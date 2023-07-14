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Пасечник сообщил о существенных потерях ВСУ под Артемовском
Пасечник сообщил о существенных потерях ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 14.07.2023
Пасечник сообщил о существенных потерях ВСУ под Артемовском
Российские бойцы нанесли украинским войскам существенные потери на Артемовском направлении, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:30
2023-07-14T18:30
2023-07-14T18:50
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
донецкая народная республика
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Российские бойцы нанесли украинским войскам существенные потери на Артемовском направлении, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале. "На Артемовском направлении активную работу ведут подразделения чеченского спецназа "Ахмат", решительные действия которых позволили не только нанести противнику существенные потери, но и взять в плен 13 националистов, а также пять единиц трофейной техники", — написал он.По словам Пасечника, речь идет о двух танках, двух автомобилях и боевой бронированной машине.На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переброске бойцов спецназа "Ахмат" на Артемовское направление. В четверг их командир Апты Алаудинов рассказал, что село Клещеевка под Артемовском находится под контролем России. Он также отметил, что бойцы держат линию от этого населенного пункта вниз до Курдюмовки.Как заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки. Вооруженные формирования Украины пытаются занять высоты в районе села и для огневой поддержки своих войск ведут артиллерийский огонь.Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Российские войска после длительных боев заняли его 20 мая 2023 года.
https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, донецкая народная республика, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Россия, Донецкая Народная Республика, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
Пасечник сообщил о существенных потерях ВСУ под Артемовском
Пасечник: спецназ "Ахмат" нанес ВСУ существенные потери на Артемовском направлении