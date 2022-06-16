Рейтинг@Mail.ru
Очередь в МФЦ: Лена Катина вышла замуж - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220616/katina-1795776894.html
Очередь в МФЦ: Лена Катина вышла замуж
Очередь в МФЦ: Лена Катина вышла замуж - РИА Новости, 16.06.2022
Очередь в МФЦ: Лена Катина вышла замуж
Лена Катина вышла замуж. Экс-солистка "Тату" расписалась в обычном МФЦ со своим избранником, бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:53
2022-06-16T14:53
шоубиз
елена катина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788947242_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_d1eae848f19c590a643853e8a53d2332.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Лена Катина вышла замуж. Экс-солистка "Тату" расписалась в обычном МФЦ со своим избранником, бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. Спиридонов в социальных сетях признавался, что у него диагностирован рак щитовидной железы. Болезнь после ремиссии снова дала о себе знать, но мужчина отмечал, что готов бороться ради артистки.
https://ria.ru/20220315/katina-1778238387.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788947242_413:0:3142:2047_1920x0_80_0_0_85c02b9d5f24a65725abde4f7ac4e8aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена катина
14:53 16.06.2022
 
Очередь в МФЦ: Лена Катина вышла замуж

Лена Катина вышла замуж за больного раком Дмитрия Спиридонова

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВыставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
Выставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Лена Катина вышла замуж. Экс-солистка "Тату" расписалась в обычном МФЦ со своим избранником, бизнесменом Дмитрием Спиридоновым.

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов.

Кадр видео, опубликованного Дмитрием Спиридоновым в соцсети
1 из 4

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов.

Певица пришла в МФЦ в свадебном платье.

Кадр видео, опубликованного Дмитрием Спиридоновым в соцсети
2 из 4

Певица пришла в МФЦ в свадебном платье.

Катина опоздала на роспись, но ей и Спиридонову пришлось ждать в очереди.

Кадр видео, опубликованного Дмитрием Спиридоновым в соцсети
3 из 4

Катина опоздала на роспись, но ей и Спиридонову пришлось ждать в очереди.

Пара познакомилась на праздновании дня рождения бизнесмена.

Кадр видео, опубликованного Дмитрием Спиридоновым в соцсети
4 из 4

Пара познакомилась на праздновании дня рождения бизнесмена.

1 из 4

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов.

2 из 4

Певица пришла в МФЦ в свадебном платье.

3 из 4

Катина опоздала на роспись, но ей и Спиридонову пришлось ждать в очереди.

4 из 4

Пара познакомилась на праздновании дня рождения бизнесмена.

"Я никогда не расписывался в МФЦ. Стоим в очереди, представляете? А она опоздала, представляете? У меня одни нервы были. Процедура у нас, как нам сказали, будет занимать 40 минут. Леночка сидит смеется, у меня мандраж", – сказал Спиридонов.
Спиридонов в социальных сетях признавался, что у него диагностирован рак щитовидной железы. Болезнь после ремиссии снова дала о себе знать, но мужчина отмечал, что готов бороться ради артистки.
Лена Катина в программе Секрет на миллион
15 марта, 13:37Шоубиз
Лена Катина поделилась тайной скандального поцелуя в "Я сошла с ума"
 
ШоубизЕлена Катина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала