В Запорожской области построят водовод в Бердянск
В Запорожской области построят водовод в Бердянск из-за ЧП на Каховской ГЭС
Название города на здании в Бердянске. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Для Бердянска в Запорожской области, где прогнозировались проблемы из-за теракта на Каховской ГЭС, построят водовод длиной 15 километров для подачи 20 тысяч кубических метров воды в сутки, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в телеграм-канале.
Ранее он сообщал, что Бердянск ощутит падение уровня воды в Днепре, для решения этой проблемы принимается ряд мероприятий.
"Что касается Бердянска, подпитка будет рассматриваться с учетом собственных источников и полученных трех новых источников на Луначарском месторождении и строительства водовода протяженностью 15 км для подачи 20 000 м3/сут. воды. Это большая и комплексная работа, которая должна решить вопрос бесперебойного снабжения жителей водой, не только питьевой, но и технической – для полива фермерских хозяйств", - написал Балицкий.
По его словам, администрация Запорожской области создала при министерстве агропромышленного комплекса рабочую группу по вопросу обеспечения водой населенных пунктов Акимовского, Мелитопольского, Приазовского, Приморского районов и города Бердянска, где до сих пор сложная ситуация с водоснабжением.
"В первую очередь рассматривается вопрос обеспечения жителей водой за счет подземных источников. Поручил в короткие сроки провести ревизию скважин, гидрогеологическое изучение и анализ качества и количества подземных вод Новофилипповского месторождения из тех скважин, которые существуют на сегодняшний день", - добавил Балицкий.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.