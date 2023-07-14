https://ria.ru/20230714/kndr-1884101138.html

Российский дипломат обвинила США, Токио и Сеул в срыве диалога с КНДР

Российский дипломат обвинила США, Токио и Сеул в срыве диалога с КНДР - РИА Новости, 14.07.2023

Российский дипломат обвинила США, Токио и Сеул в срыве диалога с КНДР

Наращивание военной активности США, Японии и Южной Кореи вокруг КНДР лишь отдаляет возможный диалог с Пхеньяном, заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T02:49

2023-07-14T02:49

2023-07-14T02:49

сша

пхеньян

корейский полуостров

анна евстигнеева

оон

в мире

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ООН, 14 июл – РИА Новости. Наращивание военной активности США, Японии и Южной Кореи вокруг КНДР лишь отдаляет возможный диалог с Пхеньяном, заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева. В четверг прошло заседание СБ ООН в связи с последним пуском баллистической ракеты КНДР. "В контексте же ситуации на Корейском полуострове, которую Совет Безопасности сегодня обсуждает, очевидно, что военная активность США и их союзников в субрегионе по определению противоречит задаче деэскалации напряженности в нем", - сказала Евстигнеева. По ее словам, Совет безопасности в своих дискуссиях по вопросу не имеет права игнорировать этот фактор, несмотря на упорные попытки отдельных государств навязать однобокую картину происходящего, обвиняя в нынешнем обострении исключительно КНДР. "Тем более если принимать в расчет известную и публично транслируемую позицию Пхеньяна, а также длительную историю корейского урегулирования, которая свидетельствует о безальтернативности решения проблем полуострова, кроме как путем диалога. Очевидно, что наращивание военной активности при определяющей роли Вашингтона и слепо следующих за ним Токио и Сеула, отказавшихся от самостоятельного комплексного анализа ситуации, лишь отдаляет возобновление такого разговора", - подчеркнула Евстигнеева. Как указала зампостпреда, выглядит это как сознательное провоцирование острого кризиса вокруг Корейского полуострова, чреватого потенциально опасными сценариями дальнейшего развития ситуации.

https://ria.ru/20230714/kndr-1884100089.html

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сша

пхеньян

корейский полуостров

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