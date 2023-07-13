Рейтинг@Mail.ru
Лихачев заявил, что у России были данные о подготовке Киевом удара по ЗАЭС - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 13.07.2023 (обновлено: 14:53 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/zaes-1883977582.html
Лихачев заявил, что у России были данные о подготовке Киевом удара по ЗАЭС
Лихачев заявил, что у России были данные о подготовке Киевом удара по ЗАЭС - РИА Новости, 13.07.2023
Лихачев заявил, что у России были данные о подготовке Киевом удара по ЗАЭС
Россия располагала информацией о недавних планах Киева ударить по Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:22
2023-07-13T14:53
специальная военная операция на украине
россия
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
запорожская аэс
украина
павел зарубин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197955_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_fbcad425d8b8bbfdd9ffca5c1de86a5b.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия располагала информацией о недавних планах Киева ударить по Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Видеозапись комментария размещена в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина."И разведданные наших Вооруженных сил, и показания, в том числе попавших в плен диверсантов, говорят о признаках подготовки такой атаки", - сказал Лихачев журналисту Павлу Зарубину.По словам Лихачева, с одной стороны, украинской стороной готовились наводчики и обозначения целей, а с другой стороны Киев заявлял, что Россия готовится якобы "взорвать" ЗАЭС."Надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв станции, когда у тебя там работают 3,5 тысячи человек непосредственно, каждый день. При этом еще и очень значимая часть людей - приехавшая со всей России для того, чтобы помочь в этот момент и с технологическими вопросами на станции, и с вопросами ее безопасности, и с вопросом развития города Энергодара", - добавил глава "Росатома".Лихачев отметил вклад МАГАТЭ в опровержение заявлений Киева."Сегодня четыре человека (из числа экспертов МАГАТЭ - ред.) трудятся непосредственно на территории станции, им были продемонстрированы соответствующие помещения, и они сделали абсолютно точный вывод, что станция не носит признаков минирования", - сказал Лихачев."К этой теме очень отнеслось неравнодушно руководство МАГАТЭ - Рафаэль Гросси, он современными способами, в том числе и в Twitter, донес свою точку зрения, донес эту оценку своих экспертов. Ну и таким образом все, кто хотел устроить провокацию, в данном случае были выведены на чистую воду", - отметил он.Советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа вечером 4 июля сообщил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Этого не произошло, но риски остаются: как заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев подрывом Каховской ГЭС продемонстрировал, что не гнушается ничем.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230708/makron-1882994788.html
https://ria.ru/20230706/udary-1882518756.html
https://ria.ru/20230709/stantsiya-1883137651.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8190ed1eaf8841f035076bb096370ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, запорожская аэс, украина, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Украина, Павел Зарубин
Лихачев заявил, что у России были данные о подготовке Киевом удара по ЗАЭС

Глава "Росатома" Лихачев: Россия располагала информацией о подготовке Киевом удара по ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия располагала информацией о недавних планах Киева ударить по Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Видеозапись комментария размещена в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
"И разведданные наших Вооруженных сил, и показания, в том числе попавших в плен диверсантов, говорят о признаках подготовки такой атаки", - сказал Лихачев журналисту Павлу Зарубину.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
В США заметили странность в поведении Макрона после слов Зеленского о ЗАЭС
8 июля, 17:25
По словам Лихачева, с одной стороны, украинской стороной готовились наводчики и обозначения целей, а с другой стороны Киев заявлял, что Россия готовится якобы "взорвать" ЗАЭС.
«
"Надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв станции, когда у тебя там работают 3,5 тысячи человек непосредственно, каждый день. При этом еще и очень значимая часть людей - приехавшая со всей России для того, чтобы помочь в этот момент и с технологическими вопросами на станции, и с вопросами ее безопасности, и с вопросом развития города Энергодара", - добавил глава "Росатома".
Лихачев отметил вклад МАГАТЭ в опровержение заявлений Киева.
"Сегодня четыре человека (из числа экспертов МАГАТЭ - ред.) трудятся непосредственно на территории станции, им были продемонстрированы соответствующие помещения, и они сделали абсолютно точный вывод, что станция не носит признаков минирования", - сказал Лихачев.
"К этой теме очень отнеслось неравнодушно руководство МАГАТЭ - Рафаэль Гросси, он современными способами, в том числе и в Twitter, донес свою точку зрения, донес эту оценку своих экспертов. Ну и таким образом все, кто хотел устроить провокацию, в данном случае были выведены на чистую воду", - отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
"Будут удары". Зеленского предупредили о последствиях провокации на ЗАЭС
6 июля, 10:07
Советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа вечером 4 июля сообщил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Этого не произошло, но риски остаются: как заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев подрывом Каховской ГЭС продемонстрировал, что не гнушается ничем.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
"Росэнергоатом" назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС ложью
9 июля, 19:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевЗапорожская АЭСУкраинаПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала