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В Киеве пообещали показать результаты контрнаступления в августе-сентябре - РИА Новости, 14.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/kontrnastuplenie-1884265379.html
В Киеве пообещали показать результаты контрнаступления в августе-сентябре
В Киеве пообещали показать результаты контрнаступления в августе-сентябре - РИА Новости, 14.07.2023
В Киеве пообещали показать результаты контрнаступления в августе-сентябре
Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на фоне отсутствия успехов у украинских войск в рамках проводимого контрнаступления... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:40
2023-07-14T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на фоне отсутствия успехов у украинских войск в рамках проводимого контрнаступления призвал дожидаться результатов в августе или сентябре. "Нельзя есть неспелый фрукт. А если вы знаете, какая погода на Украине, то знаете, когда созревает большая часть плодов: август и сентябрь", - заявил он в интервью британской газете Guardian. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230714/vsu-1884216150.html
https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html
https://ria.ru/20230713/kontrnastuplenie-1884089430.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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в мире, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве пообещали показать результаты контрнаступления в августе-сентябре

Секретарь СНБО Данилов пообещал показать результаты наступления ВСУ в августе-сентябре

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на фоне отсутствия успехов у украинских войск в рамках проводимого контрнаступления призвал дожидаться результатов в августе или сентябре.
"Нельзя есть неспелый фрукт. А если вы знаете, какая погода на Украине, то знаете, когда созревает большая часть плодов: август и сентябрь", - заявил он в интервью британской газете Guardian.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
"Передвижные гробы". ВСУ сообщили Зеленскому плохие новости с передовой
14:49
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
"ВСУ перестали беречь людей". Что происходит на фронте
08:00
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Пентагон: контрнаступление ВСУ идет не с той скоростью, с которой хотелось
Вчера, 22:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ДаниловВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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