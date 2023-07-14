https://ria.ru/20230714/karantin-1884111427.html
Приамурское село попало под карантин из-за обнаруженного трупа бешеной лисы
Приамурское село попало под карантин из-за обнаруженного трупа бешеной лисы - РИА Новости, 14.07.2023
Приамурское село попало под карантин из-за обнаруженного трупа бешеной лисы
Трупы двух диких лисиц, заражённых бешенством, обнаружили в двух селах Приамурья – Грибском и Раздольном, в Раздольном введен карантин, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T07:40
2023-07-14T07:40
2023-07-14T07:40
амурская область
тамбовский район
благовещенский район
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл - РИА Новости. Трупы двух диких лисиц, заражённых бешенством, обнаружили в двух селах Приамурья – Грибском и Раздольном, в Раздольном введен карантин, сообщает пресс-служба управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области и Республике Саха (Якутия). 11 июля карантин по бешенству введен в селе Грибском Благовещенского района. "На территории сел Грибское и Раздольное в июле текущего года по информации, поступившей из Амурской областной ветеринарной лаборатории по системе быстрого оповещения, обнаружено 2 трупа лисиц. По заключению лабораторных исследований установлено, что умершие животные заражены бешенством. На сегодняшний день в селах Грибское и Раздольное установлен карантин по данному заболеванию", - говорится в сообщении. В частности, в селе Раздольное Тамбовского района около территории частного дома дикую лису загрызли собаки. На данный момент псы привиты и находятся под наблюдением ветеринарных специалистов. Информация по причине смерти второй особи неизвестна. Всего в разных районах Амурской области за 2023 год зарегистрировано 7 случаев бешенства животных.
https://ria.ru/20230714/zhivotnye-1884108851.html
https://ria.ru/20230525/beshenstvo-1874129905.html
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амурская область, тамбовский район, благовещенский район, происшествия
Амурская область, Тамбовский район, Благовещенский район, Происшествия
Приамурское село попало под карантин из-за обнаруженного трупа бешеной лисы
В приамурском селе Раздольное ввели карантин после обнаруженного трупа бешеной лисы