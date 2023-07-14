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Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот" - РИА Новости, 14.07.2023
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17:45 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/efimov-1884267013.html
Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот"
Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот" - РИА Новости, 14.07.2023
Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот"
Столичные власти по итогам аукциона определили инвестора, который займется комплексным развитием территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Серп и Молот",... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:45
2023-07-14T17:45
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Столичные власти по итогам аукциона определили инвестора, который займется комплексным развитием территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Серп и Молот", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что единственным участником и победителем аукциона стала компания из Санкт-Петербурга "Музей техники", входящая в группу "Глоракс"."Город предложит инвестору заключить договор о комплексном развитии территории площадью более 1,7 гектара в Нижегородском районе Москвы. Объем инвестиций в проект оценивается в 6 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – свыше 45 миллионов рублей. По итогам реализации проекта город получит более 1,5 тысячи новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как пояснили в столичном департаменте городского имущества, на неэффективно используемой территории, где сегодня находятся устаревшие склады и автосервисы, планируется возвести более 60 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе выставочные комплексы.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот"

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Столичные власти по итогам аукциона определили инвестора, который займется комплексным развитием территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Серп и Молот", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что единственным участником и победителем аукциона стала компания из Санкт-Петербурга "Музей техники", входящая в группу "Глоракс".
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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"Город предложит инвестору заключить договор о комплексном развитии территории площадью более 1,7 гектара в Нижегородском районе Москвы. Объем инвестиций в проект оценивается в 6 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – свыше 45 миллионов рублей. По итогам реализации проекта город получит более 1,5 тысячи новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как пояснили в столичном департаменте городского имущества, на неэффективно используемой территории, где сегодня находятся устаревшие склады и автосервисы, планируется возвести более 60 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе выставочные комплексы.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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