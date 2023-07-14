https://ria.ru/20230714/ekspress-1884096580.html

Между Москвой и Петербургом пустят черный "Ночной экспресс"

Между Москвой и Петербургом пустят черный "Ночной экспресс" - РИА Новости, 14.07.2023

Между Москвой и Петербургом пустят черный "Ночной экспресс"

Пассажирский поезд "Ночной экспресс" планируется запустить между Москвой и Санкт-Петербургом, его корпус выкрашен в черный цвет с золотистыми созвездиями и... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T01:02

2023-07-14T01:02

2023-07-14T01:02

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пассажирский поезд "Ночной экспресс" планируется запустить между Москвой и Санкт-Петербургом, его корпус выкрашен в черный цвет с золотистыми созвездиями и месяцем, заметило РИА Новости на сайте частной железнодорожной компании "Тверской экспресс". "В июле 2023 года компания "Тверской экспресс" запускает новый уникальный поезд под интригующим названием "Ночной экспресс", - пишет компания. Отмечается, что, кроме экстраординарной окраски, поезд "Ночной экспресс" отличается сдержанным внутренним лаунж-дизайном, премиальным постельным бельем и принадлежностями, которые "позволят пассажирам почувствовать атмосферу спокойствия и непринужденности в поезде". "Тверской экспресс" - частная железнодорожная пассажирская компания, созданная в 2003 году. У нее есть поезд "Мегаполис", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20230706/poezda-1882501141.html

москва

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