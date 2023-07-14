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"Соллерс" купил завод японской Isuzu в Ульяновске - РИА Новости, 14.07.2023
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09:06 14.07.2023 (обновлено: 09:25 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/sollers-1884116397.html
"Соллерс" купил завод японской Isuzu в Ульяновске
"Соллерс" купил завод японской Isuzu в Ульяновске - РИА Новости, 14.07.2023
"Соллерс" купил завод японской Isuzu в Ульяновске
Российский автопроизводитель "Соллерс" закрыл сделку по полному выкупу местного актива японского автоконцерна Isuzu и перезапустит работу производственной... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:06
2023-07-14T09:25
экономика
ульяновск
соллерс
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российский автопроизводитель "Соллерс" закрыл сделку по полному выкупу местного актива японского автоконцерна Isuzu и перезапустит работу производственной площадки в Ульяновске, сообщила компания."ПАО "Соллерс" сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей АО "Исузу Рус", — говорится в пресс-релизе."Исузу Рус" займется поставками запчастей для грузовиков Isuzu.Кроме того, "Соллерс" планирует перезапустить работу производственной площадки АО "Исузу Рус" в Ульяновске для сохранения рабочих мест. На заводе работают около 200 человек. Производство остановили в марте прошлого года из-за проблем с поставками деталей на фоне событий на Украине.Предприятие работает с 2008 года. В 2021 году завод выпустил 3700 автомобилей, что составляет примерно один процент от производства грузовиков компании Isuzu.В марте стало известно, что Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок, включая Isuzu.
https://ria.ru/20230707/sollers-1882829799.html
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экономика, ульяновск, соллерс
Экономика, Ульяновск, Соллерс
"Соллерс" купил завод японской Isuzu в Ульяновске

"Соллерс" закрыл сделку по покупке доли японской Isuzu в совместном предприятии в России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМодели российской автомобильной компанией "Соллерс"
Модели российской автомобильной компанией Соллерс - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Модели российской автомобильной компанией "Соллерс" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российский автопроизводитель "Соллерс" закрыл сделку по полному выкупу местного актива японского автоконцерна Isuzu и перезапустит работу производственной площадки в Ульяновске, сообщила компания.
"ПАО "Соллерс" сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей АО "Исузу Рус", — говорится в пресс-релизе.
"Исузу Рус" займется поставками запчастей для грузовиков Isuzu.
Кроме того, "Соллерс" планирует перезапустить работу производственной площадки АО "Исузу Рус" в Ульяновске для сохранения рабочих мест. На заводе работают около 200 человек. Производство остановили в марте прошлого года из-за проблем с поставками деталей на фоне событий на Украине.
Предприятие работает с 2008 года. В 2021 году завод выпустил 3700 автомобилей, что составляет примерно один процент от производства грузовиков компании Isuzu.
В марте стало известно, что Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок, включая Isuzu.
Сборка на заводе Соллерс - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Массовое производство пикапов "Соллерс" начнется в сентябре
7 июля, 16:02
 
ЭкономикаУльяновскСоллерс
 
 
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