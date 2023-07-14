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Джеймс Кэмерон начал вести переговоры о съемках сериала о "Титане" - РИА Новости, 14.07.2023
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Культура
 
11:31 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/kemeron-1884140744.html
Джеймс Кэмерон начал вести переговоры о съемках сериала о "Титане"
Джеймс Кэмерон начал вести переговоры о съемках сериала о "Титане" - РИА Новости, 14.07.2023
Джеймс Кэмерон начал вести переговоры о съемках сериала о "Титане"
Режиссер оскароносного фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон начал вести переговоры о съемках сериала о трагически погибшем батискафе "Титан", сообщил The Sun. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:31
2023-07-14T11:31
джеймс кэмерон
сша
титаник (судно)
кино
культура
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Режиссер оскароносного фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон начал вести переговоры о съемках сериала о трагически погибшем батискафе "Титан", сообщил The Sun."Катастрофа "Титана" может лечь в основу большого сериала на одном из самых популярных стримингов в мире, и Джеймса хотят видеть режиссером. Это близкий его сердцу проект. Он с таким состраданием рассказал историю "Титаника", что кажется естественным сделать и этот шаг", – поделился инсайдер. Он отметил, что режиссеру предоставят достаточно большой бюджет на изучение истории трагедии. По данным источника, роли в киноленте могут получить Мэтт Деймон и Кумэйл Нанджиани. Батискаф "Титан" с туристами на борту, которые собирались увидеть своими глазами затонувший "Титаник", отправился в путешествие 18 июня. Спустя два часа после погружения он перестал выходить на связь.Поиски глубоководного судна продолжались четыре дня, пока не были найдены его обломки. Состоявший из пяти человек экипаж признали погибшим. Береговая охрана США сообщила, что причиной трагедии послужил взрыв. По их данным, туристы погибли мгновенно в день погружения – во время поисков все они уже были мертвы.
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джеймс кэмерон, сша, титаник (судно), кино
Джеймс Кэмерон, США, Титаник (судно), Кино, Культура
Джеймс Кэмерон начал вести переговоры о съемках сериала о "Титане"

Джеймс Кэмерон начал вести переговоры о съемках сериала о затонувшем батискафе "Титан"

РИА Новости. Екатерина Чеснокова
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Режиссер оскароносного фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон начал вести переговоры о съемках сериала о трагически погибшем батискафе "Титан", сообщил The Sun.
«
"Катастрофа "Титана" может лечь в основу большого сериала на одном из самых популярных стримингов в мире, и Джеймса хотят видеть режиссером. Это близкий его сердцу проект. Он с таким состраданием рассказал историю "Титаника", что кажется естественным сделать и этот шаг", – поделился инсайдер.
Он отметил, что режиссеру предоставят достаточно большой бюджет на изучение истории трагедии. По данным источника, роли в киноленте могут получить Мэтт Деймон и Кумэйл Нанджиани.
Батискаф "Титан" с туристами на борту, которые собирались увидеть своими глазами затонувший "Титаник", отправился в путешествие 18 июня. Спустя два часа после погружения он перестал выходить на связь.
Поиски глубоководного судна продолжались четыре дня, пока не были найдены его обломки. Состоявший из пяти человек экипаж признали погибшим.
Береговая охрана США сообщила, что причиной трагедии послужил взрыв. По их данным, туристы погибли мгновенно в день погружения – во время поисков все они уже были мертвы.
Режиссер Джеймс Кэмерон - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Джеймс Кэмерон считает, что экипаж батискафа "Титан" погиб, заявил ученый
21 июня, 15:32
 
КультураДжеймс КэмеронСШАТитаник (судно)Кино
 
 
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