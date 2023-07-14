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Полиция задержала подозреваемого в избиении пожилой пары в Петербурге - РИА Новости, 14.07.2023
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20:54 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/peterburg-1884298611.html
Полиция задержала подозреваемого в избиении пожилой пары в Петербурге
Полиция задержала подозреваемого в избиении пожилой пары в Петербурге - РИА Новости, 14.07.2023
Полиция задержала подозреваемого в избиении пожилой пары в Петербурге
Мужчина, предположительно, избивший пожилую семейную пару на АЗС в центре Санкт-Петербурга, задержан во Владимирской области, сообщил региональный главк МВД РФ. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T20:54
2023-07-14T20:54
происшествия
санкт-петербург
владимирская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Мужчина, предположительно, избивший пожилую семейную пару на АЗС в центре Санкт-Петербурга, задержан во Владимирской области, сообщил региональный главк МВД РФ. В среду на автозаправочной станции у дома 82 на Среднем проспекте Васильевского острова неизвестный избил мужчину 85 лет и его 86-летнюю супругу, после чего скрылся. "Тринадцатого июля… сотрудники уголовного розыска УМВД России по Василеостровскому району… Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками полиции Владимирской области задержали подозреваемого мужчину 2002 года рождения в городе Вязники, улица Пролетарская, дом 25", - говорится в сообщении. Как отмечают в полиции, подозреваемый признал вину. Он пояснил, что сначала повздорил с пожилыми людьми, а затем избил их "ввиду неадекватного состояния из-за алкогольно-наркотического опьянения". Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.
https://ria.ru/20230711/detsad-1883429024.html
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происшествия, санкт-петербург, владимирская область, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Владимирская область, Россия
Полиция задержала подозреваемого в избиении пожилой пары в Петербурге

Подозреваемого в избиении пожилой пары в Петербурге задержали во Владимирской области

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Мужчина, предположительно, избивший пожилую семейную пару на АЗС в центре Санкт-Петербурга, задержан во Владимирской области, сообщил региональный главк МВД РФ.
В среду на автозаправочной станции у дома 82 на Среднем проспекте Васильевского острова неизвестный избил мужчину 85 лет и его 86-летнюю супругу, после чего скрылся.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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11 июля, 08:58
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"Тринадцатого июля… сотрудники уголовного розыска УМВД России по Василеостровскому району… Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками полиции Владимирской области задержали подозреваемого мужчину 2002 года рождения в городе Вязники, улица Пролетарская, дом 25", - говорится в сообщении.
Как отмечают в полиции, подозреваемый признал вину. Он пояснил, что сначала повздорил с пожилыми людьми, а затем избил их "ввиду неадекватного состояния из-за алкогольно-наркотического опьянения".
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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