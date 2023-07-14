https://ria.ru/20230714/lgoty-1884094304.html

Минобороны готово приравнять защитников приграничья к участникам СВО

Минобороны готово приравнять защитников приграничья к участникам СВО - РИА Новости, 14.07.2023

Минобороны готово приравнять защитников приграничья к участникам СВО

Минобороны РФ подготовило проект закона о приравнивании военнослужащих, отражающих атаки диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории РФ, к участникам... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T00:05

2023-07-14T00:05

2023-07-14T09:56

сергей миронов

россия

украина

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Минобороны РФ подготовило проект закона о приравнивании военнослужащих, отражающих атаки диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории РФ, к участникам специальной военной операции с предоставлением им соответствующих денежного довольствия и льгот, об этом говорится в ответном письме статс-секретаря, заместителя министра обороны Николая Панкова руководителю фракции "Справедливая Россия —Патриоты — За Правду" в Госдуме Сергею Миронову, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ранее — в июне — с такой просьбой Миронов обращался к министру обороны Сергею Шойгу, соответствующее обращение также имеется у РИА Новости. "Военнослужащим, выполняющим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ в местностях, прилегающих к территориям, на которых проводится специальная военная операция, законодательством РФ статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии в настоящее время не установлены. В целях разрешения указанной проблемы Минобороны России подготовлен проект федерального закона "О внесении извещений в Федеральный закон "О ветеранах", — следует из письма Панкина. В нем также отмечается, что законопроект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и размещен на официальном сайте правительства. "В настоящий момент очевидна несправедливость, когда наши солдаты, проходящие службу в приграничных с Украиной регионах, подвергаются опасности, но забыты государством. Мы призывали наделить этих героев специальным статусом с предоставлением им соответствующего денежного довольствия, выплат и всех положенных социальных льгот для них и членов их семей. Отрадно, что Минобороны нас услышало, разработав законопроект, устраняющий эту несправедливость", — сказал РИА Новости Миронов.

https://ria.ru/20230619/lgoty-1879187174.html

https://ria.ru/20230414/zakony-1865481186.html

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сергей миронов, россия, украина, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)