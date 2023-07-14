Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили атаку украинских войск на Времевском выступе - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 14.07.2023 (обновлено: 16:27 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/ataka-1884239946.html
ВС России отразили атаку украинских войск на Времевском выступе
ВС России отразили атаку украинских войск на Времевском выступе - РИА Новости, 14.07.2023
ВС России отразили атаку украинских войск на Времевском выступе
Российские подразделения не позволили солдатам ВСУ занять одну из высот на Времевском выступе в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:07
2023-07-14T16:27
специальная военная операция на украине
владимир рогов
в мире
вооруженные силы рф
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817788671_0:292:3022:1992_1920x0_80_0_0_84b0f2cd8bc82630d6e59187d9764765.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Российские подразделения не позволили солдатам ВСУ занять одну из высот на Времевском выступе в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "На протяжении нескольких часов идут активные боевые действия в районе Урожайного на Времевском выступе. Противник предпринял попытку захватить одну из высот, наши ребята отбили все атаки и накрывают врага артиллерией", — сказал он. По словам Рогова, российские бойцы удерживают позиции.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении.Как сообщил во вторник начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов, танковый взвод под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак украинских военных и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817788671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_307e368baf23f643a2fcbb82d1b6e76e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир рогов, в мире, вооруженные силы рф, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, В мире, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили атаку украинских войск на Времевском выступе

Рогов сообщил, что ВС России отразили атаку украинских войск на Времевском выступе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС России
Работа расчета артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа расчета артиллерии ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Российские подразделения не позволили солдатам ВСУ занять одну из высот на Времевском выступе в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"На протяжении нескольких часов идут активные боевые действия в районе Урожайного на Времевском выступе. Противник предпринял попытку захватить одну из высот, наши ребята отбили все атаки и накрывают врага артиллерией", — сказал он.
По словам Рогова, российские бойцы удерживают позиции.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
Как сообщил во вторник начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов, танковый взвод под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак украинских военных и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговВ миреВооруженные силы РФЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала