Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили три беспилотника рядом с Воронежем - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:38 14.07.2023 (обновлено: 09:59 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/bespilotniki-1884111332.html
Силы ПВО сбили три беспилотника рядом с Воронежем
Силы ПВО сбили три беспилотника рядом с Воронежем - РИА Новости, 14.07.2023
Силы ПВО сбили три беспилотника рядом с Воронежем
Накануне вечером силы ПВО сбили три дрона под Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T07:38
2023-07-14T09:59
воронеж
воронежская область
происшествия
александр гусев (государственный служащий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877253389_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b97b0be920702ffae75357b05c198cec.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 июл — РИА Новости. Накануне вечером силы ПВО сбили три дрона под Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале."Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет", — говорится в публикации.В городской мэрии подчеркнули, что обстановка спокойная, никаких ЧП, требующих выезда службы спасения, не зафиксировано.С начала лета Воронеж уже трижды подвергался атаке дронов. Так, 9 июня беспилотник врезался в жилой дом по улице Белинского, три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Тогда для оперативного устранения повреждении ввели режим ЧС районного масштаба. Восьмого июля силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Воронежу, никто не пострадал.
https://ria.ru/20230713/bespilotnik-1884043629.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877253389_10:0:1147:853_1920x0_80_0_0_648ac668a110f2d9f8be69a1c5f48b0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронеж, воронежская область, происшествия, александр гусев (государственный служащий)
Воронеж, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (государственный служащий)
Силы ПВО сбили три беспилотника рядом с Воронежем

Губернатор Гусев сообщил, что системы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Воронежу

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области Обломки беспилотника
Обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 июл — РИА Новости. Накануне вечером силы ПВО сбили три дрона под Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.
«
"Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет", — говорится в публикации.
В городской мэрии подчеркнули, что обстановка спокойная, никаких ЧП, требующих выезда службы спасения, не зафиксировано.
С начала лета Воронеж уже трижды подвергался атаке дронов. Так, 9 июня беспилотник врезался в жилой дом по улице Белинского, три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Тогда для оперативного устранения повреждении ввели режим ЧС районного масштаба. Восьмого июля силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Воронежу, никто не пострадал.
Российские пограничники - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В Курской области пограничники приземлили вражеский беспилотник
Вчера, 17:33
 
ВоронежВоронежская областьПроисшествияАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала