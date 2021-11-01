https://ria.ru/20211101/katina-1757237433.html

Лена Катина опровергла воссоединение группы "Тату"

Лена Катина опровергла воссоединение группы "Тату" - РИА Новости, 01.11.2021

Лена Катина опровергла воссоединение группы "Тату"

Лена Катина опровергла слухи о воссоединении группы "Тату". РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:21

2021-11-01T16:21

2021-11-01T16:21

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Лена Катина опровергла слухи о воссоединении группы "Тату".Ранее стало известно, что она вместе с Юлией Волковой готовится к трибьют-шоу в честь 20-летия проекта. Многие поклонники решили, что за ним последует и возрождение группы.В интервью порталу "7 дней" она подтвердила участие Волковой.После новостей о трибьют-шоу бывший продюсер Сергей Галоян заявил, что не давал разрешение на исполнение хитов, например, "Нас не догонят" и "Я сошла с ума".

https://ria.ru/20210826/katina-1747341363.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, юлия волкова, елена катина, тату