https://ria.ru/20230714/mer-1884219236.html

На выборы мэра Москвы зарегистрировали пять кандидатов

На выборы мэра Москвы зарегистрировали пять кандидатов - РИА Новости, 14.07.2023

На выборы мэра Москвы зарегистрировали пять кандидатов

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала на выборы мэра Москвы пятерых кандидатов, еще семь утратили статус кандидата, так как не... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:03

2023-07-14T15:03

2023-07-14T15:03

политика

москва

дмитрий реут

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леонид зюганов

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала на выборы мэра Москвы пятерых кандидатов, еще семь утратили статус кандидата, так как не предоставили все необходимые документы, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу. Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов на выборы мэра столицы, первым зарегистрированным 10 июля стал действующий мэр Собянин, затем в среду, 12 июля, комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов: вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова и первого зампреда руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрия Гусева. Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, семь кандидатов на пост мэра так и не предоставили необходимые для регистрации документы. "Оснований для регистрации данных кандидатов, естественно, нет. Более того, напомню, что в Москве была сформирована добрая практика: если кандидаты сами добровольно не претендовали на регистрацию, то мы принимали решение об утрате статуса кандидата", - сказал Реут. Решением комиссии утратившими статус кандидата признали: ведущего специалиста методико-аналитического отдела ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" из Подмосковья Сергея Залетина, которого выдвинула "Партия Возрождения России". Также статус утратили шесть самовыдвиженцев: работающий электромонтером 59-летний Александр Горлов из Саратова, не имеющий места жительства в РФ 33-летний Иосиф Джагаев, который работает генеральным директором одной из компаний, 43-летний директор благотворительного фонда Павел Новиков, пенсионер Насиб Гусейн оглы Гасанов, а также 47-летняя Жанна Горбачева, мундеп московского округа Северное Тушино и генеральный директор одной из московских компаний Александра Тищенко. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, москва, дмитрий реут , борис чернышов (депутат), леонид зюганов, сергей собянин