884290411.html
Правительство утвердило список военных выставок в 2024-2025 годах
Правительство утвердило список военных выставок в 2024-2025 годах - РИА Новости, 14.07.2023
Правительство утвердило список военных выставок в 2024-2025 годах
Правительство РФ утвердило список международных военных выставок, салонов и форумов, которые пройдут в России в 2024-2025 годах, следует из опубликованного в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:25
2023-07-14T19:25
2023-07-14T19:25
россия
кубинка
красногорск
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило список международных военных выставок, салонов и форумов, которые пройдут в России в 2024-2025 годах, следует из опубликованного в пятницу на портале правовой информации распоряжения кабмина. Согласно документу, в 2024 году в России пройдут выставка "Продукции ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России" (январь-декабрь) в подмосковной Кубинке, выставка вертолетной индустрии МВВИ-2024 в мае в подмосковном Красногорске, салон "Комплексная безопасность" (май-июнь) в Кубинке, перенесенный с этого года международный авиасалон МАКС (в июне-августе) в подмосковном Жуковском, форум "Армия" в августе в парке "Патриот", а также "Гидроавиасалон" в сентябре в Геленджике. На 2025 год также запланировано проведение выставки "Продукции ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России" на январь-декабрь, МВВИ-2025 в Красногорске в мае, международный военно-морской салон МВМС в июне в Санкт-Петербурге, МАКС-2025 в июне-августе в Жуковском, и форум "Армия-2025" традиционно в августе.
https://ria.ru/20230712/vystavka-1883740627.html
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россия, кубинка, красногорск
Россия, Кубинка, Красногорск
Правительство утвердило список военных выставок в 2024-2025 годах
Правительство утвердило список военных выставок, салонов и форумов в 2024-2025 годах