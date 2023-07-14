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Минобороны готово приравнять защитников приграничья к участникам СВО - РИА Новости, 14.07.2023
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00:05 14.07.2023 (обновлено: 09:56 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/lgoty-1884094304.html
Минобороны готово приравнять защитников приграничья к участникам СВО
Минобороны готово приравнять защитников приграничья к участникам СВО - РИА Новости, 14.07.2023
Минобороны готово приравнять защитников приграничья к участникам СВО
Минобороны РФ подготовило проект закона о приравнивании военнослужащих, отражающих атаки диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории РФ, к участникам... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T00:05
2023-07-14T09:56
сергей миронов
россия
украина
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Минобороны РФ подготовило проект закона о приравнивании военнослужащих, отражающих атаки диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории РФ, к участникам специальной военной операции с предоставлением им соответствующих денежного довольствия и льгот, об этом говорится в ответном письме статс-секретаря, заместителя министра обороны Николая Панкова руководителю фракции "Справедливая Россия —Патриоты — За Правду" в Госдуме Сергею Миронову, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ранее — в июне — с такой просьбой Миронов обращался к министру обороны Сергею Шойгу, соответствующее обращение также имеется у РИА Новости. "Военнослужащим, выполняющим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ в местностях, прилегающих к территориям, на которых проводится специальная военная операция, законодательством РФ статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии в настоящее время не установлены. В целях разрешения указанной проблемы Минобороны России подготовлен проект федерального закона "О внесении извещений в Федеральный закон "О ветеранах", — следует из письма Панкина. В нем также отмечается, что законопроект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и размещен на официальном сайте правительства. "В настоящий момент очевидна несправедливость, когда наши солдаты, проходящие службу в приграничных с Украиной регионах, подвергаются опасности, но забыты государством. Мы призывали наделить этих героев специальным статусом с предоставлением им соответствующего денежного довольствия, выплат и всех положенных социальных льгот для них и членов их семей. Отрадно, что Минобороны нас услышало, разработав законопроект, устраняющий эту несправедливость", — сказал РИА Новости Миронов.
https://ria.ru/20230619/lgoty-1879187174.html
https://ria.ru/20230414/zakony-1865481186.html
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сергей миронов, россия, украина, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сергей Миронов, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны готово приравнять защитников приграничья к участникам СВО

Минобороны готово приравнять бойцов, отражающих атаки ДРГ на границе, к участникам СВО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Минобороны РФ подготовило проект закона о приравнивании военнослужащих, отражающих атаки диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории РФ, к участникам специальной военной операции с предоставлением им соответствующих денежного довольствия и льгот, об этом говорится в ответном письме статс-секретаря, заместителя министра обороны Николая Панкова руководителю фракции "Справедливая Россия —Патриоты — За Правду" в Госдуме Сергею Миронову, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее — в июне — с такой просьбой Миронов обращался к министру обороны Сергею Шойгу, соответствующее обращение также имеется у РИА Новости.
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"Военнослужащим, выполняющим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ в местностях, прилегающих к территориям, на которых проводится специальная военная операция, законодательством РФ статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии в настоящее время не установлены. В целях разрешения указанной проблемы Минобороны России подготовлен проект федерального закона "О внесении извещений в Федеральный закон "О ветеранах", — следует из письма Панкина.
В нем также отмечается, что законопроект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и размещен на официальном сайте правительства.
"В настоящий момент очевидна несправедливость, когда наши солдаты, проходящие службу в приграничных с Украиной регионах, подвергаются опасности, но забыты государством. Мы призывали наделить этих героев специальным статусом с предоставлением им соответствующего денежного довольствия, выплат и всех положенных социальных льгот для них и членов их семей. Отрадно, что Минобороны нас услышало, разработав законопроект, устраняющий эту несправедливость", — сказал РИА Новости Миронов.
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Сергей МироновРоссияУкраинаСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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