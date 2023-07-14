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СМИ: в Лондоне, предположительно, подобрали пароль к телефону Джонсона

СМИ: в Лондоне, предположительно, подобрали пароль к телефону Джонсона - РИА Новости, 14.07.2023

СМИ: в Лондоне, предположительно, подобрали пароль к телефону Джонсона

Правительство Великобритании, предположительно, смогло получить пароль к телефону бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который не помнит ПИН-код от... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:20

2023-07-14T15:20

2023-07-14T15:20

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство Великобритании, предположительно, смогло получить пароль к телефону бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который не помнит ПИН-код от устройства с требуемой следствием в связи с делом о вечеринках на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса перепиской в мессенджере WhatsApp, сообщает в пятницу телеканал Sky News. Ранее Высокий суд Лондона обязал британское правительство предоставить следствию неотредактированные сообщения из WhatsApp бывшего премьера Джонсона в деле о его вечеринках на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса. Сам Джонсон, как сообщала газета Times, не смог предоставить переписку, потому что "забыл пароль" от своего iPhone, который он перестал использовать около двух лет назад. "Правительство само смогло найти собственную версию ПИН-кода", - приводит телеканал слова сторонника Джонсона. Правительственные эксперты не оставляют попыток извлечь информацию, хранящуюся на устройстве, сказал Sky News представитель бывшего британского премьер-министра. Как сообщает Sky News, в последний раз Джонсон использовал телефон в мае 2021 года, после чего ему посоветовали перестать им пользоваться по соображениям безопасности, так как выяснилось, что номер бывшего премьера 15 лет находился в свободном доступе в сети. Предположительно, iPhone Джонсона содержит переписку, имеющую отношение к деятельности бывшего премьера во время пандемии COVID-19. Имеются опасения, что устройство автоматически отключится после ввода неправильного ПИН-кода, а нужные следствию данные будут удалены. Ранее британский кабмин предоставил следствию отредактированные сообщения Джонсона, после чего председатель расследования баронесса Хизер Кэрол Халлетт направила официальное уведомление правительству с требованием предоставить все неотредактированные сообщения Джонсона. Кабмин отказывался передавать некоторые неотредактированные материалы, заявляя, что они не имели никакого отношения к делу. Нынешний премьер страны Риши Сунак утверждал, что правительство "полностью сотрудничало" со следствием и "передало десятки тысяч документов". Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, объявленного из-за коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда ограничения в Соединенном Королевстве еще действовали, а также был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

https://ria.ru/20230422/dzhonson-1867117712.html

https://ria.ru/20230518/dzhonson-1872613180.html

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в мире, великобритания, борис джонсон, whatsapp inc.