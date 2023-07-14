Глава Пентагона назвал главную проблему для ВСУ в ходе контрнаступления
Шеф Пентагона Остин: минные поля представляют главную трудность в контрнаступлении ВСУ
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Минные поля представляют наибольшую трудность в ходе контрнаступления Украины, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
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"Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность", - заявил Остин в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, что является наибольшей трудностью для Киева в ходе контрнаступления.
Остин добавил, что в распоряжении ВСУ все еще остаются "большие силы" для продолжения контрнаступления.
В четверг директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс заявил, что контрнаступление Украины идет не с той скоростью, которую предпочли бы США, добавив, что Киеву приходится вести "довольно суровые сражения".
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Западные СМИ ранее стали отмечать, что украинские военные столкнулись с множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность.