https://ria.ru/20230714/podzhog-1884117605.html
В Петербурге несколько поездов задержались из-за поджога релейного шкафа
В Петербурге несколько поездов задержались из-за поджога релейного шкафа - РИА Новости, 14.07.2023
В Петербурге несколько поездов задержались из-за поджога релейного шкафа
Две пригородные электрички и один поезд дальнего следования задержались из-за поджога релейного шкафа на Октябрьской железной дороге (ОЖД), сообщили РИА Новости РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:16
2023-07-14T09:16
2023-07-14T09:16
происшествия
санкт-петербург
астрахань
октябрьская железная дорога (ожд)
октябрьская железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739421672_0:252:2730:1788_1920x0_80_0_0_eec2f0ba6668267c16c2d70f02d978b9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Две пригородные электрички и один поезд дальнего следования задержались из-за поджога релейного шкафа на Октябрьской железной дороге (ОЖД), сообщили РИА Новости в пресс-служба ОЖД. "Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта стало причиной задержек поездов на Московском направлении. Сегодня, 14 июля, в 01:10 зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Обухово - Славянка Октябрьской железной дороги. По предварительной информации, в результате поджога", - говорится в сообщении. В частности, в связи с произошедшим были задержаны пригородные поезда № 6526 Любань - Санкт-Петербург на 7 минут, № 6804 Мга – Санкт-Петербург на 6 минут и пассажирский поезд № 110 Санкт-Петербург - Астрахань на 6 минут. Это не первый подобный инцидент на ОЖД, которая в мае-июне сообщала о нескольких попытках поджога релейных шкафов.
https://ria.ru/20230710/shkaf-1883188281.html
https://ria.ru/20230713/priznanie-1883968632.html
санкт-петербург
астрахань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739421672_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8833ceb1e8b722ab1228efe4b799718d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, астрахань, октябрьская железная дорога (ожд), октябрьская железная дорога
Происшествия, Санкт-Петербург, Астрахань, Октябрьская железная дорога (ОЖД), Октябрьская железная дорога
В Петербурге несколько поездов задержались из-за поджога релейного шкафа
В Петербурге две электрички и один поезд задержались из-за поджога релейного шкафа