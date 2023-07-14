Рейтинг@Mail.ru
Закрытые города в Мурманской области стали популярными у туристов - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:48 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/turizm-1884188696.html
Закрытые города в Мурманской области стали популярными у туристов
Закрытые города в Мурманской области стали популярными у туристов - РИА Новости, 14.07.2023
Закрытые города в Мурманской области стали популярными у туристов
Закрытые административно-территориальные образования Мурманской области, в том числе столица Северного флота Североморск, все больше включаются в сферу туризма, РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:48
2023-07-14T13:48
туризм
мурманская область
североморск
баренцево море
андрей звягинцев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842942958_0:288:3076:2018_1920x0_80_0_0_6e1368b853549a8d14b44260714f2b67.jpg
МУРМАНСК, 14 июл – РИА Новости. Закрытые административно-территориальные образования Мурманской области, в том числе столица Северного флота Североморск, все больше включаются в сферу туризма, поток путешественников в эти населенные пункты растет, сообщил журналистам председатель комитета по туризму региона Александр Елисеев. "ЗАТО часто исключаются из сферы туризма, сейчас мы видим включение ЗАТО в развитие туризма. Объема туристов, обслуженных в прошлом году в Североморске, мы достигли весной этого года. Думаю, мы превысим (по итогам 2023 года) в 2-3 раза количество туристов, привезенных и обслуженных в ЗАТО Североморск", - сказал Елисеев на полях нулевого дня Арктического фестиваля "Териберка" в Мурманске в пятницу. По его словам, это стало возможным благодаря системной работе, которую удалось выстроить властям с туроператорами. При этом в сферу туризма вовлекаются и жители закрытых военных городков – в частности, они изготавливают сувенирную продукцию. В Мурманской области насчитывается пять ЗАТО: Североморск, Островной, Заозерск, Видяево и Александровск (включает в себя крупные гарнизоны Полярный, Гаджиево и Снежногорск). Для их посещения необходим специальный пропуск. В целом показатель турпотока по региону за прошлый год превысил 540 тысяч человек, но власти ставят перед собой задачу нарастить его до миллиона туристов. Одна из проблем, которые предстоит решить, – увеличение количества мест размещения в разных муниципалитетах. Арктический фестиваль "Териберка" открывается в одноименном поселке, который получил известность благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан", в субботу уже в восьмой раз. В прошлом году его посетило больше 10 тысяч человек. "Териберка" - призер национальной премии Russian Event Awards, в 2023 году фестиваль второй раз подряд был включен в топ-50 Национального календаря событий, а также вошел в число лучших ярмарок конкурса "Торговля России-2023", проводимого Минпромторгом РФ. В программе фестиваля – музыкальные выступления под открытым небом на берегу Баренцева моря, кинопоказы, экскурсии по природному парку "Териберка", мастер-классы, морские прогулки на каяках, фридайвинг, детская развлекательная зона, ярмарка. Особенностью традиционной гастрономической площадки станет участие рестораторов из Приморского края, приглашенных в рамках проекта "Гастрономическая карта России". Туризм в последние годы становится важной отраслью экономики Мурманской области. Наиболее популярен в регионе зимний туризм - любители горных лыж приезжают в Хибины, где в этом году сезон катания продлился 200 дней. Также любителей экзотики привлекает старинное село Териберка с выходом в Северный ледовитый океан. Известность набирает арктическая кухня, в которой используются морепродукты, северные ягоды, оленина и даже мох ягель. Териберка – маленькое старинное село на берегу Баренцева моря. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать запоминающиеся фотографии. Приграничный режим в Териберке был снят только в 2009 году; она стала практически единственным в стране селом с выходом к океану, в которое любой россиянин может доехать на легковом автомобиле.
