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Twitter будет делиться доходами от рекламы с создателями контента - РИА Новости, 14.07.2023
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08:54 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/twitter-1884115447.html
Twitter будет делиться доходами от рекламы с создателями контента
Twitter будет делиться доходами от рекламы с создателями контента - РИА Новости, 14.07.2023
Twitter будет делиться доходами от рекламы с создателями контента
Социальная сеть Twitter объявила о намерении разделять выручку от рекламы с некоторыми создателями контента в дополнение к существующей системе монетизации,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T08:54
2023-07-14T08:54
технологии
невада
илон маск
twitter
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Социальная сеть Twitter объявила о намерении разделять выручку от рекламы с некоторыми создателями контента в дополнение к существующей системе монетизации, говорится на сайте компании. "Мы расширяем предложение по монетизации для создателей контента, добавляя в него функцию разделения доходов от рекламы", - сообщается на сайте соцсети. Для участия в программе необходимо выполнить ряд условий, в том числе иметь подписку Twitter Blue или верификацию, иметь не менее пяти миллионов просмотров записей ежемесячно на протяжении трех месяцев подряд, а для получения выплат необходимо иметь аккаунт на платежной платформе Stripe, говорится на сайте. Twitter в ближайшее время запустит процесс подачи заявок на получение доходов от рекламы, уточняется там же. В аккаунте соцсети в Twitter говорится, что программа будет расширена позднее в этом месяце. В разделе по программе на сайте отмечается, что авторы смогут подписаться на разделение доходов от рекламы (Creator Ads Revenue Sharing) и программу подписок (Creator Subscriptions) независимо друг от друга, и функция будет доступна во всех странах, где работает платежная платформа Stripe. Компания начала работу с первой группой пользователей, которая сможет принимать платежи. Twitter в апреле текущего года добавила функцию монетизации, которая позволяет пользователям зарабатывать на контенте на своей ленте через введение платной подписки. Владелец соцсети Илон Маск уточнил, что пользователи смогут получать деньги за свои тексты, фото и видео, опубликованные на платформе. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.
https://ria.ru/20230707/mask-1882781056.html
https://ria.ru/20230712/twitter-1883782711.html
невада
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
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технологии, невада, илон маск, twitter
Технологии, Невада, Илон Маск, Twitter
Twitter будет делиться доходами от рекламы с создателями контента

Twitter поделится доходами от рекламы с создателями контента в дополнение к монетизации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Социальная сеть Twitter объявила о намерении разделять выручку от рекламы с некоторыми создателями контента в дополнение к существующей системе монетизации, говорится на сайте компании.
"Мы расширяем предложение по монетизации для создателей контента, добавляя в него функцию разделения доходов от рекламы", - сообщается на сайте соцсети.
Для участия в программе необходимо выполнить ряд условий, в том числе иметь подписку Twitter Blue или верификацию, иметь не менее пяти миллионов просмотров записей ежемесячно на протяжении трех месяцев подряд, а для получения выплат необходимо иметь аккаунт на платежной платформе Stripe, говорится на сайте. Twitter в ближайшее время запустит процесс подачи заявок на получение доходов от рекламы, уточняется там же. В аккаунте соцсети в Twitter говорится, что программа будет расширена позднее в этом месяце.
В разделе по программе на сайте отмечается, что авторы смогут подписаться на разделение доходов от рекламы (Creator Ads Revenue Sharing) и программу подписок (Creator Subscriptions) независимо друг от друга, и функция будет доступна во всех странах, где работает платежная платформа Stripe. Компания начала работу с первой группой пользователей, которая сможет принимать платежи.
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Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.
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