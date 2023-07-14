https://ria.ru/20230714/ataki-1884114108.html

На Донецком направлении отразили более десяти атак ВСУ, заявил Марочко

На Донецком направлении отразили более десяти атак ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 14.07.2023

На Донецком направлении отразили более десяти атак ВСУ, заявил Марочко

Украинские войска безуспешно пытаются прорвать линию российской обороны, за сутки отражены более 10 крупных атак противника на донецком направлении, сообщил РИА РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T08:35

2023-07-14T08:35

2023-07-14T08:35

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска безуспешно пытаются прорвать линию российской обороны, за сутки отражены более 10 крупных атак противника на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) продолжают безуспешные попытки прорвать нашу линию обороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Ивановское, Богдановка и Хромово", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что для восполнения потерь противник перебрасывает подкрепления из населенного пункта Часов Яр. Кроме того, из этого района ведется артиллерийская поддержка наступающих украинских подразделений. В четверг в Минобороны России сообщали, что группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 украинских военнослужащих, 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50. Кроме того, в районе Курдюмовки в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины