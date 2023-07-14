https://ria.ru/20230714/katina-1884214037.html

Муж Лены Катиной попал в больницу спустя два дня после рождения сына

Муж Лены Катиной попал в больницу спустя два дня после рождения сына - РИА Новости, 14.07.2023

Муж Лены Катиной попал в больницу спустя два дня после рождения сына

Супруг экс-участницы группы "Тату", певицы Елены Катиной, бизнесмен Дмитрий Спиридонов получил травму спустя два дня после рождения сына Демьяна. Он разместил... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:11

2023-07-14T15:11

2023-07-14T15:26

шоубиз

елена катина

тату

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семья

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Супруг экс-участницы группы "Тату", певицы Елены Катиной, бизнесмен Дмитрий Спиридонов получил травму спустя два дня после рождения сына Демьяна. Он разместил на своей странице в соцсети кадры с бандажом на ноге. "У меня никакого перелома, только разрыв связок", – рассказал предприниматель.Супруг артистки не раскрыл причину случившегося, но намекнул, что получил травму из-за представительницы слабого пола. "Я вам сразу скажу, что все наши проблемы от женщин. Они стоят у порога, я тороплюсь, я спотыкаюсь. Теперь еду к сыну и своей любимой Леночке", – заключил Спиридонов. Два дня назад Спиридонова и Катина стали родителями. Предприниматель впервые, а певица воспитывает сына от музыканта Сашо Кузмановича.Пара поженилась в июне прошлого года. Бизнесмен сразу наладил отношения с сыном исполнительницы от прошлых отношений.

https://ria.ru/20230613/shufutinskiy-1877769141.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

елена катина, тату, знаменитости, семья