https://ria.ru/20230714/podzhog-1884117605.html

В Петербурге несколько поездов задержались из-за поджога релейного шкафа

В Петербурге несколько поездов задержались из-за поджога релейного шкафа - РИА Новости, 14.07.2023

В Петербурге несколько поездов задержались из-за поджога релейного шкафа

Две пригородные электрички и один поезд дальнего следования задержались из-за поджога релейного шкафа на Октябрьской железной дороге (ОЖД), сообщили РИА Новости РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T09:16

2023-07-14T09:16

2023-07-14T09:16

происшествия

санкт-петербург

астрахань

октябрьская железная дорога (ожд)

октябрьская железная дорога

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Две пригородные электрички и один поезд дальнего следования задержались из-за поджога релейного шкафа на Октябрьской железной дороге (ОЖД), сообщили РИА Новости в пресс-служба ОЖД. "Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта стало причиной задержек поездов на Московском направлении. Сегодня, 14 июля, в 01:10 зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Обухово - Славянка Октябрьской железной дороги. По предварительной информации, в результате поджога", - говорится в сообщении. В частности, в связи с произошедшим были задержаны пригородные поезда № 6526 Любань - Санкт-Петербург на 7 минут, № 6804 Мга – Санкт-Петербург на 6 минут и пассажирский поезд № 110 Санкт-Петербург - Астрахань на 6 минут. Это не первый подобный инцидент на ОЖД, которая в мае-июне сообщала о нескольких попытках поджога релейных шкафов.

https://ria.ru/20230710/shkaf-1883188281.html

https://ria.ru/20230713/priznanie-1883968632.html

санкт-петербург

астрахань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, астрахань, октябрьская железная дорога (ожд), октябрьская железная дорога