https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1884010496.html

Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма

Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма - РИА Новости, 14.07.2023

Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма

Самым востребованным регионом для приключенческого туризма с марта по июнь 2023 года стала Республика Алтай – каждое четвертое путешествие состоялось в этом... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T05:12

2023-07-14T05:12

2023-07-14T05:12

туризм

туризм

новости - туризм

республика алтай

россия

мурманская область

отдых в россии

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Самым востребованным регионом для приключенческого туризма с марта по июнь 2023 года стала Республика Алтай – каждое четвертое путешествие состоялось в этом направлении, сообщает МТС Travel.Совместно с туроператором Russia Discovery и РСТ на основе Big Data компании изучили популярность такого вида отдыха в России – путешествий к природным и часто труднодоступным достопримечательностям.Почти четверть поездок (24 процента) было совершено в Дагестан. В пятерку регионов-лидеров по числу туристов, интересующихся необычными природными достопримечательностями, вошли Северная Осетия, Адыгея и Карелия. На пять субъектов федерации суммарно приходится 75 процентов туристов, выбирающих такой вид отдыха.Самой популярной природной достопримечательностью стал Сулакский каньон. На втором месте – Чиркейское водохранилище. Село Чемал в Республике Алтай замыкает топ-3 туристических магнитов.Активно набирают популярность у туристов село Териберка в Мурманской области, турпоток в которое за год вырос в полтора раза, а также стойбища оленеводов в ЯНАО и "Город мертвых" Даргавс.

https://ria.ru/20230713/izrail-1883817423.html

республика алтай

россия

мурманская область

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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