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Глава Пентагона назвал главную проблему для ВСУ в ходе контрнаступления - РИА Новости, 14.07.2023
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03:23 14.07.2023 (обновлено: 03:25 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/miny-1884103131.html
Глава Пентагона назвал главную проблему для ВСУ в ходе контрнаступления
Глава Пентагона назвал главную проблему для ВСУ в ходе контрнаступления - РИА Новости, 14.07.2023
Глава Пентагона назвал главную проблему для ВСУ в ходе контрнаступления
Минные поля представляют наибольшую трудность в ходе контрнаступления Украины, заявил американский министр обороны Ллойд Остин. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T03:23
2023-07-14T03:25
ллойд остин
сергей шойгу
энтони блинкен
вооруженные силы украины
пентагон
нато
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Минные поля представляют наибольшую трудность в ходе контрнаступления Украины, заявил американский министр обороны Ллойд Остин. &quot;Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность&quot;, - заявил Остин в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, что является наибольшей трудностью для Киева в ходе контрнаступления.Остин добавил, что в распоряжении ВСУ все еще остаются "большие силы" для продолжения контрнаступления. В четверг директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс заявил, что контрнаступление Украины идет не с той скоростью, которую предпочли бы США, добавив, что Киеву приходится вести "довольно суровые сражения". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев". Западные СМИ ранее стали отмечать, что украинские военные столкнулись с множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность.
https://ria.ru/20230714/ostin-1884098365.html
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ллойд остин, сергей шойгу, энтони блинкен, вооруженные силы украины, пентагон, нато, россия, сша, киев
Ллойд Остин, Сергей Шойгу, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, Пентагон, НАТО, Россия, США, Киев
Глава Пентагона назвал главную проблему для ВСУ в ходе контрнаступления

Шеф Пентагона Остин: минные поля представляют главную трудность в контрнаступлении ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Минные поля представляют наибольшую трудность в ходе контрнаступления Украины, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
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"Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность", - заявил Остин в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, что является наибольшей трудностью для Киева в ходе контрнаступления.

Остин добавил, что в распоряжении ВСУ все еще остаются "большие силы" для продолжения контрнаступления.
В четверг директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс заявил, что контрнаступление Украины идет не с той скоростью, которую предпочли бы США, добавив, что Киеву приходится вести "довольно суровые сражения".
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Глава Пентагон Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Глава Пентагона признал, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою
Вчера, 01:47
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Западные СМИ ранее стали отмечать, что украинские военные столкнулись с множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность.
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Остин ответил на жалобу Зеленского об отсутствии даты принятия Киева в НАТО
Вчера, 01:18
 
Ллойд ОстинСергей ШойгуЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныПентагонНАТОРоссияСШАКиев
 
 
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