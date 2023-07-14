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В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве братьев-рыбаков - РИА Новости, 14.07.2023
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11:36 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/rybaki-1884147183.html
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве братьев-рыбаков
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве братьев-рыбаков - РИА Новости, 14.07.2023
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве братьев-рыбаков
Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух братьев-рыбаков на острове Сарпинский в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:36
2023-07-14T11:36
происшествия
волгоградская область
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух братьев-рыбаков на острове Сарпинский в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. Ранее СК сообщал, что 8 июля в Волге у берега острова Сарпинский в Волгограде было найдено тело 51-летнего мужчины с колото-резаными ранами шеи, на следующий день возле пристани было найдено тело его 59-летнего брата с пробитой головой. Было возбуждено два уголовных дела по статье "Убийство". По информации ведомства, следователям удалось найти подозреваемого в убийстве, им оказался 40-летний местный рыбак. Отмечается, что у последнего возник конфликт с братьями, и он одного ударил ножом, а второго - палкой по голове. Затем, по данным СК, подозреваемый сбросил тела в Волгу, чтобы скрыть следы преступления. "В настоящее время следователем СК фигурант задержан, он дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230714/vystrel-1884133834.html
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происшествия, волгоградская область, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве братьев-рыбаков

Мужчину, подозреваемого в убийстве двух братьев-рыбаков на острове в Волгограде, задержали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух братьев-рыбаков на острове Сарпинский в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
Ранее СК сообщал, что 8 июля в Волге у берега острова Сарпинский в Волгограде было найдено тело 51-летнего мужчины с колото-резаными ранами шеи, на следующий день возле пристани было найдено тело его 59-летнего брата с пробитой головой. Было возбуждено два уголовных дела по статье "Убийство".
По информации ведомства, следователям удалось найти подозреваемого в убийстве, им оказался 40-летний местный рыбак. Отмечается, что у последнего возник конфликт с братьями, и он одного ударил ножом, а второго - палкой по голове. Затем, по данным СК, подозреваемый сбросил тела в Волгу, чтобы скрыть следы преступления.
"В настоящее время следователем СК фигурант задержан, он дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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