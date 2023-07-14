https://ria.ru/20230714/chvk-1884196380.html

ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор

ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор - РИА Новости, 14.07.2023

ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор

Частные военные компании должны действовать только за пределами России, согласовывая свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами РФ, сказал РИА РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:06

2023-07-14T14:06

2023-07-14T14:06

безопасность

россия

владимир джабаров

владимир путин

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Частные военные компании должны действовать только за пределами России, согласовывая свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами РФ, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью "Коммерсанту" отмечал, что в России нет закона о частных военных организациях и "группа ("Вагнер" - ред.) есть, но юридически не существует". Вопрос о ее легализации непростой и требует обсуждения в правительстве и парламенте, приводило издание слова главы государства. "Это тема очень серьезная, я свою позицию высказывал: ЧВК могут действовать только вне пределов России, на территории страны они могут находиться на отдыхе, без оружия, без проведения сборов. Право на ношение оружия есть только у сотрудников силовых ведомств РФ", - сказал Джабаров. Он полагает, что в этом случае ЧВК могут согласовывать свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами России.

https://ria.ru/20230714/vagner-1884095299.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир джабаров, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)