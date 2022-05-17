https://ria.ru/20220517/katina-1788953135.html

Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе

Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе - РИА Новости, 17.05.2022

Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе

Лена Катина появилась на светском вечере Ольги Бузовой вместе с возлюбленным Дмитрием Спиридоновым. Она похвалилась кольцом и рассказала о скорой свадьбе,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:40

2022-05-17T10:40

2022-05-17T10:40

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Лена Катина появилась на светском вечере Ольги Бузовой вместе с возлюбленным Дмитрием Спиридоновым. Она похвалилась кольцом и рассказала о скорой свадьбе, передает корреспондент РИА Новости.Пара познакомилась во время выступления артистки на дне рождения бизнесмена. Лена признавалась, что после этого Спиридонов пригласил ее на ужин.Спиридонов в социальных сетях признавался, что у него диагностирован рак щитовидной железы. Болезнь после ремиссии снова дала о себе знать, но мужчина отмечал, что готов бороться ради артистки.Ранее Катина опровергла воссоединение группы "Тату".

https://ria.ru/20220315/katina-1778238387.html

https://ria.ru/20220516/rudkovskaya-1788761028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, елена катина, шоу-бизнес