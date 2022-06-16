Очередь в МФЦ: Лена Катина вышла замуж

"Я никогда не расписывался в МФЦ. Стоим в очереди, представляете? А она опоздала, представляете? У меня одни нервы были. Процедура у нас, как нам сказали, будет занимать 40 минут. Леночка сидит смеется, у меня мандраж", – сказал Спиридонов.