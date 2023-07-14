https://ria.ru/20230714/sollers-1884116397.html
"Соллерс" купил завод японской Isuzu в Ульяновске
"Соллерс" купил завод японской Isuzu в Ульяновске - РИА Новости, 14.07.2023
"Соллерс" купил завод японской Isuzu в Ульяновске
Российский автопроизводитель "Соллерс" закрыл сделку по полному выкупу местного актива японского автоконцерна Isuzu и перезапустит работу производственной... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:06
2023-07-14T09:06
2023-07-14T09:25
экономика
ульяновск
соллерс
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российский автопроизводитель "Соллерс" закрыл сделку по полному выкупу местного актива японского автоконцерна Isuzu и перезапустит работу производственной площадки в Ульяновске, сообщила компания."ПАО "Соллерс" сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей АО "Исузу Рус", — говорится в пресс-релизе."Исузу Рус" займется поставками запчастей для грузовиков Isuzu.Кроме того, "Соллерс" планирует перезапустить работу производственной площадки АО "Исузу Рус" в Ульяновске для сохранения рабочих мест. На заводе работают около 200 человек. Производство остановили в марте прошлого года из-за проблем с поставками деталей на фоне событий на Украине.Предприятие работает с 2008 года. В 2021 году завод выпустил 3700 автомобилей, что составляет примерно один процент от производства грузовиков компании Isuzu.В марте стало известно, что Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок, включая Isuzu.
https://ria.ru/20230707/sollers-1882829799.html
ульяновск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ульяновск, соллерс
Экономика, Ульяновск, Соллерс
"Соллерс" купил завод японской Isuzu в Ульяновске
"Соллерс" закрыл сделку по покупке доли японской Isuzu в совместном предприятии в России
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Российский автопроизводитель "Соллерс" закрыл сделку по полному выкупу местного актива японского автоконцерна Isuzu и перезапустит работу производственной площадки в Ульяновске, сообщила
компания.
"ПАО "Соллерс" сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей АО "Исузу Рус", — говорится в пресс-релизе.
"Исузу Рус" займется поставками запчастей для грузовиков Isuzu.
Кроме того, "Соллерс" планирует перезапустить работу производственной площадки АО "Исузу Рус" в Ульяновске для сохранения рабочих мест. На заводе работают около 200 человек. Производство остановили в марте прошлого года из-за проблем с поставками деталей на фоне событий на Украине.
Предприятие работает с 2008 года. В 2021 году завод выпустил 3700 автомобилей, что составляет примерно один процент от производства грузовиков компании Isuzu.
В марте стало известно, что Минпромторг
включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок, включая Isuzu.
Массовое производство пикапов "Соллерс" начнется в сентябре