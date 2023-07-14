Рейтинг@Mail.ru
ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/chvk-1884196380.html
ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор
ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор - РИА Новости, 14.07.2023
ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор
Частные военные компании должны действовать только за пределами России, согласовывая свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами РФ, сказал РИА РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:06
2023-07-14T14:06
безопасность
россия
владимир джабаров
владимир путин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155903/39/1559033952_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_49cae2349c61f4d01e816a1013f96fb2.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Частные военные компании должны действовать только за пределами России, согласовывая свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами РФ, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью "Коммерсанту" отмечал, что в России нет закона о частных военных организациях и "группа ("Вагнер" - ред.) есть, но юридически не существует". Вопрос о ее легализации непростой и требует обсуждения в правительстве и парламенте, приводило издание слова главы государства. "Это тема очень серьезная, я свою позицию высказывал: ЧВК могут действовать только вне пределов России, на территории страны они могут находиться на отдыхе, без оружия, без проведения сборов. Право на ношение оружия есть только у сотрудников силовых ведомств РФ", - сказал Джабаров. Он полагает, что в этом случае ЧВК могут согласовывать свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами России.
https://ria.ru/20230714/vagner-1884095299.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155903/39/1559033952_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_91fc97c3b9645167c95c31ef4126e0b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир джабаров, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Джабаров, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор

Сенатор Джабаров: частные военные компании должны действовать только за пределами России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Частные военные компании должны действовать только за пределами России, согласовывая свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами РФ, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью "Коммерсанту" отмечал, что в России нет закона о частных военных организациях и "группа ("Вагнер" - ред.) есть, но юридически не существует". Вопрос о ее легализации непростой и требует обсуждения в правительстве и парламенте, приводило издание слова главы государства.
"Это тема очень серьезная, я свою позицию высказывал: ЧВК могут действовать только вне пределов России, на территории страны они могут находиться на отдыхе, без оружия, без проведения сборов. Право на ношение оружия есть только у сотрудников силовых ведомств РФ", - сказал Джабаров.
Он полагает, что в этом случае ЧВК могут согласовывать свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" юридически не существует
00:30
 
БезопасностьРоссияВладимир ДжабаровВладимир ПутинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала