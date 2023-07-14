https://ria.ru/20230714/vagner-1884224763.html

Бойцы "Вагнера" провели занятия с подразделениями белорусской теробороны

Бойцы "Вагнера" провели занятия с подразделениями белорусской теробороны - РИА Новости, 14.07.2023

Бойцы "Вагнера" провели занятия с подразделениями белорусской теробороны

Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" провели занятия со служащими белорусской территориальной обороны недалеко от города Осиповичи Могилевской области, РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:20

2023-07-14T15:20

2023-07-14T17:32

в мире

министерство обороны белоруссии

белоруссия

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россия

попытка вооруженного мятежа

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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" провели занятия со служащими белорусской территориальной обороны недалеко от города Осиповичи Могилевской области, сообщила пресс-служба минобороны республики."Военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер", — говорится в публикации ведомства.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Это произошло после заявлений руководителя "группы" Евгения Пригожина о том, что Вооруженные силы якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. На Пригожина сначала завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа, которое впоследствии закрыли из-за "прекращения действий, непосредственно направленных на совершение преступления".Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться домой или "уйти в Белоруссию". Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге.На этой неделе пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле Пригожиным и командирами ЧВК, на встречу были приглашены 35 человек, "обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства".

https://ria.ru/20230712/belorussiya-1883770836.html

https://ria.ru/20230711/prigozhin-1883513090.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, министерство обороны белоруссии, белоруссия, могилевская область, чвк "вагнер", россия, попытка вооруженного мятежа