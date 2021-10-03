https://ria.ru/20211003/tatu-1752885074.html

Экс-продюсер "Тату" заявил, что не разрешал солисткам исполнять хиты группы

Экс-продюсер "Тату" заявил, что не разрешал солисткам исполнять хиты группы - РИА Новости, 03.10.2021

Экс-продюсер "Тату" заявил, что не разрешал солисткам исполнять хиты группы

Бывший продюсер "Тату" Сергей Галоян после сообщений о воссоединении группы заявил, что не давал разрешение на исполнение хитов, таких как "Нас не догонят" и "Я РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T17:51

2021-10-03T17:51

2021-10-03T17:51

шоубиз

юлия волкова

елена катина

тату

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музыка

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший продюсер "Тату" Сергей Галоян после сообщений о воссоединении группы заявил, что не давал разрешение на исполнение хитов, таких как "Нас не догонят" и "Я сошла с ума".Ранее бывшая солистка группы "Тату" Елена Катина объявила о воссоединении группы, написав на своей странице в Instagram, что официальный трибьют "Тату" состоится весной 2022 года, она примет в нем участие со второй солисткой группы Юлией Волковой.Он опубликовал текст уведомления, в котором запретил Катиной публично исполнять песни, авторскими правами на которые он обладает. В списке композиций значатся "Нас не догонят", "Я сошла с ума", "Я твоя не первая" и другие песни группы.Российская музыкальная поп-группа, состоявшая из двух певиц Елены Катиной и Юлии Волковой, была создана в 1999 году и распалась в 2014 году.

https://ria.ru/20210728/tatu-1743314912.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия волкова, елена катина, тату, звезды, знаменитости, музыка