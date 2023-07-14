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ВСУ за июль более 20 раз безуспешно пытались атаковать ЛНР
ВСУ за июль более 20 раз безуспешно пытались атаковать ЛНР - РИА Новости, 14.07.2023
ВСУ за июль более 20 раз безуспешно пытались атаковать ЛНР
Украинские войска с начала июля предприняли более 20 безуспешных атак на ЛНР, противник понес существенные потери, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:04
2023-07-14T18:04
2023-07-14T18:04
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска с начала июля предприняли более 20 безуспешных атак на ЛНР, противник понес существенные потери, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник в своем телеграм-канале. "Противник не оставляет попыток прорваться на территорию Луганской Народной Республики. Только с начала июля подразделения вооруженных сил Украины предприняли более 20 безуспешных атак, понеся существенные потери", - написал Пасечник. Пасечник уточнил, что на участках Новодружеск - Григоровка, Берестовое - Переездное и Волчеяровка - Ивано-Дарьевка ВСУ пытались прорваться в общей сложности 29 раз, потеряв при этом до 240 человек убитыми и раненными. Врио главы ЛНР отметил, что слаженные действия специалистов БПЛА и подразделений разведки позволили заблаговременно обнаружить подготовку к наступательным действиям со стороны украинских войск и нанести упреждающие удары по скоплениям живой силы противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ за июль более 20 раз безуспешно пытались атаковать ЛНР
Пасечник: ВСУ понесли существенные потери, более 20 раз за июль пытаясь атаковать ЛНР