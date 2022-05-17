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Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе - РИА Новости, 17.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220517/katina-1788953135.html
Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе
Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе - РИА Новости, 17.05.2022
Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе
Лена Катина появилась на светском вечере Ольги Бузовой вместе с возлюбленным Дмитрием Спиридоновым. Она похвалилась кольцом и рассказала о скорой свадьбе,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:40
2022-05-17T10:40
шоубиз
знаменитости
елена катина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Лена Катина появилась на светском вечере Ольги Бузовой вместе с возлюбленным Дмитрием Спиридоновым. Она похвалилась кольцом и рассказала о скорой свадьбе, передает корреспондент РИА Новости.Пара познакомилась во время выступления артистки на дне рождения бизнесмена. Лена признавалась, что после этого Спиридонов пригласил ее на ужин.Спиридонов в социальных сетях признавался, что у него диагностирован рак щитовидной железы. Болезнь после ремиссии снова дала о себе знать, но мужчина отмечал, что готов бороться ради артистки.Ранее Катина опровергла воссоединение группы "Тату".
https://ria.ru/20220315/katina-1778238387.html
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знаменитости, елена катина, шоу-бизнес
10:40 17.05.2022
 
Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе

Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе с Дмитрием Спиридоновым

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВыставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
Выставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Лена Катина появилась на светском вечере Ольги Бузовой вместе с возлюбленным Дмитрием Спиридоновым. Она похвалилась кольцом и рассказала о скорой свадьбе, передает корреспондент РИА Новости.

"Кольцо – музейный экспонат, два и семь карат… Нулей много! Мы расписываемся 16 июня, в Димин день рождения. Потом подумаем над большим празднованием. И я, и Дима были раньше женаты и замужем, поэтому для нас это больше "для себя", чем ради большого сумасшедшего праздника", – рассказала Катина.

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Пара познакомилась во время выступления артистки на дне рождения бизнесмена. Лена признавалась, что после этого Спиридонов пригласил ее на ужин.
"Познакомились буквально на работе, и я была очень удивлена, когда Дима позже пригласил меня на ужин. Вообще же все началось с переписки — когда мы обсуждали детали будущего сотрудничества и потом уже не могли наговориться", – сказала Катина.
Спиридонов в социальных сетях признавался, что у него диагностирован рак щитовидной железы. Болезнь после ремиссии снова дала о себе знать, но мужчина отмечал, что готов бороться ради артистки.
Ранее Катина опровергла воссоединение группы "Тату".
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