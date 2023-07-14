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Муж Лены Катиной попал в больницу спустя два дня после рождения сына - РИА Новости, 14.07.2023
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Шоубиз
 
15:11 14.07.2023 (обновлено: 15:26 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/katina-1884214037.html
Муж Лены Катиной попал в больницу спустя два дня после рождения сына
Муж Лены Катиной попал в больницу спустя два дня после рождения сына - РИА Новости, 14.07.2023
Муж Лены Катиной попал в больницу спустя два дня после рождения сына
Супруг экс-участницы группы "Тату", певицы Елены Катиной, бизнесмен Дмитрий Спиридонов получил травму спустя два дня после рождения сына Демьяна. Он разместил... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:11
2023-07-14T15:26
шоубиз
елена катина
тату
знаменитости
семья
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Супруг экс-участницы группы "Тату", певицы Елены Катиной, бизнесмен Дмитрий Спиридонов получил травму спустя два дня после рождения сына Демьяна. Он разместил на своей странице в соцсети кадры с бандажом на ноге. "У меня никакого перелома, только разрыв связок", – рассказал предприниматель.Супруг артистки не раскрыл причину случившегося, но намекнул, что получил травму из-за представительницы слабого пола. "Я вам сразу скажу, что все наши проблемы от женщин. Они стоят у порога, я тороплюсь, я спотыкаюсь. Теперь еду к сыну и своей любимой Леночке", – заключил Спиридонов. Два дня назад Спиридонова и Катина стали родителями. Предприниматель впервые, а певица воспитывает сына от музыканта Сашо Кузмановича.Пара поженилась в июне прошлого года. Бизнесмен сразу наладил отношения с сыном исполнительницы от прошлых отношений.
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елена катина, тату, знаменитости, семья
Шоубиз, Елена Катина, Тату, Знаменитости, Семья
Муж Лены Катиной попал в больницу спустя два дня после рождения сына

Муж певицы Лены Катиной получил травму спустя два дня после рождения сына

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВыставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Супруг экс-участницы группы "Тату", певицы Елены Катиной, бизнесмен Дмитрий Спиридонов получил травму спустя два дня после рождения сына Демьяна. Он разместил на своей странице в соцсети кадры с бандажом на ноге.
Запись в сториз Дмитрия Спиридонова
Запись в сториз Дмитрия Спиридонова
Запись в сториз Дмитрия Спиридонова
1 из 2
Запись в сториз Дмитрия Спиридонова
Запись в сториз Дмитрия Спиридонова
Запись в сториз Дмитрия Спиридонова
2 из 2
Запись в сториз Дмитрия Спиридонова
1 из 2
Запись в сториз Дмитрия Спиридонова
2 из 2
«
"У меня никакого перелома, только разрыв связок", – рассказал предприниматель.
Супруг артистки не раскрыл причину случившегося, но намекнул, что получил травму из-за представительницы слабого пола.
«
"Я вам сразу скажу, что все наши проблемы от женщин. Они стоят у порога, я тороплюсь, я спотыкаюсь. Теперь еду к сыну и своей любимой Леночке", – заключил Спиридонов.
Два дня назад Спиридонова и Катина стали родителями. Предприниматель впервые, а певица воспитывает сына от музыканта Сашо Кузмановича.
Пара поженилась в июне прошлого года. Бизнесмен сразу наладил отношения с сыном исполнительницы от прошлых отношений.
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ШоубизЕлена КатинаТатуЗнаменитостиСемья
 
 
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