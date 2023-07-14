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Силы ПВО сбили три беспилотника рядом с Воронежем
Силы ПВО сбили три беспилотника рядом с Воронежем - РИА Новости, 14.07.2023
Силы ПВО сбили три беспилотника рядом с Воронежем
Накануне вечером силы ПВО сбили три дрона под Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T07:38
2023-07-14T07:38
2023-07-14T09:59
воронеж
воронежская область
происшествия
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 14 июл — РИА Новости. Накануне вечером силы ПВО сбили три дрона под Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале."Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет", — говорится в публикации.В городской мэрии подчеркнули, что обстановка спокойная, никаких ЧП, требующих выезда службы спасения, не зафиксировано.С начала лета Воронеж уже трижды подвергался атаке дронов. Так, 9 июня беспилотник врезался в жилой дом по улице Белинского, три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Тогда для оперативного устранения повреждении ввели режим ЧС районного масштаба. Восьмого июля силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Воронежу, никто не пострадал.
https://ria.ru/20230713/bespilotnik-1884043629.html
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воронеж, воронежская область, происшествия, александр гусев (государственный служащий)
Воронеж, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (государственный служащий)
Силы ПВО сбили три беспилотника рядом с Воронежем
Губернатор Гусев сообщил, что системы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Воронежу