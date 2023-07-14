Рейтинг@Mail.ru
На выборы мэра Москвы зарегистрировали пять кандидатов - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/mer-1884219236.html
На выборы мэра Москвы зарегистрировали пять кандидатов
На выборы мэра Москвы зарегистрировали пять кандидатов - РИА Новости, 14.07.2023
На выборы мэра Москвы зарегистрировали пять кандидатов
Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала на выборы мэра Москвы пятерых кандидатов, еще семь утратили статус кандидата, так как не... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:03
2023-07-14T15:03
политика
москва
дмитрий реут
борис чернышов (депутат)
леонид зюганов
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750508266_0:52:3129:1812_1920x0_80_0_0_ac7d53c1bdc0588f449c0862b821061f.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала на выборы мэра Москвы пятерых кандидатов, еще семь утратили статус кандидата, так как не предоставили все необходимые документы, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу. Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов на выборы мэра столицы, первым зарегистрированным 10 июля стал действующий мэр Собянин, затем в среду, 12 июля, комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов: вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова и первого зампреда руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрия Гусева. Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, семь кандидатов на пост мэра так и не предоставили необходимые для регистрации документы. "Оснований для регистрации данных кандидатов, естественно, нет. Более того, напомню, что в Москве была сформирована добрая практика: если кандидаты сами добровольно не претендовали на регистрацию, то мы принимали решение об утрате статуса кандидата", - сказал Реут. Решением комиссии утратившими статус кандидата признали: ведущего специалиста методико-аналитического отдела ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" из Подмосковья Сергея Залетина, которого выдвинула "Партия Возрождения России". Также статус утратили шесть самовыдвиженцев: работающий электромонтером 59-летний Александр Горлов из Саратова, не имеющий места жительства в РФ 33-летний Иосиф Джагаев, который работает генеральным директором одной из компаний, 43-летний директор благотворительного фонда Павел Новиков, пенсионер Насиб Гусейн оглы Гасанов, а также 47-летняя Жанна Горбачева, мундеп московского округа Северное Тушино и генеральный директор одной из московских компаний Александра Тищенко. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750508266_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_e9190d3a625d638edfd57e09aa589893.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, дмитрий реут , борис чернышов (депутат), леонид зюганов, сергей собянин
Политика, Москва, Дмитрий Реут , Борис Чернышов (депутат), Леонид Зюганов, Сергей Собянин
На выборы мэра Москвы зарегистрировали пять кандидатов

На выборы мэра Москвы зарегистрировали пять кандидатов, еще семь утратили этот статус

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГолосование на избирательном участке в Москве
Голосование на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Голосование на избирательном участке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала на выборы мэра Москвы пятерых кандидатов, еще семь утратили статус кандидата, так как не предоставили все необходимые документы, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.
Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов на выборы мэра столицы, первым зарегистрированным 10 июля стал действующий мэр Собянин, затем в среду, 12 июля, комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов: вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова и первого зампреда руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрия Гусева.
Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, семь кандидатов на пост мэра так и не предоставили необходимые для регистрации документы.
"Оснований для регистрации данных кандидатов, естественно, нет. Более того, напомню, что в Москве была сформирована добрая практика: если кандидаты сами добровольно не претендовали на регистрацию, то мы принимали решение об утрате статуса кандидата", - сказал Реут.
Решением комиссии утратившими статус кандидата признали: ведущего специалиста методико-аналитического отдела ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" из Подмосковья Сергея Залетина, которого выдвинула "Партия Возрождения России". Также статус утратили шесть самовыдвиженцев: работающий электромонтером 59-летний Александр Горлов из Саратова, не имеющий места жительства в РФ 33-летний Иосиф Джагаев, который работает генеральным директором одной из компаний, 43-летний директор благотворительного фонда Павел Новиков, пенсионер Насиб Гусейн оглы Гасанов, а также 47-летняя Жанна Горбачева, мундеп московского округа Северное Тушино и генеральный директор одной из московских компаний Александра Тищенко.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаМоскваДмитрий РеутБорис Чернышов (депутат)Леонид ЗюгановСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала