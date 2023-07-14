Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган рассчитывает что письмо Гутерреша поможет продлить зерновую сделку - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/erdogan-1884236314.html
Эрдоган рассчитывает что письмо Гутерреша поможет продлить зерновую сделку
Эрдоган рассчитывает что письмо Гутерреша поможет продлить зерновую сделку - РИА Новости, 14.07.2023
Эрдоган рассчитывает что письмо Гутерреша поможет продлить зерновую сделку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что обращение генсека ООН Антониу Гутерреша президенту РФ Владимиру Путину по "зерновой сделке"... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:56
2023-07-14T15:56
экономика
россия
турция
украина
антониу гутерреш
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россельхозбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_620738f39f5704c06bd7d1a5a32a07c1.jpg
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что обращение генсека ООН Антониу Гутерреша президенту РФ Владимиру Путину по "зерновой сделке" способствует ее продлению. Ранее сообщалось, что Гутерреш направил во вторник письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением, нацеленным на продление действия черноморской инициативы. В свою очередь Путин сообщил, что еще не видел письма. "Господин Гутерреш также направил письмо господину Путину. Я надеюсь, что с помощью этого письма мы обеспечим продление работы зернового коридора совместными усилиями, нашими и России",- сказал Эрдоган журналистам в пятницу. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
https://ria.ru/20230714/sdelka-1884168323.html
https://ria.ru/20230713/priostanovka-1884070878.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537924_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_991ce60edf4788dc045a4beb9a24f5de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, турция, украина, антониу гутерреш, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россельхозбанк, оон, swift, зерновая сделка
Экономика, Россия, Турция, Украина, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россельхозбанк, ООН, SWIFT, Зерновая сделка
Эрдоган рассчитывает что письмо Гутерреша поможет продлить зерновую сделку

Эрдоган рассчитывает что письмо генсека ООН Путину способствует продлению зерновой сделки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что обращение генсека ООН Антониу Гутерреша президенту РФ Владимиру Путину по "зерновой сделке" способствует ее продлению.
Ранее сообщалось, что Гутерреш направил во вторник письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением, нацеленным на продление действия черноморской инициативы. В свою очередь Путин сообщил, что еще не видел письма.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой
12:48
"Господин Гутерреш также направил письмо господину Путину. Я надеюсь, что с помощью этого письма мы обеспечим продление работы зернового коридора совместными усилиями, нашими и России",- сказал Эрдоган журналистам в пятницу.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
Погрузка зерна в порту - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Путин допустил вариант с приостановкой зерновой сделки
Вчера, 19:46
 
ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаАнтониу ГутеррешВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссельхозбанкООНSWIFTЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала