https://ria.ru/20220517/katina-1788953135.html
Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе
Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе - РИА Новости, 17.05.2022
Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе
Лена Катина появилась на светском вечере Ольги Бузовой вместе с возлюбленным Дмитрием Спиридоновым. Она похвалилась кольцом и рассказала о скорой свадьбе,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:40
2022-05-17T10:40
2022-05-17T10:40
шоубиз
знаменитости
елена катина
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788947242_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_0f4247974270102ddd036c2a843b7ab1.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Лена Катина появилась на светском вечере Ольги Бузовой вместе с возлюбленным Дмитрием Спиридоновым. Она похвалилась кольцом и рассказала о скорой свадьбе, передает корреспондент РИА Новости.Пара познакомилась во время выступления артистки на дне рождения бизнесмена. Лена признавалась, что после этого Спиридонов пригласил ее на ужин.Спиридонов в социальных сетях признавался, что у него диагностирован рак щитовидной железы. Болезнь после ремиссии снова дала о себе знать, но мужчина отмечал, что готов бороться ради артистки.Ранее Катина опровергла воссоединение группы "Тату".
https://ria.ru/20220315/katina-1778238387.html
https://ria.ru/20220516/rudkovskaya-1788761028.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788947242_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_1069363cc017b0467ca19691fa2b75a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, елена катина, шоу-бизнес
Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе
Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе с Дмитрием Спиридоновым
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Лена Катина появилась на светском вечере Ольги Бузовой вместе с возлюбленным Дмитрием Спиридоновым. Она похвалилась кольцом и рассказала о скорой свадьбе, передает корреспондент РИА Новости.
"Кольцо – музейный экспонат, два и семь карат… Нулей много! Мы расписываемся 16 июня, в Димин день рождения. Потом подумаем над большим празднованием. И я, и Дима были раньше женаты и замужем, поэтому для нас это больше "для себя", чем ради большого сумасшедшего праздника", – рассказала Катина.
Пара познакомилась во время выступления артистки на дне рождения бизнесмена. Лена признавалась, что после этого Спиридонов пригласил ее на ужин.
"Познакомились буквально на работе, и я была очень удивлена, когда Дима позже пригласил меня на ужин. Вообще же все началось с переписки — когда мы обсуждали детали будущего сотрудничества и потом уже не могли наговориться", – сказала Катина.
Спиридонов в социальных сетях признавался, что у него диагностирован рак щитовидной железы. Болезнь после ремиссии снова дала о себе знать, но мужчина отмечал, что готов бороться ради артистки.
Ранее Катина опровергла
воссоединение группы "Тату".