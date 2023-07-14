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Кеннеди-младший увидел в решении Байдена подготовку к войне с Россией
Кеннеди-младший увидел в решении Байдена подготовку к войне с Россией - РИА Новости, 14.07.2023
Кеннеди-младший увидел в решении Байдена подготовку к войне с Россией
Кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди-младший увидел в решении американского лидера Джо Байдена о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T21:18
2023-07-14T21:18
2023-07-14T21:18
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди-младший увидел в решении американского лидера Джо Байдена о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в Европе подготовку к войне с Россией. "Байден только что призвал три тысячи резервистов, чтобы расширить силы США в Европе в качестве части операции "Атлантическая решимость". Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией", - написал Кеннеди в Twitter. Ранее решение Байдена не оценил и его предшественник Дональд Трамп, который увидел со стороны преемника подталкивание США к третьей мировой войне. Байден ранее разрешил использовать часть американских сил в Европе для поддержки операции "Атлантическая решимость". В Пентагоне подчеркивали при этом, что речи о переброске в Европу дополнительных сил не идет.
https://ria.ru/20230714/tramp-1884284936.html
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в мире, европа, джо байден, нато, twitter, министерство обороны сша, дональд трамп, роберт кеннеди, россия, сша
В мире, Европа, Джо Байден, НАТО, Twitter, Министерство обороны США, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Россия, США
Кеннеди-младший увидел в решении Байдена подготовку к войне с Россией
Кеннеди-младший увидел в решении Байдена о мобилизации войск подготовку к войне с Россией