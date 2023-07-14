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На Донецком направлении отразили более десяти атак ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 14.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/ataki-1884114108.html
На Донецком направлении отразили более десяти атак ВСУ, заявил Марочко
На Донецком направлении отразили более десяти атак ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 14.07.2023
На Донецком направлении отразили более десяти атак ВСУ, заявил Марочко
Украинские войска безуспешно пытаются прорвать линию российской обороны, за сутки отражены более 10 крупных атак противника на донецком направлении, сообщил РИА РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T08:35
2023-07-14T08:35
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска безуспешно пытаются прорвать линию российской обороны, за сутки отражены более 10 крупных атак противника на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) продолжают безуспешные попытки прорвать нашу линию обороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Ивановское, Богдановка и Хромово", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что для восполнения потерь противник перебрасывает подкрепления из населенного пункта Часов Яр. Кроме того, из этого района ведется артиллерийская поддержка наступающих украинских подразделений. В четверг в Минобороны России сообщали, что группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 украинских военнослужащих, 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50. Кроме того, в районе Курдюмовки в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
На Донецком направлении отразили более десяти атак ВСУ, заявил Марочко

Марочко: ВС России за сутки отразили более десяти атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота 200 мотострелковой бригады Южной группы войск в зоне СВО
Работа 200 мотострелковой бригады Южной группы войск в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости
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Работа 200 мотострелковой бригады Южной группы войск в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска безуспешно пытаются прорвать линию российской обороны, за сутки отражены более 10 крупных атак противника на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) продолжают безуспешные попытки прорвать нашу линию обороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Ивановское, Богдановка и Хромово", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он добавил, что для восполнения потерь противник перебрасывает подкрепления из населенного пункта Часов Яр. Кроме того, из этого района ведется артиллерийская поддержка наступающих украинских подразделений.
В четверг в Минобороны России сообщали, что группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 украинских военнослужащих, 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50. Кроме того, в районе Курдюмовки в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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