Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Молдавии подала в отставку - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 14.07.2023 (обновлено: 13:04 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/otstavka-1884141192.html
Глава МВД Молдавии подала в отставку
Глава МВД Молдавии подала в отставку - РИА Новости, 14.07.2023
Глава МВД Молдавии подала в отставку
На фоне скандала со стрельбой в аэропорту Кишинева в отставку подали главы трех молдавских министерств — внутренних дел, инфраструктуры, а также образования и... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:17
2023-07-14T13:04
в мире
молдавия
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832593003_0:0:1816:1021_1920x0_80_0_0_4d7dacb31fb1bfb8e7538d2eddd1e71f.jpg
КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. На фоне скандала со стрельбой в аэропорту Кишинева в отставку подали главы трех молдавских министерств — внутренних дел, инфраструктуры, а также образования и исследований, об этом объявил глава правительства Дорин Речан."Три министра подали заявления об отставке — глава МВД Молдовы Анна Ревенко, глава Минобразования Анатолий Топалэ, глава Министерства инфраструктуры Лилия Дабижа", — сказал премьер на брифинге.В понедельник, 17 июля, он представит президенту Майе Санду список кандидатов на освободившиеся должности.В аэропорту Кишинева 30 июня произошла стрельба. Пассажиров эвакуировали, вылеты отложили. Стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Как сообщила таджикистанская прокуратура, стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. При задержании мужчина получил тяжелое ранение и 3 июля скончался в больнице.Премьер-министр отметил, что пограничные полицейские проявили себя профессионально, изолировав стрелявшего и не позволив ему взять заложников.После инцидента Речан призвал усилить меры безопасности не только в воздушной гавани, но и по всей стране. А глава погранслужбы Росиан Василой сообщил, что сотрудники пограничной полиции пройдут дополнительное обучение.Молдавская оппозиция призывала подать в отставку руководство правоохранительных структур в связи с произошедшей трагедией. Также ряд оппозиционных партий, включая социалистов, коммунистов, Либерально-демократическую партию, политблок "Ш.О.Р." высказались за отставку самого премьера Речана.Оппозиция считает, что власти оказались не в состоянии обеспечить безопасность населения и стратегических объектов.
https://ria.ru/20230703/strelba-1881951102.html
https://ria.ru/20230709/kishinev-1883102484.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832592245_0:0:1682:1263_1920x0_80_0_0_957bf30d8dbbe8f6a221557bd9b32dc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Глава МВД Молдавии подала в отставку

Глава МВД Молдавии подала в отставку на фоне скандала со стрельбой в аэропорту Кишинева

© Фото : Ministerul Afacerilor InterneМинистр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко
Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : Ministerul Afacerilor Interne
Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. На фоне скандала со стрельбой в аэропорту Кишинева в отставку подали главы трех молдавских министерств — внутренних дел, инфраструктуры, а также образования и исследований, об этом объявил глава правительства Дорин Речан.
"Три министра подали заявления об отставке — глава МВД Молдовы Анна Ревенко, глава Минобразования Анатолий Топалэ, глава Министерства инфраструктуры Лилия Дабижа", — сказал премьер на брифинге.
В понедельник, 17 июля, он представит президенту Майе Санду список кандидатов на освободившиеся должности.
В аэропорту Кишинева 30 июня произошла стрельба. Пассажиров эвакуировали, вылеты отложили. Стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта.
Машины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина ранее служил в МВД
3 июля, 15:58
Как сообщила таджикистанская прокуратура, стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. При задержании мужчина получил тяжелое ранение и 3 июля скончался в больнице.
Премьер-министр отметил, что пограничные полицейские проявили себя профессионально, изолировав стрелявшего и не позволив ему взять заложников.
После инцидента Речан призвал усилить меры безопасности не только в воздушной гавани, но и по всей стране. А глава погранслужбы Росиан Василой сообщил, что сотрудники пограничной полиции пройдут дополнительное обучение.
Молдавская оппозиция призывала подать в отставку руководство правоохранительных структур в связи с произошедшей трагедией. Также ряд оппозиционных партий, включая социалистов, коммунистов, Либерально-демократическую партию, политблок "Ш.О.Р." высказались за отставку самого премьера Речана.
Оппозиция считает, что власти оказались не в состоянии обеспечить безопасность населения и стратегических объектов.
Аэропорт Кишинева - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
В аэропорту Кишинева у иностранцев нашли пистолет и поддельный ВНЖ
9 июля, 14:23
 
В миреМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала