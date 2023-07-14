https://ria.ru/20230714/luna-1884248083.html
Российская станция сядет на Луну раньше индийской, считает ученый
Российская станция сядет на Луну раньше индийской, считает ученый - РИА Новости, 14.07.2023
Российская станция сядет на Луну раньше индийской, считает ученый
Российская межпланетная станция "Луна-25", если всё пойдёт по плану, сядет на поверхности Луны на пару дней раньше, чем индийская "Чандраян-3", несмотря на то,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:30
2023-07-14T16:30
2023-07-14T16:41
наука
луна
ссср
российская академия наук
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российская межпланетная станция "Луна-25", если всё пойдёт по плану, сядет на поверхности Луны на пару дней раньше, чем индийская "Чандраян-3", несмотря на то, что будет запущена только в следующем месяце, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. Индийская миссия "Чандраян-3" стартовала на ракете GSLV Mk III в 14.35 (12.05 мск) 14 июля. Примерно через 17 минут объединенный модуль, состоящий из двигательной установки, посадочного модуля и лунохода вышел на эллиптическую орбиту. По оценкам индийского космического агентства, посадка намечена на 23 августа. "Наша должна прилуниться 21 августа. Сценарий такой: старт 11-го, затем около пяти суток перелёт, выход на низкую круговую орбиту около Луны, затем пять суток примерно ожидание, а потом посадка с переходом при посадке на эллиптическую орбиту с низким периселением. Ну, и коррекции по пути к Луне и на её орбите", - сказал Эйсмонт. Прежде чем отправиться в путешествие к Луне, индийская станция совершит пять манёвров повышения перигея орбиты вокруг Земли. Переход на траекторию полёта к Луне должен произойти 31 июля, после чего станция будет примерно 4,5 суток лететь к спутнику. "Чандраян-3" выйдет на орбиту Луны 5 августа, а затем индийские специалисты проведут несколько манёвров понижения орбиты перед посадкой. Предыдущий индийский лунный космический аппарат "Чандраян-2" вышел на орбиту естественного спутника Земли 20 августа 2019 года, но его посадочный модуль "Викрам" разбился. В случае успеха миссии "Чандраян-3" Индия станет четвёртой страной (после СССР, США и Китая), сумевшей осуществить мягкую посадку на Луну. Российская "Луна-25" станет первой отечественной лунной станцией за почти 50 лет. Предыдущая "Луна-24" была запущена СССР еще в 1976 году. Как российская, так и индийская станции должны сесть в районе южного полюса Луны, то есть в полярной области, куда ещё не спускались рукотворные космические аппараты.
https://ria.ru/20230616/skafandr-1878760862.html
https://ria.ru/20230428/nasa-1868311999.html
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луна, ссср, российская академия наук
Наука, Луна, СССР, Российская академия наук
Российская станция сядет на Луну раньше индийской, считает ученый
Ученый Эйсмонт: "Луна-25" сядет на поверхность спутника на пару дней раньше "Чандраян-3"
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российская межпланетная станция "Луна-25", если всё пойдёт по плану, сядет на поверхности Луны на пару дней раньше, чем индийская "Чандраян-3", несмотря на то, что будет запущена только в следующем месяце, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
Индийская миссия "Чандраян-3" стартовала на ракете GSLV Mk III в 14.35 (12.05 мск) 14 июля. Примерно через 17 минут объединенный модуль, состоящий из двигательной установки, посадочного модуля и лунохода вышел на эллиптическую орбиту. По оценкам индийского космического агентства, посадка намечена на 23 августа.
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"Наша должна прилуниться 21 августа. Сценарий такой: старт 11-го, затем около пяти суток перелёт, выход на низкую круговую орбиту около Луны, затем пять суток примерно ожидание, а потом посадка с переходом при посадке на эллиптическую орбиту с низким периселением. Ну, и коррекции по пути к Луне и на её орбите", - сказал Эйсмонт.
Прежде чем отправиться в путешествие к Луне, индийская станция совершит пять манёвров повышения перигея орбиты вокруг Земли. Переход на траекторию полёта к Луне должен произойти 31 июля, после чего станция будет примерно 4,5 суток лететь к спутнику. "Чандраян-3" выйдет на орбиту Луны 5 августа, а затем индийские специалисты проведут несколько манёвров понижения орбиты перед посадкой.
Предыдущий индийский лунный космический аппарат "Чандраян-2" вышел на орбиту естественного спутника Земли 20 августа 2019 года, но его посадочный модуль "Викрам" разбился. В случае успеха миссии "Чандраян-3" Индия
станет четвёртой страной (после СССР
, США
и Китая
), сумевшей осуществить мягкую посадку на Луну.
Российская "Луна-25" станет первой отечественной лунной станцией за почти 50 лет. Предыдущая "Луна-24" была запущена СССР еще в 1976 году. Как российская, так и индийская станции должны сесть в районе южного полюса Луны, то есть в полярной области, куда ещё не спускались рукотворные космические аппараты.
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