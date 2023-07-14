https://ria.ru/20230714/otstavka-1884141192.html
Глава МВД Молдавии подала в отставку
Глава МВД Молдавии подала в отставку - РИА Новости, 14.07.2023
Глава МВД Молдавии подала в отставку
На фоне скандала со стрельбой в аэропорту Кишинева в отставку подали главы трех молдавских министерств — внутренних дел, инфраструктуры, а также образования и... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:17
2023-07-14T11:17
2023-07-14T13:04
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КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. На фоне скандала со стрельбой в аэропорту Кишинева в отставку подали главы трех молдавских министерств — внутренних дел, инфраструктуры, а также образования и исследований, об этом объявил глава правительства Дорин Речан."Три министра подали заявления об отставке — глава МВД Молдовы Анна Ревенко, глава Минобразования Анатолий Топалэ, глава Министерства инфраструктуры Лилия Дабижа", — сказал премьер на брифинге.В понедельник, 17 июля, он представит президенту Майе Санду список кандидатов на освободившиеся должности.В аэропорту Кишинева 30 июня произошла стрельба. Пассажиров эвакуировали, вылеты отложили. Стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Как сообщила таджикистанская прокуратура, стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. При задержании мужчина получил тяжелое ранение и 3 июля скончался в больнице.Премьер-министр отметил, что пограничные полицейские проявили себя профессионально, изолировав стрелявшего и не позволив ему взять заложников.После инцидента Речан призвал усилить меры безопасности не только в воздушной гавани, но и по всей стране. А глава погранслужбы Росиан Василой сообщил, что сотрудники пограничной полиции пройдут дополнительное обучение.Молдавская оппозиция призывала подать в отставку руководство правоохранительных структур в связи с произошедшей трагедией. Также ряд оппозиционных партий, включая социалистов, коммунистов, Либерально-демократическую партию, политблок "Ш.О.Р." высказались за отставку самого премьера Речана.Оппозиция считает, что власти оказались не в состоянии обеспечить безопасность населения и стратегических объектов.
https://ria.ru/20230703/strelba-1881951102.html
https://ria.ru/20230709/kishinev-1883102484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Глава МВД Молдавии подала в отставку
Глава МВД Молдавии подала в отставку на фоне скандала со стрельбой в аэропорту Кишинева
КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. На фоне скандала со стрельбой в аэропорту Кишинева в отставку подали главы трех молдавских министерств — внутренних дел, инфраструктуры, а также образования и исследований, об этом объявил глава правительства Дорин Речан.
"Три министра подали заявления об отставке — глава МВД Молдовы Анна Ревенко, глава Минобразования Анатолий Топалэ, глава Министерства инфраструктуры Лилия Дабижа", — сказал премьер на брифинге.
В понедельник, 17 июля, он представит президенту Майе Санду
список кандидатов на освободившиеся должности.
В аэропорту Кишинева 30 июня произошла стрельба. Пассажиров эвакуировали, вылеты отложили. Стрелял гражданин Таджикистана
, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта.
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина ранее служил в МВД
Как сообщила таджикистанская прокуратура, стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. При задержании мужчина получил тяжелое ранение и 3 июля скончался в больнице.
Премьер-министр отметил, что пограничные полицейские проявили себя профессионально, изолировав стрелявшего и не позволив ему взять заложников.
После инцидента Речан призвал усилить меры безопасности не только в воздушной гавани, но и по всей стране. А глава погранслужбы Росиан Василой сообщил, что сотрудники пограничной полиции пройдут дополнительное обучение.
Молдавская оппозиция призывала подать в отставку руководство правоохранительных структур в связи с произошедшей трагедией. Также ряд оппозиционных партий, включая социалистов, коммунистов, Либерально-демократическую партию, политблок "Ш.О.Р." высказались за отставку самого премьера Речана.
Оппозиция считает, что власти оказались не в состоянии обеспечить безопасность населения и стратегических объектов.
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