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ВСУ за июль более 20 раз безуспешно пытались атаковать ЛНР

ВСУ за июль более 20 раз безуспешно пытались атаковать ЛНР - РИА Новости, 14.07.2023

ВСУ за июль более 20 раз безуспешно пытались атаковать ЛНР

Украинские войска с начала июля предприняли более 20 безуспешных атак на ЛНР, противник понес существенные потери, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник в... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T18:04

2023-07-14T18:04

2023-07-14T18:04

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

леонид пасечник

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска с начала июля предприняли более 20 безуспешных атак на ЛНР, противник понес существенные потери, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник в своем телеграм-канале. "Противник не оставляет попыток прорваться на территорию Луганской Народной Республики. Только с начала июля подразделения вооруженных сил Украины предприняли более 20 безуспешных атак, понеся существенные потери", - написал Пасечник. Пасечник уточнил, что на участках Новодружеск - Григоровка, Берестовое - Переездное и Волчеяровка - Ивано-Дарьевка ВСУ пытались прорваться в общей сложности 29 раз, потеряв при этом до 240 человек убитыми и раненными. Врио главы ЛНР отметил, что слаженные действия специалистов БПЛА и подразделений разведки позволили заблаговременно обнаружить подготовку к наступательным действиям со стороны украинских войск и нанести упреждающие удары по скоплениям живой силы противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр