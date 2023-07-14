Бойцы "Вагнера" провели занятия с подразделениями белорусской теробороны
Бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях теробороны в Могилевской области
Бойцы ЧВК "Вагнер". Архивное фото
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" провели занятия со служащими белорусской территориальной обороны недалеко от города Осиповичи Могилевской области, сообщила пресс-служба минобороны республики.
"Военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер", — говорится в публикации ведомства.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Это произошло после заявлений руководителя "группы" Евгения Пригожина о том, что Вооруженные силы якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.
На Пригожина сначала завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа, которое впоследствии закрыли из-за "прекращения действий, непосредственно направленных на совершение преступления".
Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться домой или "уйти в Белоруссию". Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге.
На этой неделе пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле Пригожиным и командирами ЧВК, на встречу были приглашены 35 человек, "обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства".