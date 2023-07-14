https://ria.ru/20230714/kontrnastuplenie-1884265379.html

В Киеве пообещали показать результаты контрнаступления в августе-сентябре

В Киеве пообещали показать результаты контрнаступления в августе-сентябре - РИА Новости, 14.07.2023

В Киеве пообещали показать результаты контрнаступления в августе-сентябре

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на фоне отсутствия успехов у украинских войск в рамках проводимого контрнаступления... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:40

2023-07-14T17:40

2023-07-14T17:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей данилов

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880973555_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_765ff09da21ea77c4e87c492f1998046.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на фоне отсутствия успехов у украинских войск в рамках проводимого контрнаступления призвал дожидаться результатов в августе или сентябре. "Нельзя есть неспелый фрукт. А если вы знаете, какая погода на Украине, то знаете, когда созревает большая часть плодов: август и сентябрь", - заявил он в интервью британской газете Guardian. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230714/vsu-1884216150.html

https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html

https://ria.ru/20230713/kontrnastuplenie-1884089430.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр