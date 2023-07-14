Рейтинг@Mail.ru
Пасечник сообщил о существенных потерях ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 14.07.2023 (обновлено: 18:50 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/vsu-1884275922.html
Пасечник сообщил о существенных потерях ВСУ под Артемовском
Пасечник сообщил о существенных потерях ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 14.07.2023
Пасечник сообщил о существенных потерях ВСУ под Артемовском
Российские бойцы нанесли украинским войскам существенные потери на Артемовском направлении, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:30
2023-07-14T18:50
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
донецкая народная республика
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_ea458684a2b4e0976d3de34110292ba5.jpg
ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Российские бойцы нанесли украинским войскам существенные потери на Артемовском направлении, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале. &quot;На Артемовском направлении активную работу ведут подразделения чеченского спецназа &quot;Ахмат&quot;, решительные действия которых позволили не только нанести противнику существенные потери, но и взять в плен 13 националистов, а также пять единиц трофейной техники&quot;, — написал он.По словам Пасечника, речь идет о двух танках, двух автомобилях и боевой бронированной машине.На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переброске бойцов спецназа "Ахмат" на Артемовское направление. В четверг их командир Апты Алаудинов рассказал, что село Клещеевка под Артемовском находится под контролем России. Он также отметил, что бойцы держат линию от этого населенного пункта вниз до Курдюмовки.Как заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки. Вооруженные формирования Украины пытаются занять высоты в районе села и для огневой поддержки своих войск ведут артиллерийский огонь.Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Российские войска после длительных боев заняли его 20 мая 2023 года.
https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b475418752ffade3545a8f647d1e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, донецкая народная республика, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Россия, Донецкая Народная Республика, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
Пасечник сообщил о существенных потерях ВСУ под Артемовском

Пасечник: спецназ "Ахмат" нанес ВСУ существенные потери на Артемовском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Российские бойцы нанесли украинским войскам существенные потери на Артемовском направлении, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале.
«

"На Артемовском направлении активную работу ведут подразделения чеченского спецназа "Ахмат", решительные действия которых позволили не только нанести противнику существенные потери, но и взять в плен 13 националистов, а также пять единиц трофейной техники", — написал он.

По словам Пасечника, речь идет о двух танках, двух автомобилях и боевой бронированной машине.
На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переброске бойцов спецназа "Ахмат" на Артемовское направление. В четверг их командир Апты Алаудинов рассказал, что село Клещеевка под Артемовском находится под контролем России. Он также отметил, что бойцы держат линию от этого населенного пункта вниз до Курдюмовки.
Как заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки. Вооруженные формирования Украины пытаются занять высоты в районе села и для огневой поддержки своих войск ведут артиллерийский огонь.
Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Российские войска после длительных боев заняли его 20 мая 2023 года.
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
"ВСУ перестали беречь людей". Что происходит на фронте
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникРоссияДонецкая Народная РеспубликаЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала