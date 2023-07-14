Закрытые города в Мурманской области стали популярными у туристов
Закрытые города в Мурманской области, включая Североморск, стали популярными у туристов
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВорота и памятник на территории пункта базирования Северного флота ВМФ России в Североморске
Ворота и памятник на территории пункта базирования Северного флота ВМФ России в Североморске. Архивное фото
МУРМАНСК, 14 июл – РИА Новости. Закрытые административно-территориальные образования Мурманской области, в том числе столица Северного флота Североморск, все больше включаются в сферу туризма, поток путешественников в эти населенные пункты растет, сообщил журналистам председатель комитета по туризму региона Александр Елисеев.
"ЗАТО часто исключаются из сферы туризма, сейчас мы видим включение ЗАТО в развитие туризма. Объема туристов, обслуженных в прошлом году в Североморске, мы достигли весной этого года. Думаю, мы превысим (по итогам 2023 года) в 2-3 раза количество туристов, привезенных и обслуженных в ЗАТО Североморск", - сказал Елисеев на полях нулевого дня Арктического фестиваля "Териберка" в Мурманске в пятницу.
По его словам, это стало возможным благодаря системной работе, которую удалось выстроить властям с туроператорами. При этом в сферу туризма вовлекаются и жители закрытых военных городков – в частности, они изготавливают сувенирную продукцию.
В Мурманской области насчитывается пять ЗАТО: Североморск, Островной, Заозерск, Видяево и Александровск (включает в себя крупные гарнизоны Полярный, Гаджиево и Снежногорск). Для их посещения необходим специальный пропуск.
В целом показатель турпотока по региону за прошлый год превысил 540 тысяч человек, но власти ставят перед собой задачу нарастить его до миллиона туристов. Одна из проблем, которые предстоит решить, – увеличение количества мест размещения в разных муниципалитетах.
Арктический фестиваль "Териберка" открывается в одноименном поселке, который получил известность благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан", в субботу уже в восьмой раз. В прошлом году его посетило больше 10 тысяч человек. "Териберка" - призер национальной премии Russian Event Awards, в 2023 году фестиваль второй раз подряд был включен в топ-50 Национального календаря событий, а также вошел в число лучших ярмарок конкурса "Торговля России-2023", проводимого Минпромторгом РФ.
В программе фестиваля – музыкальные выступления под открытым небом на берегу Баренцева моря, кинопоказы, экскурсии по природному парку "Териберка", мастер-классы, морские прогулки на каяках, фридайвинг, детская развлекательная зона, ярмарка. Особенностью традиционной гастрономической площадки станет участие рестораторов из Приморского края, приглашенных в рамках проекта "Гастрономическая карта России".
Туризм в последние годы становится важной отраслью экономики Мурманской области. Наиболее популярен в регионе зимний туризм - любители горных лыж приезжают в Хибины, где в этом году сезон катания продлился 200 дней. Также любителей экзотики привлекает старинное село Териберка с выходом в Северный ледовитый океан. Известность набирает арктическая кухня, в которой используются морепродукты, северные ягоды, оленина и даже мох ягель.
Териберка – маленькое старинное село на берегу Баренцева моря. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать запоминающиеся фотографии. Приграничный режим в Териберке был снят только в 2009 году; она стала практически единственным в стране селом с выходом к океану, в которое любой россиянин может доехать на легковом автомобиле.