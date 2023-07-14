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В Запорожской области построят водовод в Бердянск - РИА Новости, 14.07.2023
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12:34 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/vodovod-1884164589.html
В Запорожской области построят водовод в Бердянск
В Запорожской области построят водовод в Бердянск - РИА Новости, 14.07.2023
В Запорожской области построят водовод в Бердянск
Для Бердянска в Запорожской области, где прогнозировались проблемы из-за теракта на Каховской ГЭС, построят водовод длиной 15 километров для подачи 20 тысяч... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:34
2023-07-14T12:34
бердянск
запорожская область
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Для Бердянска в Запорожской области, где прогнозировались проблемы из-за теракта на Каховской ГЭС, построят водовод длиной 15 километров для подачи 20 тысяч кубических метров воды в сутки, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в телеграм-канале. Ранее он сообщал, что Бердянск ощутит падение уровня воды в Днепре, для решения этой проблемы принимается ряд мероприятий. "Что касается Бердянска, подпитка будет рассматриваться с учетом собственных источников и полученных трех новых источников на Луначарском месторождении и строительства водовода протяженностью 15 км для подачи 20 000 м3/сут. воды. Это большая и комплексная работа, которая должна решить вопрос бесперебойного снабжения жителей водой, не только питьевой, но и технической – для полива фермерских хозяйств", - написал Балицкий.По его словам, администрация Запорожской области создала при министерстве агропромышленного комплекса рабочую группу по вопросу обеспечения водой населенных пунктов Акимовского, Мелитопольского, Приазовского, Приморского районов и города Бердянска, где до сих пор сложная ситуация с водоснабжением. "В первую очередь рассматривается вопрос обеспечения жителей водой за счет подземных источников. Поручил в короткие сроки провести ревизию скважин, гидрогеологическое изучение и анализ качества и количества подземных вод Новофилипповского месторождения из тех скважин, которые существуют на сегодняшний день", - добавил Балицкий. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230714/svo-1884028096.html
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бердянск, запорожская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Бердянск, Запорожская область, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
В Запорожской области построят водовод в Бердянск

В Запорожской области построят водовод в Бердянск из-за ЧП на Каховской ГЭС

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкНазвание города на здании в Бердянске
Название города на здании в Бердянске - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Название города на здании в Бердянске. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Для Бердянска в Запорожской области, где прогнозировались проблемы из-за теракта на Каховской ГЭС, построят водовод длиной 15 километров для подачи 20 тысяч кубических метров воды в сутки, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в телеграм-канале.
Ранее он сообщал, что Бердянск ощутит падение уровня воды в Днепре, для решения этой проблемы принимается ряд мероприятий.
"Что касается Бердянска, подпитка будет рассматриваться с учетом собственных источников и полученных трех новых источников на Луначарском месторождении и строительства водовода протяженностью 15 км для подачи 20 000 м3/сут. воды. Это большая и комплексная работа, которая должна решить вопрос бесперебойного снабжения жителей водой, не только питьевой, но и технической – для полива фермерских хозяйств", - написал Балицкий.
По его словам, администрация Запорожской области создала при министерстве агропромышленного комплекса рабочую группу по вопросу обеспечения водой населенных пунктов Акимовского, Мелитопольского, Приазовского, Приморского районов и города Бердянска, где до сих пор сложная ситуация с водоснабжением.
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"В первую очередь рассматривается вопрос обеспечения жителей водой за счет подземных источников. Поручил в короткие сроки провести ревизию скважин, гидрогеологическое изучение и анализ качества и количества подземных вод Новофилипповского месторождения из тех скважин, которые существуют на сегодняшний день", - добавил Балицкий.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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БердянскЗапорожская областьКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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