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Между Москвой и Петербургом пустят черный "Ночной экспресс"
Между Москвой и Петербургом пустят черный "Ночной экспресс" - РИА Новости, 14.07.2023
Между Москвой и Петербургом пустят черный "Ночной экспресс"
Пассажирский поезд "Ночной экспресс" планируется запустить между Москвой и Санкт-Петербургом, его корпус выкрашен в черный цвет с золотистыми созвездиями и... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T01:02
2023-07-14T01:02
2023-07-14T01:02
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пассажирский поезд "Ночной экспресс" планируется запустить между Москвой и Санкт-Петербургом, его корпус выкрашен в черный цвет с золотистыми созвездиями и месяцем, заметило РИА Новости на сайте частной железнодорожной компании "Тверской экспресс". "В июле 2023 года компания "Тверской экспресс" запускает новый уникальный поезд под интригующим названием "Ночной экспресс", - пишет компания. Отмечается, что, кроме экстраординарной окраски, поезд "Ночной экспресс" отличается сдержанным внутренним лаунж-дизайном, премиальным постельным бельем и принадлежностями, которые "позволят пассажирам почувствовать атмосферу спокойствия и непринужденности в поезде". "Тверской экспресс" - частная железнодорожная пассажирская компания, созданная в 2003 году. У нее есть поезд "Мегаполис", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербург.
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москва, санкт-петербург
Между Москвой и Петербургом пустят черный "Ночной экспресс"
Между Москвой и Петербургом пустят черный "Ночной экспресс" с золотыми звёздами и месяцем
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Пассажирский поезд "Ночной экспресс" планируется запустить между Москвой и Санкт-Петербургом, его корпус выкрашен в черный цвет с золотистыми созвездиями и месяцем, заметило РИА Новости на сайте частной железнодорожной компании "Тверской экспресс".
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"В июле 2023 года компания "Тверской экспресс" запускает новый уникальный поезд под интригующим названием "Ночной экспресс", - пишет компания.
Отмечается, что, кроме экстраординарной окраски, поезд "Ночной экспресс" отличается сдержанным внутренним лаунж-дизайном, премиальным постельным бельем и принадлежностями, которые "позволят пассажирам почувствовать атмосферу спокойствия и непринужденности в поезде".
"Тверской экспресс" - частная железнодорожная пассажирская компания, созданная в 2003 году. У нее есть поезд "Мегаполис", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербург.
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