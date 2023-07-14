Российский дипломат обвинила США, Токио и Сеул в срыве диалога с КНДР
Дипломат Евстигнеева: деятельность США, Токио и Сеула отдаляет перспективу диалога с КНДР
© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
ООН, 14 июл – РИА Новости. Наращивание военной активности США, Японии и Южной Кореи вокруг КНДР лишь отдаляет возможный диалог с Пхеньяном, заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.
В четверг прошло заседание СБ ООН в связи с последним пуском баллистической ракеты КНДР.
"В контексте же ситуации на Корейском полуострове, которую Совет Безопасности сегодня обсуждает, очевидно, что военная активность США и их союзников в субрегионе по определению противоречит задаче деэскалации напряженности в нем", - сказала Евстигнеева.
По ее словам, Совет безопасности в своих дискуссиях по вопросу не имеет права игнорировать этот фактор, несмотря на упорные попытки отдельных государств навязать однобокую картину происходящего, обвиняя в нынешнем обострении исключительно КНДР.
"Тем более если принимать в расчет известную и публично транслируемую позицию Пхеньяна, а также длительную историю корейского урегулирования, которая свидетельствует о безальтернативности решения проблем полуострова, кроме как путем диалога. Очевидно, что наращивание военной активности при определяющей роли Вашингтона и слепо следующих за ним Токио и Сеула, отказавшихся от самостоятельного комплексного анализа ситуации, лишь отдаляет возобновление такого разговора", - подчеркнула Евстигнеева.
Как указала зампостпреда, выглядит это как сознательное провоцирование острого кризиса вокруг Корейского полуострова, чреватого потенциально опасными сценариями дальнейшего развития ситуации.