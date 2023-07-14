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Двух петербуржцев арестовали за поджог релейного шкафа железной дороги

Двух петербуржцев арестовали за поджог релейного шкафа железной дороги - РИА Новости, 14.07.2023

Двух петербуржцев арестовали за поджог релейного шкафа железной дороги

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Василия Иванова и Сергея Саратовца, обвиняемых в пождоге релейного шкафа на железнодорожных путях,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T01:00

2023-07-14T01:00

2023-07-14T01:00

россия

санкт-петербург

василий иванов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Василия Иванова и Сергея Саратовца, обвиняемых в пождоге релейного шкафа на железнодорожных путях, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Иванову стражу по 12 сентября", - говорится в сообщении. Такую же меру пресечения суд избрал и Саратовцу. Следствие установило, что не позднее 1 мая 2023 года неизвестный человек через интернет предложил Саратовцему поджечь железнодорожный релейный шкаф за вознаграждение в 8 тысяч рублей. Незнакомец прислал молодому человеку инструкции по изготовлению горючей смеси и способу совершения поджога, а также координаты. Тот, в свою очередь, позвал Иванова, переслав ему сообщения. Вместе они 4 мая на перегоне железнодорожных станций "Новая Деревня" - "Лахта" подожгли релейный шкаф, принадлежащего ОАО "РЖД". На следующий день Иванова и Саратовцева задержали и обвинили по статье об "умышленном уничтожении имущества" (часть 2 статьи 167 УК РФ). В пресс-службе судов добавили, что при избрании меры пресечения фигурантам изменили статью УК РФ на "диверсию" (пункт "а" части 2 статьи 281 УК РФ).

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россия, санкт-петербург, василий иванов , ржд, происшествия