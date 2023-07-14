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Польша направит в ЕК просьбу запретить импорт малины и клубники с Украины
Польша направит в ЕК просьбу запретить импорт малины и клубники с Украины - РИА Новости, 14.07.2023
Польша направит в ЕК просьбу запретить импорт малины и клубники с Украины
Власти Польши приняли решение попросить Европейскую комиссию наложить запрет на импорт замороженной малины и клубники из Украины, так как это дестабилизирует... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T20:18
2023-07-14T20:18
2023-07-14T20:19
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еврокомиссия
евросоюз
валдис домбровскис
урсула фон дер ляйен
венгрия
экономика
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ВАРШАВА, 14 июл - РИА Новости. Власти Польши приняли решение попросить Европейскую комиссию наложить запрет на импорт замороженной малины и клубники из Украины, так как это дестабилизирует внутренний рынок в стране, заявил в пятницу министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс. "В 2022 году и в первые месяцы 2023 года импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу значительно увеличился. Это создает большие трудности для польских производителей и очень серьезно дестабилизирует рынок", - приводит слова министра пресс-служба его ведомства. Согласно заявлению министра, "Польша решила обратиться к комиссару ЕС по торговле Валдису Домбровскису с просьбой включить замороженную малину и клубнику в список товаров, охваченных так называемыми превентивными мерами, то есть ввести запрет на их импорт с Украины". По сообщению министерства, письмо по этому поводу в ближайшее время должно быть передано в Еврокомиссию. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна из Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230605/zerno-1876216152.html
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украина, польша, еврокомиссия, евросоюз, валдис домбровскис, урсула фон дер ляйен, венгрия, экономика, в мире
Украина, Польша, Еврокомиссия, Евросоюз, Валдис Домбровскис, Урсула фон дер Ляйен, Венгрия, Экономика, В мире
Польша направит в ЕК просьбу запретить импорт малины и клубники с Украины
Польша направит в Еврокомиссию просьбу о запрете импорта малины и клубники с Украины
ВАРШАВА, 14 июл - РИА Новости. Власти Польши приняли решение попросить Европейскую комиссию наложить запрет на импорт замороженной малины и клубники из Украины, так как это дестабилизирует внутренний рынок в стране, заявил в пятницу министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.
"В 2022 году и в первые месяцы 2023 года импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу значительно увеличился. Это создает большие трудности для польских производителей и очень серьезно дестабилизирует рынок", - приводит слова министра пресс-служба его ведомства.
ЕК предложила запретить импорт зерна с Украины в пять стран до 15 сентября
Согласно заявлению министра, "Польша решила обратиться к комиссару ЕС
по торговле Валдису Домбровскису
с просьбой включить замороженную малину и клубнику в список товаров, охваченных так называемыми превентивными мерами, то есть ввести запрет на их импорт с Украины".
По сообщению министерства, письмо по этому поводу в ближайшее время должно быть передано в Еврокомиссию.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен
с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна из Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии
, Румынии
, Болгарии
и Словакии
отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
ЕК просит страны, запретившие импорт зерна с Украины, вновь разрешить его