https://ria.ru/20230714/remont-1884168485.html

В Ивановской области отремонтируют более 300 километров дорог

В Ивановской области отремонтируют более 300 километров дорог - РИА Новости, 14.07.2023

В Ивановской области отремонтируют более 300 километров дорог

В Ивановской области в текущем году отремонтируют 259 дорожных объектов общей протяженностью более 300 километров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:49

2023-07-14T12:49

2023-07-14T12:49

ивановская область

россия

иваново

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 14 июл – РИА Новости. В Ивановской области в текущем году отремонтируют 259 дорожных объектов общей протяженностью более 300 километров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. "Сейчас активные работы развернуты на 181 объекте улично-дорожной сети во всех муниципалитетах региона и на 31 участке региональных трасс. Кроме того, решением правительства России Ивановской области в этом году предоставлено дополнительное финансирование на ремонт дорог", – сказал собеседник агентства. В первую очередь, средства будут направлены на завершение строительства путепровода на дороге Иваново - Кинешма и реконструкции второго этапа улицы Лежневская в Иванове. Дополнительное финансирование позволит отремонтировать еще почти 60 километров дорог. Губернатор Станислав Воскресенский одним из основных векторов развития малых городов Ивановской области определили создание качественной дорожной сети и транспортной доступности. "Мы стараемся системно заниматься малыми городами, и пять лет назад приняли решение: мы начали ремонты дорог именно с так называемой региональной опорной сети – это дороги между городами. По состоянию на конец 2022 года, по данным Минтранса, у нас эти дороги в нормальном состоянии на 95%. Это один из лучших показателей в стране", – добавил Воскресенский. Теперь регион сосредоточился на формировании каркаса дорог в городах и внутри муниципалитетов, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230702/yurevets-1881745796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, иваново, станислав воскресенский