https://ria.ru/20230714/efimov-1884267013.html

Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот"

Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот" - РИА Новости, 14.07.2023

Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот"

Столичные власти по итогам аукциона определили инвестора, который займется комплексным развитием территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Серп и Молот",... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:45

2023-07-14T17:45

2023-07-14T17:45

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Столичные власти по итогам аукциона определили инвестора, который займется комплексным развитием территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Серп и Молот", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что единственным участником и победителем аукциона стала компания из Санкт-Петербурга "Музей техники", входящая в группу "Глоракс"."Город предложит инвестору заключить договор о комплексном развитии территории площадью более 1,7 гектара в Нижегородском районе Москвы. Объем инвестиций в проект оценивается в 6 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – свыше 45 миллионов рублей. По итогам реализации проекта город получит более 1,5 тысячи новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как пояснили в столичном департаменте городского имущества, на неэффективно используемой территории, где сегодня находятся устаревшие склады и автосервисы, планируется возвести более 60 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе выставочные комплексы.

https://ria.ru/20230714/klaster-1884067349.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)