https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html

"ВСУ перестали беречь людей". Что происходит на фронте

"ВСУ перестали беречь людей". Что происходит на фронте - РИА Новости, 14.07.2023

"ВСУ перестали беречь людей". Что происходит на фронте

Украинское наступление продолжается уже больше пяти недель. Ставка на тяжелую западную бронетехнику себя не оправдала, и ВСУ решили сменить тактику. О том, к... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T08:00

2023-07-14T08:00

2023-07-14T08:03

специальная военная операция на украине

безопасность

днепр (город)

киев

артемовск

петр павел

андрей марочко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Украинское наступление продолжается уже больше пяти недель. Ставка на тяжелую западную бронетехнику себя не оправдала, и ВСУ решили сменить тактику. О том, к чему это привело, — в материале РИА Новости.Тактика малых группКиев по-прежнему бросает большую часть своих сил на Запорожское направление. За месяц три главные болевые точки на этом участке фронта не изменились. По-прежнему ВСУ стараются прорваться со стороны Орехова на Работино, чтобы в дальнейшем выйти на Токмак.На западе региона украинские военные тщетно пытаются закрепиться в районе Пятихаток, на востоке — занять Времевский выступ на стыке с ДНР. Цели те же: взломать оборону, выйти к Азовскому морю и крымским перешейкам, перерезать российский сухопутный коридор к полуострову.Однако им не удалось достичь даже первой линии обороны. Местность на этом участке фронта ровная и плоская, как стол. Скрытно выдвинуться на рубеж атаки невозможно даже в темное время суток. Наступать без превосходства в воздухе в таких условиях — очень и очень непросто."У русских, как и у большинства стран, есть то, что называется подготовленной обороной, — заявил в интервью The Wall Street Journal бригадный генерал армии США в отставке Марк Киммитт. — Это серия многоуровневых препятствий, выстроенных так, чтобы остановить украинские войска как можно дальше от позиций. Двадцать километров ада. Нет никаких сомнений, что там, вероятно, самые тяжелые бои за пределами городов. Украинцы пытаются найти и использовать слабые места в обороне, но пока не преуспели".ВСУ уже потеряли на этом направлении множество единиц западной бронетехники. И теперь вместо наступления крупными бронированными кулаками действуют небольшими пехотными группами, атакующими российские позиции с разных сторон. Техника держится поодаль, помогая штурмующим частям огнем с закрытых позиций. Однако и это не дает результата.Вернуть АртемовскЧуть большего ВСУ добились на Артемовском направлении: вклинились в российские позиции под Клещеевкой и Андреевкой южнее Артемовска и вернули ранее потерянные рубежи под Берховкой к северу. Здесь главное — господствующие высоты, с которых хорошо видно город."Людей не жалеют, штурмуют круглосуточно, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Обстреливают из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня. Пытается заходить пехота — их отсекаем. Работаем по ним из пушек и танков. Держимся крепко, не пропускаем. Они и мелкими группами просачиваются, под прикрытием одной-двух боевых машин. Мы на это отвечаем".Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко подчеркивает, что украинцы атакуют три-пять раз день. Снарядов не жалеют.Они хотят вернуть Артемовск, чтобы наступать дальше на юг, на Горловку, на восток в направлении Попасной или на юго-восток — на Светлодарск.Ничтожный результатНа Херсонском направлении артиллерия методично обрабатывает небольшой плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра, в районе Антоновского моста. Украинское командование, в свою очередь, перебрасывает туда подкрепления.Так, в минувший четверг около 60 солдат на нескольких лодках пытались пересечь Днепр. Но их обнаружили и уничтожили.Серьезных изменений на этом участке фронта нет. Острова в дельте Днепра находятся в серой зоне, не контролируемой ни одной из сторон.На Донецком же направлении ВСУ в глухой обороне. Атакуют редко — на днях организовали наступление вблизи Водяного, чтоб обезопасить транспортные подходы к Авдеевке.Но, по официальным сообщениям Минобороны России, все 16 атак отбили.Российская армия продвигается на направлении Кременная — Сватово. Закрепились на господствующей высоте в районе балки Журавка. ВСУ попробовали отбить позиции, но потеряли три единицы техники и 20 солдат.Одновременно в западной части Серебрянского лесничества украинцы строят фортификационные сооружения. Опорные пункты укрепляют бетонными плитами. Ни о каком контрнаступлении здесь речи не идет.Да и в целом ситуация для Киева развивается не так, как рассчитывали. А чешский президент Петр Павел предупредил, что подготовить "второй контрнаступ" не получится, у Украины только один шанс. И то до зимы. Пока же за полтора месяца, по данным западных аналитиков, ВСУ заняли всего 253 квадратных километра территории.

https://ria.ru/20230713/oruzhie-1884021117.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230712/ovod-1883857498.html

https://ria.ru/20230713/svo-1883982236.html

днепр (город)

киев

артемовск

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, днепр (город), киев, артемовск, петр павел, андрей марочко, вооруженные силы украины