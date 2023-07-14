https://ria.ru/20230714/sollers-1884116397.html

"Соллерс" купил завод японской Isuzu в Ульяновске

"Соллерс" купил завод японской Isuzu в Ульяновске - РИА Новости, 14.07.2023

"Соллерс" купил завод японской Isuzu в Ульяновске

Российский автопроизводитель "Соллерс" закрыл сделку по полному выкупу местного актива японского автоконцерна Isuzu и перезапустит работу производственной... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T09:06

2023-07-14T09:06

2023-07-14T09:25

экономика

ульяновск

соллерс

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российский автопроизводитель "Соллерс" закрыл сделку по полному выкупу местного актива японского автоконцерна Isuzu и перезапустит работу производственной площадки в Ульяновске, сообщила компания."ПАО "Соллерс" сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей АО "Исузу Рус", — говорится в пресс-релизе."Исузу Рус" займется поставками запчастей для грузовиков Isuzu.Кроме того, "Соллерс" планирует перезапустить работу производственной площадки АО "Исузу Рус" в Ульяновске для сохранения рабочих мест. На заводе работают около 200 человек. Производство остановили в марте прошлого года из-за проблем с поставками деталей на фоне событий на Украине.Предприятие работает с 2008 года. В 2021 году завод выпустил 3700 автомобилей, что составляет примерно один процент от производства грузовиков компании Isuzu.В марте стало известно, что Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок, включая Isuzu.

https://ria.ru/20230707/sollers-1882829799.html

ульяновск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, ульяновск, соллерс