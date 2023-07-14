https://ria.ru/20230714/rosaviatsiya-1884140503.html

Росавиация пояснила, можно ли летать с заламинированными документами

Росавиация пояснила, можно ли летать с заламинированными документами - РИА Новости, 14.07.2023

Росавиация пояснила, можно ли летать с заламинированными документами

Законодательство в РФ не запрещает ламинировать свидетельства о рождении, такой документ имеют равную юридическую значимость с неламинированным аналогом,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:15

2023-07-14T11:15

2023-07-14T12:30

туризм

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туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Законодательство в РФ не запрещает ламинировать свидетельства о рождении, такой документ имеют равную юридическую значимость с неламинированным аналогом, сообщает Росавиация, ссылаясь на разъяснения Министерства юстиции. Росавиация направляла запрос в Министерство юстиции из-за запросов пассажиров по вопросу действительности ламинированного свидетельства о рождении при регистрации на рейсы российских авиакомпаний. "Согласно полученным разъяснениям законодательство об актах гражданского состояния не содержит норм, запрещающих ламинировать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также указания о недействительности таких свидетельств", – говорится в сообщении. Таким образом, ламинированное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния "имеет равную юридическую значимость с неламинированным документом и подтверждает сведения, содержащиеся в записи акта гражданского состояния, добавляет ведомство.Ранее СМИ сообщали, что ламинированное свидетельство о рождении может послужить причиной отказа в посадке на самолет.

https://ria.ru/20230713/aviabilety-1884043822.html

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новости - туризм, туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)