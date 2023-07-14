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Российский дипломат обвинила США, Токио и Сеул в срыве диалога с КНДР - РИА Новости, 14.07.2023
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02:49 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/kndr-1884101138.html
Российский дипломат обвинила США, Токио и Сеул в срыве диалога с КНДР
Российский дипломат обвинила США, Токио и Сеул в срыве диалога с КНДР - РИА Новости, 14.07.2023
Российский дипломат обвинила США, Токио и Сеул в срыве диалога с КНДР
Наращивание военной активности США, Японии и Южной Кореи вокруг КНДР лишь отдаляет возможный диалог с Пхеньяном, заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T02:49
2023-07-14T02:49
сша
пхеньян
корейский полуостров
анна евстигнеева
оон
в мире
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ООН, 14 июл – РИА Новости. Наращивание военной активности США, Японии и Южной Кореи вокруг КНДР лишь отдаляет возможный диалог с Пхеньяном, заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева. В четверг прошло заседание СБ ООН в связи с последним пуском баллистической ракеты КНДР. "В контексте же ситуации на Корейском полуострове, которую Совет Безопасности сегодня обсуждает, очевидно, что военная активность США и их союзников в субрегионе по определению противоречит задаче деэскалации напряженности в нем", - сказала Евстигнеева. По ее словам, Совет безопасности в своих дискуссиях по вопросу не имеет права игнорировать этот фактор, несмотря на упорные попытки отдельных государств навязать однобокую картину происходящего, обвиняя в нынешнем обострении исключительно КНДР. "Тем более если принимать в расчет известную и публично транслируемую позицию Пхеньяна, а также длительную историю корейского урегулирования, которая свидетельствует о безальтернативности решения проблем полуострова, кроме как путем диалога. Очевидно, что наращивание военной активности при определяющей роли Вашингтона и слепо следующих за ним Токио и Сеула, отказавшихся от самостоятельного комплексного анализа ситуации, лишь отдаляет возобновление такого разговора", - подчеркнула Евстигнеева. Как указала зампостпреда, выглядит это как сознательное провоцирование острого кризиса вокруг Корейского полуострова, чреватого потенциально опасными сценариями дальнейшего развития ситуации.
https://ria.ru/20230714/kndr-1884100089.html
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сша
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сша, пхеньян, корейский полуостров, анна евстигнеева, оон, в мире
США, Пхеньян, Корейский полуостров, Анна Евстигнеева, ООН, В мире
Российский дипломат обвинила США, Токио и Сеул в срыве диалога с КНДР

Дипломат Евстигнеева: деятельность США, Токио и Сеула отдаляет перспективу диалога с КНДР

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 июл – РИА Новости. Наращивание военной активности США, Японии и Южной Кореи вокруг КНДР лишь отдаляет возможный диалог с Пхеньяном, заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.
В четверг прошло заседание СБ ООН в связи с последним пуском баллистической ракеты КНДР.
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Постпред КНДР в ООН обвинил США в попытке разместить ЯО на полуострове
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"В контексте же ситуации на Корейском полуострове, которую Совет Безопасности сегодня обсуждает, очевидно, что военная активность США и их союзников в субрегионе по определению противоречит задаче деэскалации напряженности в нем", - сказала Евстигнеева.
По ее словам, Совет безопасности в своих дискуссиях по вопросу не имеет права игнорировать этот фактор, несмотря на упорные попытки отдельных государств навязать однобокую картину происходящего, обвиняя в нынешнем обострении исключительно КНДР.
"Тем более если принимать в расчет известную и публично транслируемую позицию Пхеньяна, а также длительную историю корейского урегулирования, которая свидетельствует о безальтернативности решения проблем полуострова, кроме как путем диалога. Очевидно, что наращивание военной активности при определяющей роли Вашингтона и слепо следующих за ним Токио и Сеула, отказавшихся от самостоятельного комплексного анализа ситуации, лишь отдаляет возобновление такого разговора", - подчеркнула Евстигнеева.
Как указала зампостпреда, выглядит это как сознательное провоцирование острого кризиса вокруг Корейского полуострова, чреватого потенциально опасными сценариями дальнейшего развития ситуации.
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СШАПхеньянКорейский полуостровАнна ЕвстигнееваООНВ мире
 
 
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