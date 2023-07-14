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В Петербурге утонули два подростка во время празднования дня рождения - РИА Новости, 14.07.2023
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13:29 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/peterburg-1884180860.html
В Петербурге утонули два подростка во время празднования дня рождения
В Петербурге утонули два подростка во время празднования дня рождения - РИА Новости, 14.07.2023
В Петербурге утонули два подростка во время празднования дня рождения
Два подростка 12 и 15 лет утонули в Суздальском озере в Петербурге при праздновании дня рождения. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:29
2023-07-14T13:29
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Два подростка 12 и 15 лет утонули в Суздальском озере в Петербурге при праздновании дня рождения. "Очередной трагедией на воде обернулся вчерашний случай на Верхнем Суздальском озере, когда во время купания 12-летняя девочка и 15-летний молодой человек стали тонуть. Обоих извлекли из воды спасатели", - сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по городу. Уточняется, что после проведенных на берегу реанимационных действий подростки были госпитализированы в тяжелейшем состоянии, через некоторое время оба скончались в больнице. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что подростки праздновали день рождения подруги, которой исполнилось 13 лет. Всего было около 10 человек. "Был легкий алкоголь в компании, молодой человек сказал подруге, что не умеет плавать, и позвал научить его. Они пошли в озеро", - рассказал собеседник агентства. Прокуратура Выборгского района Петербурга устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. По данным ГУМЧС, с начала купального сезона в водоемах Петербурга утонули 16 человек, пятеро из них – дети. Жизни 10 человек удалось спасти.
https://ria.ru/20230714/vystrel-1884133834.html
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происшествия, санкт-петербург, выборгский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район
В Петербурге утонули два подростка во время празднования дня рождения

В Суздальском озере в Петербурге утонули два подростка во время празднования дня рождения

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Два подростка 12 и 15 лет утонули в Суздальском озере в Петербурге при праздновании дня рождения.
"Очередной трагедией на воде обернулся вчерашний случай на Верхнем Суздальском озере, когда во время купания 12-летняя девочка и 15-летний молодой человек стали тонуть. Обоих извлекли из воды спасатели", - сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по городу.
Уточняется, что после проведенных на берегу реанимационных действий подростки были госпитализированы в тяжелейшем состоянии, через некоторое время оба скончались в больнице.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что подростки праздновали день рождения подруги, которой исполнилось 13 лет. Всего было около 10 человек. "Был легкий алкоголь в компании, молодой человек сказал подруге, что не умеет плавать, и позвал научить его. Они пошли в озеро", - рассказал собеседник агентства.
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Прокуратура Выборгского района Петербурга устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.
По данным ГУМЧС, с начала купального сезона в водоемах Петербурга утонули 16 человек, пятеро из них – дети. Жизни 10 человек удалось спасти.
 
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