https://ria.ru/20230714/import-1884296159.html

Польша направит в ЕК просьбу запретить импорт малины и клубники с Украины

Польша направит в ЕК просьбу запретить импорт малины и клубники с Украины - РИА Новости, 14.07.2023

Польша направит в ЕК просьбу запретить импорт малины и клубники с Украины

Власти Польши приняли решение попросить Европейскую комиссию наложить запрет на импорт замороженной малины и клубники из Украины, так как это дестабилизирует... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T20:18

2023-07-14T20:18

2023-07-14T20:19

украина

польша

еврокомиссия

евросоюз

валдис домбровскис

урсула фон дер ляйен

венгрия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862609566_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_adafccb554c0016f14d095746296f9a2.jpg

ВАРШАВА, 14 июл - РИА Новости. Власти Польши приняли решение попросить Европейскую комиссию наложить запрет на импорт замороженной малины и клубники из Украины, так как это дестабилизирует внутренний рынок в стране, заявил в пятницу министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс. "В 2022 году и в первые месяцы 2023 года импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу значительно увеличился. Это создает большие трудности для польских производителей и очень серьезно дестабилизирует рынок", - приводит слова министра пресс-служба его ведомства. Согласно заявлению министра, "Польша решила обратиться к комиссару ЕС по торговле Валдису Домбровскису с просьбой включить замороженную малину и клубнику в список товаров, охваченных так называемыми превентивными мерами, то есть ввести запрет на их импорт с Украины". По сообщению министерства, письмо по этому поводу в ближайшее время должно быть передано в Еврокомиссию. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна из Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.

https://ria.ru/20230605/zerno-1876216152.html

https://ria.ru/20230419/zerno-1866483806.html

украина

польша

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, еврокомиссия, евросоюз, валдис домбровскис, урсула фон дер ляйен, венгрия, экономика, в мире