https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1884010496.html
https://ria.ru/20230713/puteshestviya-1883940250.html
https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html
мурманская область
североморск
баренцево море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842942958_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_b3e556f4b4932e418a3b7a5f2997e64e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, североморск, баренцево море, андрей звягинцев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), новости - туризм
Туризм, Мурманская область, Североморск, Баренцево море, Андрей Звягинцев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Новости - Туризм
Закрытые города в Мурманской области стали популярными у туристов

Закрытые города в Мурманской области, включая Североморск, стали популярными у туристов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВорота и памятник на территории пункта базирования Северного флота ВМФ России в Североморске
Ворота и памятник на территории пункта базирования Северного флота ВМФ России в Североморске - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Ворота и памятник на территории пункта базирования Северного флота ВМФ России в Североморске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 14 июл – РИА Новости. Закрытые административно-территориальные образования Мурманской области, в том числе столица Северного флота Североморск, все больше включаются в сферу туризма, поток путешественников в эти населенные пункты растет, сообщил журналистам председатель комитета по туризму региона Александр Елисеев.
"ЗАТО часто исключаются из сферы туризма, сейчас мы видим включение ЗАТО в развитие туризма. Объема туристов, обслуженных в прошлом году в Североморске, мы достигли весной этого года. Думаю, мы превысим (по итогам 2023 года) в 2-3 раза количество туристов, привезенных и обслуженных в ЗАТО Североморск", - сказал Елисеев на полях нулевого дня Арктического фестиваля "Териберка" в Мурманске в пятницу.
По его словам, это стало возможным благодаря системной работе, которую удалось выстроить властям с туроператорами. При этом в сферу туризма вовлекаются и жители закрытых военных городков – в частности, они изготавливают сувенирную продукцию.
В Мурманской области насчитывается пять ЗАТО: Североморск, Островной, Заозерск, Видяево и Александровск (включает в себя крупные гарнизоны Полярный, Гаджиево и Снежногорск). Для их посещения необходим специальный пропуск.
Вид на реку Катунь в Чемальском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма
Вчера, 05:12
В целом показатель турпотока по региону за прошлый год превысил 540 тысяч человек, но власти ставят перед собой задачу нарастить его до миллиона туристов. Одна из проблем, которые предстоит решить, – увеличение количества мест размещения в разных муниципалитетах.
Арктический фестиваль "Териберка" открывается в одноименном поселке, который получил известность благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан", в субботу уже в восьмой раз. В прошлом году его посетило больше 10 тысяч человек. "Териберка" - призер национальной премии Russian Event Awards, в 2023 году фестиваль второй раз подряд был включен в топ-50 Национального календаря событий, а также вошел в число лучших ярмарок конкурса "Торговля России-2023", проводимого Минпромторгом РФ.
В программе фестиваля – музыкальные выступления под открытым небом на берегу Баренцева моря, кинопоказы, экскурсии по природному парку "Териберка", мастер-классы, морские прогулки на каяках, фридайвинг, детская развлекательная зона, ярмарка. Особенностью традиционной гастрономической площадки станет участие рестораторов из Приморского края, приглашенных в рамках проекта "Гастрономическая карта России".
Глобус - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Эксперты назвали страны, гости из которых смогут получить "карту туриста"
13 июля, 16:54
Туризм в последние годы становится важной отраслью экономики Мурманской области. Наиболее популярен в регионе зимний туризм - любители горных лыж приезжают в Хибины, где в этом году сезон катания продлился 200 дней. Также любителей экзотики привлекает старинное село Териберка с выходом в Северный ледовитый океан. Известность набирает арктическая кухня, в которой используются морепродукты, северные ягоды, оленина и даже мох ягель.
Териберка – маленькое старинное село на берегу Баренцева моря. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать запоминающиеся фотографии. Приграничный режим в Териберке был снят только в 2009 году; она стала практически единственным в стране селом с выходом к океану, в которое любой россиянин может доехать на легковом автомобиле.
Проектное решение строительства курорта Новая Анапа
"Нас ждет что-то невероятное". Главные суперпроекты российского туризма
19 июня, 08:00
 
ТуризмМурманская областьСевероморскБаренцево мореАндрей ЗвягинцевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала