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Бойцы "Вагнера" провели занятия с подразделениями белорусской теробороны - РИА Новости, 14.07.2023
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15:20 14.07.2023 (обновлено: 17:32 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/vagner-1884224763.html
Бойцы "Вагнера" провели занятия с подразделениями белорусской теробороны
Бойцы "Вагнера" провели занятия с подразделениями белорусской теробороны - РИА Новости, 14.07.2023
Бойцы "Вагнера" провели занятия с подразделениями белорусской теробороны
Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" провели занятия со служащими белорусской территориальной обороны недалеко от города Осиповичи Могилевской области, РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:20
2023-07-14T17:32
в мире
министерство обороны белоруссии
белоруссия
могилевская область
чвк "вагнер"
россия
попытка вооруженного мятежа
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" провели занятия со служащими белорусской территориальной обороны недалеко от города Осиповичи Могилевской области, сообщила пресс-служба минобороны республики."Военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер", — говорится в публикации ведомства.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Это произошло после заявлений руководителя "группы" Евгения Пригожина о том, что Вооруженные силы якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. На Пригожина сначала завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа, которое впоследствии закрыли из-за "прекращения действий, непосредственно направленных на совершение преступления".Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться домой или "уйти в Белоруссию". Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге.На этой неделе пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле Пригожиным и командирами ЧВК, на встречу были приглашены 35 человек, "обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства".
https://ria.ru/20230712/belorussiya-1883770836.html
https://ria.ru/20230711/prigozhin-1883513090.html
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могилевская область
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в мире, министерство обороны белоруссии, белоруссия, могилевская область, чвк "вагнер", россия, попытка вооруженного мятежа
В мире, Министерство обороны Белоруссии, Белоруссия, Могилевская область, ЧВК "Вагнер", Россия, Попытка вооруженного мятежа
Бойцы "Вагнера" провели занятия с подразделениями белорусской теробороны

Бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях теробороны в Могилевской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер"
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бойцы ЧВК "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" провели занятия со служащими белорусской территориальной обороны недалеко от города Осиповичи Могилевской области, сообщила пресс-служба минобороны республики.
"Военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер", — говорится в публикации ведомства.
Военнослужащие спецназа белорусской армии - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Белорусский спецназ будет тренироваться вместе с "Вагнером"
12 июля, 15:39
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Это произошло после заявлений руководителя "группы" Евгения Пригожина о том, что Вооруженные силы якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.
На Пригожина сначала завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа, которое впоследствии закрыли из-за "прекращения действий, непосредственно направленных на совершение преступления".
Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться домой или "уйти в Белоруссию". Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге.
На этой неделе пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле Пригожиным и командирами ЧВК, на встречу были приглашены 35 человек, "обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Песков ответил на вопрос об исполнении договоренностей с Пригожиным
11 июля, 13:48
 
В миреМинистерство обороны БелоруссииБелоруссияМогилевская областьЧВК "Вагнер"РоссияПопытка вооруженного мятежа
 
 
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