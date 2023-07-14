https://ria.ru/20230714/mirzieev-1884123556.html
Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность
Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность - РИА Новости, 14.07.2023
Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность
Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:07
2023-07-14T10:07
2023-07-14T10:07
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882825486_0:198:3033:1904_1920x0_80_0_0_0f5e258d43071fc9bd3a7bb569b002da.jpg
ТАШКЕНТ, 14 июл - РИА Новости. Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента, передает корреспондент РИА Новости. Досрочные президентские выборы в республике прошли 9 июля. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиеев победил на выборах, набрав 87,05% голосов при явке 79,8%. Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. Перед началом церемонии в зал сената были внесены штандарт и знак президента Узбекистана. Эти символы появились у главы государства в октябре 2021 года и впервые были использованы тогда же на инаугурации Мирзиеева по итогам предыдущих выборов главы государства. Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил Мирзиееву новое удостоверение президента Узбекистана. Затем вновь избранный глава государства, положив руку одновременно на конституцию и Коран, произнес присягу, обязавшись "строго следовать конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента Республики Узбекистан обязанности".
https://ria.ru/20230709/vybory-1882861137.html
https://ria.ru/20230525/putin-1874118188.html
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882825486_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_251dc2e039b6eaab9480263e23832dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность
Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиеев принес присягу и вступил в должность
ТАШКЕНТ, 14 июл - РИА Новости. Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Досрочные президентские выборы в республике прошли 9 июля. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиеев победил на выборах, набрав 87,05% голосов при явке 79,8%. Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.
Процедура выборов президента Узбекистана
Перед началом церемонии в зал сената были внесены штандарт и знак президента Узбекистана. Эти символы появились у главы государства в октябре 2021 года и впервые были использованы тогда же на инаугурации Мирзиеева по итогам предыдущих выборов главы государства.
Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил Мирзиееву новое удостоверение президента Узбекистана.
Затем вновь избранный глава государства, положив руку одновременно на конституцию и Коран, произнес присягу, обязавшись "строго следовать конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента Республики Узбекистан обязанности".
Путин рассказал о сотрудничестве Узбекистана и Таджикистана с ЕАЭС