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Росавиация пояснила, можно ли летать с заламинированными документами - РИА Новости, 14.07.2023
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Туризм
 
11:15 14.07.2023 (обновлено: 12:30 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/rosaviatsiya-1884140503.html
Росавиация пояснила, можно ли летать с заламинированными документами
Росавиация пояснила, можно ли летать с заламинированными документами - РИА Новости, 14.07.2023
Росавиация пояснила, можно ли летать с заламинированными документами
Законодательство в РФ не запрещает ламинировать свидетельства о рождении, такой документ имеют равную юридическую значимость с неламинированным аналогом,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:15
2023-07-14T12:30
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туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Законодательство в РФ не запрещает ламинировать свидетельства о рождении, такой документ имеют равную юридическую значимость с неламинированным аналогом, сообщает Росавиация, ссылаясь на разъяснения Министерства юстиции. Росавиация направляла запрос в Министерство юстиции из-за запросов пассажиров по вопросу действительности ламинированного свидетельства о рождении при регистрации на рейсы российских авиакомпаний. "Согласно полученным разъяснениям законодательство об актах гражданского состояния не содержит норм, запрещающих ламинировать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также указания о недействительности таких свидетельств", – говорится в сообщении. Таким образом, ламинированное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния "имеет равную юридическую значимость с неламинированным документом и подтверждает сведения, содержащиеся в записи акта гражданского состояния, добавляет ведомство.Ранее СМИ сообщали, что ламинированное свидетельство о рождении может послужить причиной отказа в посадке на самолет.
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новости - туризм, туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация пояснила, можно ли летать с заламинированными документами

Росавиация разрешила пассажирам летать с заламинированными документами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник аэропорта на самокате возле входа в комнату матери и ребенка нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово
Сотрудник аэропорта на самокате возле входа в комнату матери и ребенка нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Законодательство в РФ не запрещает ламинировать свидетельства о рождении, такой документ имеют равную юридическую значимость с неламинированным аналогом, сообщает Росавиация, ссылаясь на разъяснения Министерства юстиции.
Росавиация направляла запрос в Министерство юстиции из-за запросов пассажиров по вопросу действительности ламинированного свидетельства о рождении при регистрации на рейсы российских авиакомпаний.
"Согласно полученным разъяснениям законодательство об актах гражданского состояния не содержит норм, запрещающих ламинировать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также указания о недействительности таких свидетельств", – говорится в сообщении.
Таким образом, ламинированное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния "имеет равную юридическую значимость с неламинированным документом и подтверждает сведения, содержащиеся в записи акта гражданского состояния, добавляет ведомство.
Ранее СМИ сообщали, что ламинированное свидетельство о рождении может послужить причиной отказа в посадке на самолет.
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