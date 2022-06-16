Очередь в МФЦ: Лена Катина вышла замуж
Лена Катина вышла замуж за больного раком Дмитрия Спиридонова
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВыставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Лена Катина вышла замуж. Экс-солистка "Тату" расписалась в обычном МФЦ со своим избранником, бизнесменом Дмитрием Спиридоновым.
Лена Катина и Дмитрий Спиридонов.
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Лена Катина и Дмитрий Спиридонов.
Певица пришла в МФЦ в свадебном платье.
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Певица пришла в МФЦ в свадебном платье.
Катина опоздала на роспись, но ей и Спиридонову пришлось ждать в очереди.
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Катина опоздала на роспись, но ей и Спиридонову пришлось ждать в очереди.
Пара познакомилась на праздновании дня рождения бизнесмена.
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Пара познакомилась на праздновании дня рождения бизнесмена.
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Лена Катина и Дмитрий Спиридонов.
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Певица пришла в МФЦ в свадебном платье.
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Катина опоздала на роспись, но ей и Спиридонову пришлось ждать в очереди.
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Пара познакомилась на праздновании дня рождения бизнесмена.
"Я никогда не расписывался в МФЦ. Стоим в очереди, представляете? А она опоздала, представляете? У меня одни нервы были. Процедура у нас, как нам сказали, будет занимать 40 минут. Леночка сидит смеется, у меня мандраж", – сказал Спиридонов.
Спиридонов в социальных сетях признавался, что у него диагностирован рак щитовидной железы. Болезнь после ремиссии снова дала о себе знать, но мужчина отмечал, что готов бороться ради артистки.