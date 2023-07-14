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В Ивановской области отремонтируют более 300 километров дорог - РИА Новости, 14.07.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
12:49 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/remont-1884168485.html
В Ивановской области отремонтируют более 300 километров дорог
В Ивановской области отремонтируют более 300 километров дорог - РИА Новости, 14.07.2023
В Ивановской области отремонтируют более 300 километров дорог
В Ивановской области в текущем году отремонтируют 259 дорожных объектов общей протяженностью более 300 километров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:49
2023-07-14T12:49
ивановская область
россия
иваново
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 14 июл – РИА Новости. В Ивановской области в текущем году отремонтируют 259 дорожных объектов общей протяженностью более 300 километров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. "Сейчас активные работы развернуты на 181 объекте улично-дорожной сети во всех муниципалитетах региона и на 31 участке региональных трасс. Кроме того, решением правительства России Ивановской области в этом году предоставлено дополнительное финансирование на ремонт дорог", – сказал собеседник агентства. В первую очередь, средства будут направлены на завершение строительства путепровода на дороге Иваново - Кинешма и реконструкции второго этапа улицы Лежневская в Иванове. Дополнительное финансирование позволит отремонтировать еще почти 60 километров дорог. Губернатор Станислав Воскресенский одним из основных векторов развития малых городов Ивановской области определили создание качественной дорожной сети и транспортной доступности. "Мы стараемся системно заниматься малыми городами, и пять лет назад приняли решение: мы начали ремонты дорог именно с так называемой региональной опорной сети – это дороги между городами. По состоянию на конец 2022 года, по данным Минтранса, у нас эти дороги в нормальном состоянии на 95%. Это один из лучших показателей в стране", – добавил Воскресенский. Теперь регион сосредоточился на формировании каркаса дорог в городах и внутри муниципалитетов, добавили в пресс-службе.
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россия, иваново, станислав воскресенский
Ивановская область, Россия, Иваново, Станислав Воскресенский

В Ивановской области отремонтируют более 300 километров дорог

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРемонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ремонт асфальтобетонного покрытия
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ИВАНОВО, 14 июл – РИА Новости. В Ивановской области в текущем году отремонтируют 259 дорожных объектов общей протяженностью более 300 километров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"Сейчас активные работы развернуты на 181 объекте улично-дорожной сети во всех муниципалитетах региона и на 31 участке региональных трасс. Кроме того, решением правительства России Ивановской области в этом году предоставлено дополнительное финансирование на ремонт дорог", – сказал собеседник агентства.
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В первую очередь, средства будут направлены на завершение строительства путепровода на дороге Иваново - Кинешма и реконструкции второго этапа улицы Лежневская в Иванове. Дополнительное финансирование позволит отремонтировать еще почти 60 километров дорог.
Губернатор Станислав Воскресенский одним из основных векторов развития малых городов Ивановской области определили создание качественной дорожной сети и транспортной доступности.
«
"Мы стараемся системно заниматься малыми городами, и пять лет назад приняли решение: мы начали ремонты дорог именно с так называемой региональной опорной сети – это дороги между городами. По состоянию на конец 2022 года, по данным Минтранса, у нас эти дороги в нормальном состоянии на 95%. Это один из лучших показателей в стране", – добавил Воскресенский.
Теперь регион сосредоточился на формировании каркаса дорог в городах и внутри муниципалитетов, добавили в пресс-службе.
 
Ивановская областьРоссияИвановоСтанислав Воскресенский
 
 
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