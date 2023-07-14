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ВС России отразили атаку украинских войск на Времевском выступе
ВС России отразили атаку украинских войск на Времевском выступе - РИА Новости, 14.07.2023
ВС России отразили атаку украинских войск на Времевском выступе
Российские подразделения не позволили солдатам ВСУ занять одну из высот на Времевском выступе в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:07
2023-07-14T16:07
2023-07-14T16:27
специальная военная операция на украине
владимир рогов
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вооруженные силы рф
запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Российские подразделения не позволили солдатам ВСУ занять одну из высот на Времевском выступе в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "На протяжении нескольких часов идут активные боевые действия в районе Урожайного на Времевском выступе. Противник предпринял попытку захватить одну из высот, наши ребята отбили все атаки и накрывают врага артиллерией", — сказал он. По словам Рогова, российские бойцы удерживают позиции.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении.Как сообщил во вторник начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов, танковый взвод под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак украинских военных и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир рогов, в мире, вооруженные силы рф, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, В мире, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили атаку украинских войск на Времевском выступе
Рогов сообщил, что ВС России отразили атаку украинских войск на Времевском выступе