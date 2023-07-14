https://ria.ru/20230714/vsu-1884269189.html

Российский боец рассказал, как ВСУ используют свою подбитую технику

Российский боец рассказал, как ВСУ используют свою подбитую технику - РИА Новости, 14.07.2023

Российский боец рассказал, как ВСУ используют свою подбитую технику

ВСУ используют в Запорожье подбитую технику как "таран" для прохода через многочисленные минные поля, оборудованные российскими военными, уничтоженные... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:56

2023-07-14T17:56

2023-07-14T17:59

специальная военная операция на украине

россия

запорожье

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

киев

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. ВСУ используют в Запорожье подбитую технику как "таран" для прохода через многочисленные минные поля, оборудованные российскими военными, уничтоженные бронемашины украинцы толкают сзади еще не сожженной техникой, рассказал РИА Новости командир роты добровольческого отряда "Барс-10" с позывным "Тор". "Через минные поля идет, допустим, одна машина. Эту машину подрывают и ее просто сзади толкают через остальные минные поля. Как "таран" используют", - рассказал о тактике ВСУ в беседе с РИА Новости "Тор". Он добавил, что основной ударной силой в летнем контрнаступлении ВСУ в последнее время является пехота. "Они ночью пытаются идти, как правило. Но в последнее время уже начали и днем – рано утром. Потому что в ночи у нас особо сильно не пройдешь. Во-первых, естественный сам ландшафт (в Запорожье – ред.) мешает этому. И пробраться через такие заросли очень тяжело. Естественно, они сами себя обнаруживают. Безусловно, это для нас плюс. Ну, и у нас там выставлены еще и противопехотные мины, поэтому этот момент тоже был учтен" - рассказал "Тор". Украинское контрнаступление на запорожском, южнодонецком и артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном из направлений, а его потери превысили 26 тысяч солдат и офицеров, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного - 17 танков Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230714/saldo-1884109301.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожье

киев

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россия, запорожье, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, киев