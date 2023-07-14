https://ria.ru/20230714/miny-1884103131.html

Глава Пентагона назвал главную проблему для ВСУ в ходе контрнаступления

Глава Пентагона назвал главную проблему для ВСУ в ходе контрнаступления - РИА Новости, 14.07.2023

Глава Пентагона назвал главную проблему для ВСУ в ходе контрнаступления

Минные поля представляют наибольшую трудность в ходе контрнаступления Украины, заявил американский министр обороны Ллойд Остин. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T03:23

2023-07-14T03:23

2023-07-14T03:25

ллойд остин

сергей шойгу

энтони блинкен

вооруженные силы украины

пентагон

нато

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Минные поля представляют наибольшую трудность в ходе контрнаступления Украины, заявил американский министр обороны Ллойд Остин. "Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность", - заявил Остин в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, что является наибольшей трудностью для Киева в ходе контрнаступления.Остин добавил, что в распоряжении ВСУ все еще остаются "большие силы" для продолжения контрнаступления. В четверг директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс заявил, что контрнаступление Украины идет не с той скоростью, которую предпочли бы США, добавив, что Киеву приходится вести "довольно суровые сражения". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев". Западные СМИ ранее стали отмечать, что украинские военные столкнулись с множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность.

https://ria.ru/20230714/ostin-1884098365.html

https://ria.ru/20230714/nato-1884097396.html

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ллойд остин, сергей шойгу, энтони блинкен, вооруженные силы украины, пентагон, нато, россия, сша, киев