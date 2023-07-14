https://ria.ru/20230714/peterburg-1884298611.html
Полиция задержала подозреваемого в избиении пожилой пары в Петербурге
Полиция задержала подозреваемого в избиении пожилой пары в Петербурге - РИА Новости, 14.07.2023
Полиция задержала подозреваемого в избиении пожилой пары в Петербурге
Мужчина, предположительно, избивший пожилую семейную пару на АЗС в центре Санкт-Петербурга, задержан во Владимирской области, сообщил региональный главк МВД РФ. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T20:54
2023-07-14T20:54
2023-07-14T20:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Мужчина, предположительно, избивший пожилую семейную пару на АЗС в центре Санкт-Петербурга, задержан во Владимирской области, сообщил региональный главк МВД РФ. В среду на автозаправочной станции у дома 82 на Среднем проспекте Васильевского острова неизвестный избил мужчину 85 лет и его 86-летнюю супругу, после чего скрылся. "Тринадцатого июля… сотрудники уголовного розыска УМВД России по Василеостровскому району… Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками полиции Владимирской области задержали подозреваемого мужчину 2002 года рождения в городе Вязники, улица Пролетарская, дом 25", - говорится в сообщении. Как отмечают в полиции, подозреваемый признал вину. Он пояснил, что сначала повздорил с пожилыми людьми, а затем избил их "ввиду неадекватного состояния из-за алкогольно-наркотического опьянения". Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.
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происшествия, санкт-петербург, владимирская область, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Владимирская область, Россия
Полиция задержала подозреваемого в избиении пожилой пары в Петербурге
Подозреваемого в избиении пожилой пары в Петербурге задержали во Владимирской области