Эрдоган рассчитывает что письмо Гутерреша поможет продлить зерновую сделку
Эрдоган рассчитывает что письмо генсека ООН Путину способствует продлению зерновой сделки
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что обращение генсека ООН Антониу Гутерреша президенту РФ Владимиру Путину по "зерновой сделке" способствует ее продлению.
Ранее сообщалось, что Гутерреш направил во вторник письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением, нацеленным на продление действия черноморской инициативы. В свою очередь Путин сообщил, что еще не видел письма.
"Господин Гутерреш также направил письмо господину Путину. Я надеюсь, что с помощью этого письма мы обеспечим продление работы зернового коридора совместными усилиями, нашими и России",- сказал Эрдоган журналистам в пятницу.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.