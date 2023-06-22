https://ria.ru/20230622/titan-1879886244.html

Оператор пропавшего батискафа объявил экипаж "Титана" погибшим

Оператор пропавшего батискафа объявил экипаж "Титана" погибшим - РИА Новости, 22.06.2023

Оператор пропавшего батискафа объявил экипаж "Титана" погибшим

Весь экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" погиб, следует из заявления владельца аппарата компании OceanGate Expeditions. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T21:52

2023-06-22T21:52

2023-06-22T23:52

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

в мире

сша

атлантический океан

франция

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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Весь экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" погиб, следует из заявления владельца аппарата компании OceanGate Expeditions."Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд, его сын Сулейман Давуд, Хамиш Хардинг и Поль-Анри Наржеоле трагически погибли", — говорится в сообщении.Эту информацию также подтвердил представитель Береговой охраны США Джон Могер. По его словам, найденные в 200 с лишним метрах от затонувшего судна обломки свидетельствуют, что с батискафом "произошел катастрофический направленный внутрь взрыв".Он уточнил, что сейчас на месте ЧП продолжают работу глубоководные аппараты для сбора дополнительных данных. При этом участники поисковой операции признают, что вероятность обнаружения останков погибших мала из-за большой глубины и сложности работы на ней, добавил Могер.Связь с глубоководным судном компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. На борту находились британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.Изначально сообщалось, что кислорода на борту батискафа хватит на 96 часов — четверо суток с момента погружения. Позднее специалисты заявили, что при определенных действиях пассажиры могут растянуть эти запасы на более долгий срок. По оценкам береговой охраны США, кислород в аппарате закончился сегодня в 14:08 мск.

https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879734145.html

сша

атлантический океан

франция

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Батискаф "Титан": смертельное погружение Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын. 2023-06-22T21:52 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире, сша, атлантический океан, франция