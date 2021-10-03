https://ria.ru/20211003/tatu-1752885074.html
Экс-продюсер "Тату" заявил, что не разрешал солисткам исполнять хиты группы
Экс-продюсер "Тату" заявил, что не разрешал солисткам исполнять хиты группы - РИА Новости, 03.10.2021
Экс-продюсер "Тату" заявил, что не разрешал солисткам исполнять хиты группы
Бывший продюсер "Тату" Сергей Галоян после сообщений о воссоединении группы заявил, что не давал разрешение на исполнение хитов, таких как "Нас не догонят" и "Я РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T17:51
2021-10-03T17:51
2021-10-03T17:51
шоубиз
юлия волкова
елена катина
тату
звезды
знаменитости
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23841/78/238417832_0:0:2417:1360_1920x0_80_0_0_c75629de1a0b2d4712c230c434757162.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший продюсер "Тату" Сергей Галоян после сообщений о воссоединении группы заявил, что не давал разрешение на исполнение хитов, таких как "Нас не догонят" и "Я сошла с ума".Ранее бывшая солистка группы "Тату" Елена Катина объявила о воссоединении группы, написав на своей странице в Instagram, что официальный трибьют "Тату" состоится весной 2022 года, она примет в нем участие со второй солисткой группы Юлией Волковой.Он опубликовал текст уведомления, в котором запретил Катиной публично исполнять песни, авторскими правами на которые он обладает. В списке композиций значатся "Нас не догонят", "Я сошла с ума", "Я твоя не первая" и другие песни группы.Российская музыкальная поп-группа, состоявшая из двух певиц Елены Катиной и Юлии Волковой, была создана в 1999 году и распалась в 2014 году.
https://ria.ru/20210728/tatu-1743314912.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23841/78/238417832_0:0:2417:1814_1920x0_80_0_0_d25cd49625b615415a1771f87e57ed45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия волкова, елена катина, тату, звезды, знаменитости, музыка
Экс-продюсер "Тату" заявил, что не разрешал солисткам исполнять хиты группы
Экс-продюсер "Тату" Галоян заявил, что не не разрешал солисткам исполнять хиты группы