Лена Катина опровергла воссоединение группы "Тату"
Лена Катина опровергла слухи о воссоединении группы "Тату" после трибьют-шоу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГруппа "Тату" на официальном открытии конкурса "Евровидение-2009" в "Евродоме"
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Лена Катина опровергла слухи о воссоединении группы "Тату".
Ранее стало известно, что она вместе с Юлией Волковой готовится к трибьют-шоу в честь 20-летия проекта. Многие поклонники решили, что за ним последует и возрождение группы.
"Мы говорили о трибьют-шоу, а люди это расценили как воссоединение. Мы не планируем воссоединение. Группа "Тату" осталась в прошлом. На пике, исполнив свое предназначение", – сказала Катина.
В интервью порталу "7 дней" она подтвердила участие Волковой.
"Мы обе будем принимать там участие. Каким образом, в каком качестве и так далее, это сейчас находится в процессе обсуждения", – заключила звезда.
После новостей о трибьют-шоу бывший продюсер Сергей Галоян заявил, что не давал разрешение на исполнение хитов, например, "Нас не догонят" и "Я сошла с ума".
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