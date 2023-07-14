https://ria.ru/20230714/peterburg-1884180860.html

В Петербурге утонули два подростка во время празднования дня рождения

В Петербурге утонули два подростка во время празднования дня рождения - РИА Новости, 14.07.2023

В Петербурге утонули два подростка во время празднования дня рождения

Два подростка 12 и 15 лет утонули в Суздальском озере в Петербурге при праздновании дня рождения. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:29

2023-07-14T13:29

2023-07-14T13:29

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Два подростка 12 и 15 лет утонули в Суздальском озере в Петербурге при праздновании дня рождения. "Очередной трагедией на воде обернулся вчерашний случай на Верхнем Суздальском озере, когда во время купания 12-летняя девочка и 15-летний молодой человек стали тонуть. Обоих извлекли из воды спасатели", - сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по городу. Уточняется, что после проведенных на берегу реанимационных действий подростки были госпитализированы в тяжелейшем состоянии, через некоторое время оба скончались в больнице. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что подростки праздновали день рождения подруги, которой исполнилось 13 лет. Всего было около 10 человек. "Был легкий алкоголь в компании, молодой человек сказал подруге, что не умеет плавать, и позвал научить его. Они пошли в озеро", - рассказал собеседник агентства. Прокуратура Выборгского района Петербурга устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. По данным ГУМЧС, с начала купального сезона в водоемах Петербурга утонули 16 человек, пятеро из них – дети. Жизни 10 человек удалось спасти.

https://ria.ru/20230714/vystrel-1884133834.html

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выборгский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, выборгский район