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Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма - РИА Новости, 14.07.2023
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Туризм
 
05:12 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1884010496.html
Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма
Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма - РИА Новости, 14.07.2023
Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма
Самым востребованным регионом для приключенческого туризма с марта по июнь 2023 года стала Республика Алтай – каждое четвертое путешествие состоялось в этом... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T05:12
2023-07-14T05:12
туризм
туризм
новости - туризм
республика алтай
россия
мурманская область
отдых в россии
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Самым востребованным регионом для приключенческого туризма с марта по июнь 2023 года стала Республика Алтай – каждое четвертое путешествие состоялось в этом направлении, сообщает МТС Travel.Совместно с туроператором Russia Discovery и РСТ на основе Big Data компании изучили популярность такого вида отдыха в России – путешествий к природным и часто труднодоступным достопримечательностям.Почти четверть поездок (24 процента) было совершено в Дагестан. В пятерку регионов-лидеров по числу туристов, интересующихся необычными природными достопримечательностями, вошли Северная Осетия, Адыгея и Карелия. На пять субъектов федерации суммарно приходится 75 процентов туристов, выбирающих такой вид отдыха.Самой популярной природной достопримечательностью стал Сулакский каньон. На втором месте – Чиркейское водохранилище. Село Чемал в Республике Алтай замыкает топ-3 туристических магнитов.Активно набирают популярность у туристов село Териберка в Мурманской области, турпоток в которое за год вырос в полтора раза, а также стойбища оленеводов в ЯНАО и "Город мертвых" Даргавс.
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республика алтай
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туризм, новости - туризм, республика алтай, россия, мурманская область, отдых в россии, республика северная осетия - алания
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Республика Алтай, Россия, Мурманская область, отдых в России, Республика Северная Осетия - Алания
Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма

Алтай и Дагестан названы самыми популярными направлениями для приключенческого туризма

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкВид на реку Катунь в Чемальском районе Республики Алтай
Вид на реку Катунь в Чемальском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Андрей Варенков
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Самым востребованным регионом для приключенческого туризма с марта по июнь 2023 года стала Республика Алтай – каждое четвертое путешествие состоялось в этом направлении, сообщает МТС Travel.
Совместно с туроператором Russia Discovery и РСТ на основе Big Data компании изучили популярность такого вида отдыха в России – путешествий к природным и часто труднодоступным достопримечательностям.
Почти четверть поездок (24 процента) было совершено в Дагестан. В пятерку регионов-лидеров по числу туристов, интересующихся необычными природными достопримечательностями, вошли Северная Осетия, Адыгея и Карелия. На пять субъектов федерации суммарно приходится 75 процентов туристов, выбирающих такой вид отдыха.
Самой популярной природной достопримечательностью стал Сулакский каньон. На втором месте – Чиркейское водохранилище. Село Чемал в Республике Алтай замыкает топ-3 туристических магнитов.
Активно набирают популярность у туристов село Териберка в Мурманской области, турпоток в которое за год вырос в полтора раза, а также стойбища оленеводов в ЯНАО и "Город мертвых" Даргавс.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмРеспублика АлтайРоссияМурманская областьотдых в РоссииРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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