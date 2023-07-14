В Киеве пообещали показать результаты контрнаступления в августе-сентябре
Секретарь СНБО Данилов пообещал показать результаты наступления ВСУ в августе-сентябре
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на фоне отсутствия успехов у украинских войск в рамках проводимого контрнаступления призвал дожидаться результатов в августе или сентябре.
"Нельзя есть неспелый фрукт. А если вы знаете, какая погода на Украине, то знаете, когда созревает большая часть плодов: август и сентябрь", - заявил он в интервью британской газете Guardian.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".