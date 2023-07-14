https://ria.ru/20230714/turizm-1884188696.html

Закрытые города в Мурманской области стали популярными у туристов

Закрытые города в Мурманской области стали популярными у туристов - РИА Новости, 14.07.2023

Закрытые города в Мурманской области стали популярными у туристов

Закрытые административно-территориальные образования Мурманской области, в том числе столица Северного флота Североморск, все больше включаются в сферу туризма, РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:48

2023-07-14T13:48

2023-07-14T13:48

туризм

мурманская область

североморск

баренцево море

андрей звягинцев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

новости - туризм

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МУРМАНСК, 14 июл – РИА Новости. Закрытые административно-территориальные образования Мурманской области, в том числе столица Северного флота Североморск, все больше включаются в сферу туризма, поток путешественников в эти населенные пункты растет, сообщил журналистам председатель комитета по туризму региона Александр Елисеев. "ЗАТО часто исключаются из сферы туризма, сейчас мы видим включение ЗАТО в развитие туризма. Объема туристов, обслуженных в прошлом году в Североморске, мы достигли весной этого года. Думаю, мы превысим (по итогам 2023 года) в 2-3 раза количество туристов, привезенных и обслуженных в ЗАТО Североморск", - сказал Елисеев на полях нулевого дня Арктического фестиваля "Териберка" в Мурманске в пятницу. По его словам, это стало возможным благодаря системной работе, которую удалось выстроить властям с туроператорами. При этом в сферу туризма вовлекаются и жители закрытых военных городков – в частности, они изготавливают сувенирную продукцию. В Мурманской области насчитывается пять ЗАТО: Североморск, Островной, Заозерск, Видяево и Александровск (включает в себя крупные гарнизоны Полярный, Гаджиево и Снежногорск). Для их посещения необходим специальный пропуск. В целом показатель турпотока по региону за прошлый год превысил 540 тысяч человек, но власти ставят перед собой задачу нарастить его до миллиона туристов. Одна из проблем, которые предстоит решить, – увеличение количества мест размещения в разных муниципалитетах. Арктический фестиваль "Териберка" открывается в одноименном поселке, который получил известность благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан", в субботу уже в восьмой раз. В прошлом году его посетило больше 10 тысяч человек. "Териберка" - призер национальной премии Russian Event Awards, в 2023 году фестиваль второй раз подряд был включен в топ-50 Национального календаря событий, а также вошел в число лучших ярмарок конкурса "Торговля России-2023", проводимого Минпромторгом РФ. В программе фестиваля – музыкальные выступления под открытым небом на берегу Баренцева моря, кинопоказы, экскурсии по природному парку "Териберка", мастер-классы, морские прогулки на каяках, фридайвинг, детская развлекательная зона, ярмарка. Особенностью традиционной гастрономической площадки станет участие рестораторов из Приморского края, приглашенных в рамках проекта "Гастрономическая карта России". Туризм в последние годы становится важной отраслью экономики Мурманской области. Наиболее популярен в регионе зимний туризм - любители горных лыж приезжают в Хибины, где в этом году сезон катания продлился 200 дней. Также любителей экзотики привлекает старинное село Териберка с выходом в Северный ледовитый океан. Известность набирает арктическая кухня, в которой используются морепродукты, северные ягоды, оленина и даже мох ягель. Териберка – маленькое старинное село на берегу Баренцева моря. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать запоминающиеся фотографии. Приграничный режим в Териберке был снят только в 2009 году; она стала практически единственным в стране селом с выходом к океану, в которое любой россиянин может доехать на легковом автомобиле.

https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1884010496.html

https://ria.ru/20230713/puteshestviya-1883940250.html

https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html

мурманская область

североморск

баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мурманская область, североморск, баренцево море, андрей звягинцев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), новости - туризм