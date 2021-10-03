Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211003/tatu-1752885074.html
Экс-продюсер "Тату" заявил, что не разрешал солисткам исполнять хиты группы
Экс-продюсер "Тату" заявил, что не разрешал солисткам исполнять хиты группы - РИА Новости, 03.10.2021
Экс-продюсер "Тату" заявил, что не разрешал солисткам исполнять хиты группы
Бывший продюсер "Тату" Сергей Галоян после сообщений о воссоединении группы заявил, что не давал разрешение на исполнение хитов, таких как "Нас не догонят" и "Я РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T17:51
2021-10-03T17:51
шоубиз
юлия волкова
елена катина
тату
звезды
знаменитости
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23841/78/238417832_0:0:2417:1360_1920x0_80_0_0_c75629de1a0b2d4712c230c434757162.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший продюсер "Тату" Сергей Галоян после сообщений о воссоединении группы заявил, что не давал разрешение на исполнение хитов, таких как "Нас не догонят" и "Я сошла с ума".Ранее бывшая солистка группы "Тату" Елена Катина объявила о воссоединении группы, написав на своей странице в Instagram, что официальный трибьют "Тату" состоится весной 2022 года, она примет в нем участие со второй солисткой группы Юлией Волковой.Он опубликовал текст уведомления, в котором запретил Катиной публично исполнять песни, авторскими правами на которые он обладает. В списке композиций значатся "Нас не догонят", "Я сошла с ума", "Я твоя не первая" и другие песни группы.Российская музыкальная поп-группа, состоявшая из двух певиц Елены Катиной и Юлии Волковой, была создана в 1999 году и распалась в 2014 году.
https://ria.ru/20210728/tatu-1743314912.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23841/78/238417832_0:0:2417:1814_1920x0_80_0_0_d25cd49625b615415a1771f87e57ed45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия волкова, елена катина, тату, звезды, знаменитости, музыка
17:51 03.10.2021
 
Экс-продюсер "Тату" заявил, что не разрешал солисткам исполнять хиты группы

Экс-продюсер "Тату" Галоян заявил, что не не разрешал солисткам исполнять хиты группы

© РИА Новости / Филипп Мануилов / Перейти в фотобанкВыступление группы "ТАТУ"
Выступление группы ТАТУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Филипп Мануилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший продюсер "Тату" Сергей Галоян после сообщений о воссоединении группы заявил, что не давал разрешение на исполнение хитов, таких как "Нас не догонят" и "Я сошла с ума".
Ранее бывшая солистка группы "Тату" Елена Катина объявила о воссоединении группы, написав на своей странице в Instagram, что официальный трибьют "Тату" состоится весной 2022 года, она примет в нем участие со второй солисткой группы Юлией Волковой.

"Никакого "трибьюта" 2022 не будет, я не давал разрешение и не собираюсь", - написал Галоян у себя в Instagram.

Он опубликовал текст уведомления, в котором запретил Катиной публично исполнять песни, авторскими правами на которые он обладает. В списке композиций значатся "Нас не догонят", "Я сошла с ума", "Я твоя не первая" и другие песни группы.
Российская музыкальная поп-группа, состоявшая из двух певиц Елены Катиной и Юлии Волковой, была создана в 1999 году и распалась в 2014 году.
Российская исполнительница Лена Катина на концерте в Луганске. 3 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 21:22Шоубиз
Бывшая солистка "Тату" Лена Катина рассказала о сексе с фанатами
 
ШоубизЮлия ВолковаЕлена КатинаТатузвездыЗнаменитостиМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР
04:47В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
04:36В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
04:20Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
04:12Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях
04:09Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
04:06Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
04:05Немцы признали Украину несостоявшимся государством
03:53Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой
03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
03:38Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
03:32Правительство Японии ушло в отставку
03:27Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
03:20Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку
03:18Эксперт назвала причины занижения курса рубля
03:16В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
03:05Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
03:00Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
03:00Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр ряда городов России
02:50Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП
Лента новостейМолния