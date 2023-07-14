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Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность - РИА Новости, 14.07.2023
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10:07 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/mirzieev-1884123556.html
Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность
Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность - РИА Новости, 14.07.2023
Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность
Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:07
2023-07-14T10:07
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 14 июл - РИА Новости. Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента, передает корреспондент РИА Новости. Досрочные президентские выборы в республике прошли 9 июля. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиеев победил на выборах, набрав 87,05% голосов при явке 79,8%. Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. Перед началом церемонии в зал сената были внесены штандарт и знак президента Узбекистана. Эти символы появились у главы государства в октябре 2021 года и впервые были использованы тогда же на инаугурации Мирзиеева по итогам предыдущих выборов главы государства. Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил Мирзиееву новое удостоверение президента Узбекистана. Затем вновь избранный глава государства, положив руку одновременно на конституцию и Коран, произнес присягу, обязавшись "строго следовать конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента Республики Узбекистан обязанности".
https://ria.ru/20230709/vybory-1882861137.html
https://ria.ru/20230525/putin-1874118188.html
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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность

Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиеев принес присягу и вступил в должность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 14 июл - РИА Новости. Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Досрочные президентские выборы в республике прошли 9 июля. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиеев победил на выборах, набрав 87,05% голосов при явке 79,8%. Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.
Член избирательной комиссии на избирательном участке в здании школы в Паркентском районе Ташкентской области в преддверии президентских выборов - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Процедура выборов президента Узбекистана
9 июля, 02:24
Перед началом церемонии в зал сената были внесены штандарт и знак президента Узбекистана. Эти символы появились у главы государства в октябре 2021 года и впервые были использованы тогда же на инаугурации Мирзиеева по итогам предыдущих выборов главы государства.
Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил Мирзиееву новое удостоверение президента Узбекистана.
Затем вновь избранный глава государства, положив руку одновременно на конституцию и Коран, произнес присягу, обязавшись "строго следовать конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента Республики Узбекистан обязанности".
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В миреУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
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