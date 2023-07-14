https://ria.ru/20230714/erdogan-1884236314.html

Эрдоган рассчитывает что письмо Гутерреша поможет продлить зерновую сделку

Эрдоган рассчитывает что письмо Гутерреша поможет продлить зерновую сделку - РИА Новости, 14.07.2023

Эрдоган рассчитывает что письмо Гутерреша поможет продлить зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что обращение генсека ООН Антониу Гутерреша президенту РФ Владимиру Путину по "зерновой сделке"... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:56

2023-07-14T15:56

2023-07-14T15:56

экономика

россия

турция

украина

антониу гутерреш

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россельхозбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_620738f39f5704c06bd7d1a5a32a07c1.jpg

АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что обращение генсека ООН Антониу Гутерреша президенту РФ Владимиру Путину по "зерновой сделке" способствует ее продлению. Ранее сообщалось, что Гутерреш направил во вторник письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением, нацеленным на продление действия черноморской инициативы. В свою очередь Путин сообщил, что еще не видел письма. "Господин Гутерреш также направил письмо господину Путину. Я надеюсь, что с помощью этого письма мы обеспечим продление работы зернового коридора совместными усилиями, нашими и России",- сказал Эрдоган журналистам в пятницу. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

https://ria.ru/20230714/sdelka-1884168323.html

https://ria.ru/20230713/priostanovka-1884070878.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, турция, украина, антониу гутерреш, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россельхозбанк, оон, swift, зерновая сделка