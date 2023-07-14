Муж Лены Катиной попал в больницу спустя два дня после рождения сына

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Супруг экс-участницы группы "Тату", певицы Елены Катиной, бизнесмен Дмитрий Спиридонов получил травму спустя два дня после рождения сына Демьяна. Он разместил на своей странице в соцсети кадры с бандажом на ноге. "У меня никакого перелома, только разрыв связок", – рассказал предприниматель.Супруг артистки не раскрыл причину случившегося, но намекнул, что получил травму из-за представительницы слабого пола. "Я вам сразу скажу, что все наши проблемы от женщин. Они стоят у порога, я тороплюсь, я спотыкаюсь. Теперь еду к сыну и своей любимой Леночке", – заключил Спиридонов. Два дня назад Спиридонова и Катина стали родителями. Предприниматель впервые, а певица воспитывает сына от музыканта Сашо Кузмановича.Пара поженилась в июне прошлого года. Бизнесмен сразу наладил отношения с сыном исполнительницы от прошлых отношений.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Супруг экс-участницы группы "Тату", певицы Елены Катиной, бизнесмен Дмитрий Спиридонов получил травму спустя два дня после рождения сына Демьяна. Он разместил на своей странице в соцсети кадры с бандажом на ноге.
Запись в сториз Дмитрия Спиридонова
Запись в сториз Дмитрия Спиридонова
1 из 2
Запись в сториз Дмитрия Спиридонова
Запись в сториз Дмитрия Спиридонова
2 из 2
Запись в сториз Дмитрия Спиридонова
1 из 2
Запись в сториз Дмитрия Спиридонова
2 из 2
«
"У меня никакого перелома, только разрыв связок", – рассказал предприниматель.
Супруг артистки не раскрыл причину случившегося, но намекнул, что получил травму из-за представительницы слабого пола.
«
"Я вам сразу скажу, что все наши проблемы от женщин. Они стоят у порога, я тороплюсь, я спотыкаюсь. Теперь еду к сыну и своей любимой Леночке", – заключил Спиридонов.
Два дня назад Спиридонова и Катина стали родителями. Предприниматель впервые, а певица воспитывает сына от музыканта Сашо Кузмановича.
Пара поженилась в июне прошлого года. Бизнесмен сразу наладил отношения с сыном исполнительницы от прошлых отношений.
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