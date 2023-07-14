https://ria.ru/20230714/luna-1884248083.html

Российская станция сядет на Луну раньше индийской, считает ученый

Российская станция сядет на Луну раньше индийской, считает ученый - РИА Новости, 14.07.2023

Российская станция сядет на Луну раньше индийской, считает ученый

Российская межпланетная станция "Луна-25", если всё пойдёт по плану, сядет на поверхности Луны на пару дней раньше, чем индийская "Чандраян-3", несмотря на то,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:30

2023-07-14T16:30

2023-07-14T16:41

наука

луна

ссср

российская академия наук

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российская межпланетная станция "Луна-25", если всё пойдёт по плану, сядет на поверхности Луны на пару дней раньше, чем индийская "Чандраян-3", несмотря на то, что будет запущена только в следующем месяце, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. Индийская миссия "Чандраян-3" стартовала на ракете GSLV Mk III в 14.35 (12.05 мск) 14 июля. Примерно через 17 минут объединенный модуль, состоящий из двигательной установки, посадочного модуля и лунохода вышел на эллиптическую орбиту. По оценкам индийского космического агентства, посадка намечена на 23 августа. "Наша должна прилуниться 21 августа. Сценарий такой: старт 11-го, затем около пяти суток перелёт, выход на низкую круговую орбиту около Луны, затем пять суток примерно ожидание, а потом посадка с переходом при посадке на эллиптическую орбиту с низким периселением. Ну, и коррекции по пути к Луне и на её орбите", - сказал Эйсмонт. Прежде чем отправиться в путешествие к Луне, индийская станция совершит пять манёвров повышения перигея орбиты вокруг Земли. Переход на траекторию полёта к Луне должен произойти 31 июля, после чего станция будет примерно 4,5 суток лететь к спутнику. "Чандраян-3" выйдет на орбиту Луны 5 августа, а затем индийские специалисты проведут несколько манёвров понижения орбиты перед посадкой. Предыдущий индийский лунный космический аппарат "Чандраян-2" вышел на орбиту естественного спутника Земли 20 августа 2019 года, но его посадочный модуль "Викрам" разбился. В случае успеха миссии "Чандраян-3" Индия станет четвёртой страной (после СССР, США и Китая), сумевшей осуществить мягкую посадку на Луну. Российская "Луна-25" станет первой отечественной лунной станцией за почти 50 лет. Предыдущая "Луна-24" была запущена СССР еще в 1976 году. Как российская, так и индийская станции должны сесть в районе южного полюса Луны, то есть в полярной области, куда ещё не спускались рукотворные космические аппараты.

https://ria.ru/20230616/skafandr-1878760862.html

https://ria.ru/20230428/nasa-1868311999.html

луна

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луна, ссср, российская академия наук