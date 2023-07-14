https://ria.ru/20230714/nato-1884097396.html

Остин ответил на жалобу Зеленского об отсутствии даты принятия Киева в НАТО

Остин ответил на жалобу Зеленского об отсутствии даты принятия Киева в НАТО - РИА Новости, 14.07.2023

Остин ответил на жалобу Зеленского об отсутствии даты принятия Киева в НАТО

Каждый член НАТО заверил Владимира Зеленского в ходе прошедшего саммита в Вильнюсе, что Украина станет членом альянса, заявил министр обороны США Ллойд Остин,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T01:18

2023-07-14T01:18

2023-07-14T03:25

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Каждый член НАТО заверил Владимира Зеленского в ходе прошедшего саммита в Вильнюсе, что Украина станет членом альянса, заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя слова Зеленского об абсурдности отсутствия четких сроков присоединения к оборонному блоку.“Было восхитительно сидеть в комнате и смотреть, как 31 страна заверила его (Зеленского - ред.) одна за другой, что он станет членом НАТО”, - сообщил Остин в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос про слова Зеленского об абсурдности отсутствия сроков вступления в альянс.Шеф Пентагона добавил, что Зеленский также получил заверения от всех членов оборонного блока, что они будут поддерживать его так долго, как это потребуется.Ранее Остин заявил об уверенности в том, что Украина по завершении конфликта вступит в НАТО. По словам главы Пентагона, Украине для вступления в альянс нужны реформы, но "со временем они произойдут". Сроков возможного вступления в НАТО Остин не назвал, отметив, что все участники альянса согласны, что продвижение по этому направлению после завершения украинского конфликта должно идти насколько возможно быстро.Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.Генсек организации Йенс Столтенберг также заявил, что для Украины "сейчас самое важное - сохраниться как суверенное государство в Европе, в противном случае разговор о членстве в НАТО вообще не будет иметь смысла".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230714/nato-1884095550.html

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киев, украина, нато, в мире, владимир зеленский, россия, ллойд остин, пентагон, йенс столтенберг