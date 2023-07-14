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В Петербурге несколько поездов задержались из-за поджога релейного шкафа - РИА Новости, 14.07.2023
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09:16 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/podzhog-1884117605.html
В Петербурге несколько поездов задержались из-за поджога релейного шкафа
В Петербурге несколько поездов задержались из-за поджога релейного шкафа - РИА Новости, 14.07.2023
В Петербурге несколько поездов задержались из-за поджога релейного шкафа
Две пригородные электрички и один поезд дальнего следования задержались из-за поджога релейного шкафа на Октябрьской железной дороге (ОЖД), сообщили РИА Новости РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:16
2023-07-14T09:16
происшествия
санкт-петербург
астрахань
октябрьская железная дорога (ожд)
октябрьская железная дорога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Две пригородные электрички и один поезд дальнего следования задержались из-за поджога релейного шкафа на Октябрьской железной дороге (ОЖД), сообщили РИА Новости в пресс-служба ОЖД. "Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта стало причиной задержек поездов на Московском направлении. Сегодня, 14 июля, в 01:10 зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Обухово - Славянка Октябрьской железной дороги. По предварительной информации, в результате поджога", - говорится в сообщении. В частности, в связи с произошедшим были задержаны пригородные поезда № 6526 Любань - Санкт-Петербург на 7 минут, № 6804 Мга – Санкт-Петербург на 6 минут и пассажирский поезд № 110 Санкт-Петербург - Астрахань на 6 минут. Это не первый подобный инцидент на ОЖД, которая в мае-июне сообщала о нескольких попытках поджога релейных шкафов.
https://ria.ru/20230710/shkaf-1883188281.html
https://ria.ru/20230713/priznanie-1883968632.html
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Дарья Буймова
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происшествия, санкт-петербург, астрахань, октябрьская железная дорога (ожд), октябрьская железная дорога
Происшествия, Санкт-Петербург, Астрахань, Октябрьская железная дорога (ОЖД), Октябрьская железная дорога
В Петербурге несколько поездов задержались из-за поджога релейного шкафа

В Петербурге две электрички и один поезд задержались из-за поджога релейного шкафа

© РИА Новости / Юлия АхмедоваЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Юлия Ахмедова
Железная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Две пригородные электрички и один поезд дальнего следования задержались из-за поджога релейного шкафа на Октябрьской железной дороге (ОЖД), сообщили РИА Новости в пресс-служба ОЖД.
"Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта стало причиной задержек поездов на Московском направлении. Сегодня, 14 июля, в 01:10 зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Обухово - Славянка Октябрьской железной дороги. По предварительной информации, в результате поджога", - говорится в сообщении.
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В Орловской области подожгли релейный шкаф
10 июля, 09:30
В частности, в связи с произошедшим были задержаны пригородные поезда № 6526 Любань - Санкт-Петербург на 7 минут, № 6804 Мга – Санкт-Петербург на 6 минут и пассажирский поезд № 110 Санкт-Петербург - Астрахань на 6 минут.
Это не первый подобный инцидент на ОЖД, которая в мае-июне сообщала о нескольких попытках поджога релейных шкафов.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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13 июля, 13:58
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургАстраханьОктябрьская железная дорога (ОЖД)Октябрьская железная дорога
 
 
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