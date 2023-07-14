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СМИ: в Евросоюзе поспорили из-за замороженных российских активов - РИА Новости, 14.07.2023
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19:59 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/aktivy-1884294034.html
СМИ: в Евросоюзе поспорили из-за замороженных российских активов
СМИ: в Евросоюзе поспорили из-за замороженных российских активов - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: в Евросоюзе поспорили из-за замороженных российских активов
Между Еврокомиссией и Европейским Центральным банком (ЕЦБ), а также внутри ЕС возникли разногласия в вопросе введения налога на прибыль от использования... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:59
2023-07-14T19:59
россия
украина
бельгия
урсула фон дер ляйен
александр де кроо
кристин лагард
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Между Еврокомиссией и Европейским Центральным банком (ЕЦБ), а также внутри ЕС возникли разногласия в вопросе введения налога на прибыль от использования российских замороженных активов, из-за чего сроки принятия решения об использовании замороженных активов ЦБ РФ в ЕС могут сдвинуться, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕК до августа выступит с конкретным предложением к странам союза по использованию замороженных в ЕС активов Центробанка России для финансирования восстановления Украины. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Евросоюз намерен использовать сверхприбыль от вложения замороженных в ЕС активов России для помощи Украине и рассчитывает получать не менее трех миллиардов евро в год. "Официальные лица исполнительной власти ЕС в четверг выразили возражение председателю ЕЦБ Кристин Лагард в ответ на предостережение банка о том, что действия в отношении замороженных активов могут угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности единой валюты", - сообщает агентство со ссылкой на источники. По данным агентства, ЕК отвергла аргументы ЕЦБ, заявив, что, когда активы были первоначально заблокированы в феврале 2022 года, риски были оценены, и на данный момент "ни один из них не материализовался". По словам одного из собеседников агентства, налог на дополнительные доходы от использования замороженных активов РФ, который планируется ввести, не затрагивает ни сами активы, ни претензии российского ЦБ, ни роль ЕС в обеспечении сохранности ценных бумаг. По словам одного из источников, чьи слова приводит Блумберг, сроки принятия решения сдвинулись на период после летнего перерыва, поскольку не только ЕС и ЕЦБ разошлись во мнениях, но также и сами страны-члены ЕС разделились на два лагеря. По данным источников, ранее на этой неделе Франция предложила рассмотреть двухэтапный процесс в качестве компромисса, который предполагает сначала "замораживание" доходов, а затем обсуждение того, как их использовать. Как передает агентство, ожидается, что министры финансов стран G7 и представители ЕС обсудят вопрос об использовании прибыли от замороженных активов РФ в кулуарах встречи "Большой двадцатки" в Индии 16 июля. По словам одного из собеседников агентства, до сих пор переговоры между ЕС и G7 носили позитивный характер. Ранее в июне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз будет добиваться от стран G7 поддержки плана ввести налог на дополнительный доход от замороженных российских активов. Это связано с тем, что ряд стран в качестве условия одобрения плана обозначили поддержку со стороны "семерки". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".
https://ria.ru/20230626/shveytsariya-1880569681.html
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россия, украина, бельгия, урсула фон дер ляйен, александр де кроо, кристин лагард, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк
Россия, Украина, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Александр де Кроо, Кристин Лагард, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский центральный банк
СМИ: в Евросоюзе поспорили из-за замороженных российских активов

Bloomberg: между ЕК и ЕЦБ возникли разногласия из-за замороженных российских активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Между Еврокомиссией и Европейским Центральным банком (ЕЦБ), а также внутри ЕС возникли разногласия в вопросе введения налога на прибыль от использования российских замороженных активов, из-за чего сроки принятия решения об использовании замороженных активов ЦБ РФ в ЕС могут сдвинуться, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕК до августа выступит с конкретным предложением к странам союза по использованию замороженных в ЕС активов Центробанка России для финансирования восстановления Украины. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Евросоюз намерен использовать сверхприбыль от вложения замороженных в ЕС активов России для помощи Украине и рассчитывает получать не менее трех миллиардов евро в год.
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"Официальные лица исполнительной власти ЕС в четверг выразили возражение председателю ЕЦБ Кристин Лагард в ответ на предостережение банка о том, что действия в отношении замороженных активов могут угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности единой валюты", - сообщает агентство со ссылкой на источники.
По данным агентства, ЕК отвергла аргументы ЕЦБ, заявив, что, когда активы были первоначально заблокированы в феврале 2022 года, риски были оценены, и на данный момент "ни один из них не материализовался". По словам одного из собеседников агентства, налог на дополнительные доходы от использования замороженных активов РФ, который планируется ввести, не затрагивает ни сами активы, ни претензии российского ЦБ, ни роль ЕС в обеспечении сохранности ценных бумаг.
По словам одного из источников, чьи слова приводит Блумберг, сроки принятия решения сдвинулись на период после летнего перерыва, поскольку не только ЕС и ЕЦБ разошлись во мнениях, но также и сами страны-члены ЕС разделились на два лагеря.
По данным источников, ранее на этой неделе Франция предложила рассмотреть двухэтапный процесс в качестве компромисса, который предполагает сначала "замораживание" доходов, а затем обсуждение того, как их использовать.
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Как передает агентство, ожидается, что министры финансов стран G7 и представители ЕС обсудят вопрос об использовании прибыли от замороженных активов РФ в кулуарах встречи "Большой двадцатки" в Индии 16 июля. По словам одного из собеседников агентства, до сих пор переговоры между ЕС и G7 носили позитивный характер.
Ранее в июне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз будет добиваться от стран G7 поддержки плана ввести налог на дополнительный доход от замороженных российских активов. Это связано с тем, что ряд стран в качестве условия одобрения плана обозначили поддержку со стороны "семерки".
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".
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