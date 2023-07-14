https://ria.ru/20230714/chvk-1884196380.html
ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор
ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор - РИА Новости, 14.07.2023
ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор
Частные военные компании должны действовать только за пределами России, согласовывая свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами РФ, сказал РИА РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:06
2023-07-14T14:06
2023-07-14T14:06
безопасность
россия
владимир джабаров
владимир путин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Частные военные компании должны действовать только за пределами России, согласовывая свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами РФ, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью "Коммерсанту" отмечал, что в России нет закона о частных военных организациях и "группа ("Вагнер" - ред.) есть, но юридически не существует". Вопрос о ее легализации непростой и требует обсуждения в правительстве и парламенте, приводило издание слова главы государства. "Это тема очень серьезная, я свою позицию высказывал: ЧВК могут действовать только вне пределов России, на территории страны они могут находиться на отдыхе, без оружия, без проведения сборов. Право на ношение оружия есть только у сотрудников силовых ведомств РФ", - сказал Джабаров. Он полагает, что в этом случае ЧВК могут согласовывать свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами России.
https://ria.ru/20230714/vagner-1884095299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир джабаров, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Джабаров, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор
Сенатор Джабаров: частные военные компании должны действовать только за пределами России
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Частные военные компании должны действовать только за пределами России, согласовывая свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами РФ, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее президент РФ Владимир Путин
в интервью "Коммерсанту" отмечал, что в России нет закона о частных военных организациях и "группа ("Вагнер" - ред.) есть, но юридически не существует". Вопрос о ее легализации непростой и требует обсуждения в правительстве и парламенте, приводило издание слова главы государства.
"Это тема очень серьезная, я свою позицию высказывал: ЧВК могут действовать только вне пределов России, на территории страны они могут находиться на отдыхе, без оружия, без проведения сборов. Право на ношение оружия есть только у сотрудников силовых ведомств РФ", - сказал Джабаров.
Он полагает, что в этом случае ЧВК могут согласовывать свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами России.
Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" юридически не существует