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Карасин заявил об обращении к США с осуждением поставок кассетных бомб - РИА Новости, 14.07.2023
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15:30 14.07.2023 (обновлено: 15:49 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/karasin-1884227747.html
Карасин заявил об обращении к США с осуждением поставок кассетных бомб
Карасин заявил об обращении к США с осуждением поставок кассетных бомб - РИА Новости, 14.07.2023
Карасин заявил об обращении к США с осуждением поставок кассетных бомб
Совет Федерации 19 июля рассмотрит обращение к парламентам мира в связи с поставками США кассетных боеприпасов Украине, заявил РИА Новости в пятницу глава... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:30
2023-07-14T15:49
в мире
сша
здоровье - общество
украина
григорий карасин
совет федерации рф
джо байден
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Совет Федерации 19 июля рассмотрит обращение к парламентам мира в связи с поставками США кассетных боеприпасов Украине, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета СФ Григорий Карасин.В повестку комитета на понедельник уже включен пункт о проекте обращения Совета Федерации к парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям в связи с решением США о поставках Украине кассетных боеприпасов."Конечно, да, будет заявление", - сказал Карасин, отвечая на вопрос агентства, рассмотрят ли сенаторы этот документ на заседании палаты 19 июля.По его словам, обращение планируется направить всем парламентам мира, включая Конгресс США."Мы хотим предотвратить эскалацию (конфликта), дальнейшее кровопролитие. Тем более, что это будет касаться мирных жителей", - отметил он.Отвечая на вопрос, призывают ли российские сенаторы коллег осудить такую практику, Карасин подчеркнул: "Тональность такая".Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
https://ria.ru/20230714/boepripasy-1884213221.html
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в мире, сша, здоровье - общество, украина, григорий карасин, совет федерации рф, джо байден, россия, мария захарова
В мире, США, Здоровье - Общество, Украина, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Джо Байден, Россия, Мария Захарова
Карасин заявил об обращении к США с осуждением поставок кассетных бомб

Карасин: СФ направит в Конгресс США обращение с осуждением поставок кассетных бомб Киеву

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Совет Федерации 19 июля рассмотрит обращение к парламентам мира в связи с поставками США кассетных боеприпасов Украине, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета СФ Григорий Карасин.
В повестку комитета на понедельник уже включен пункт о проекте обращения Совета Федерации к парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям в связи с решением США о поставках Украине кассетных боеприпасов.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Шольц прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине
14:36
«
"Конечно, да, будет заявление", - сказал Карасин, отвечая на вопрос агентства, рассмотрят ли сенаторы этот документ на заседании палаты 19 июля.
По его словам, обращение планируется направить всем парламентам мира, включая Конгресс США.
«
"Мы хотим предотвратить эскалацию (конфликта), дальнейшее кровопролитие. Тем более, что это будет касаться мирных жителей", - отметил он.
Отвечая на вопрос, призывают ли российские сенаторы коллег осудить такую практику, Карасин подчеркнул: "Тональность такая".
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
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В миреСШАЗдоровье - ОбществоУкраинаГригорий КарасинСовет Федерации РФДжо БайденРоссияМария Захарова
 
 
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