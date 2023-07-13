Лихачев заявил, что у России были данные о подготовке Киевом удара по ЗАЭС
Глава "Росатома" Лихачев: Россия располагала информацией о подготовке Киевом удара по ЗАЭС
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия располагала информацией о недавних планах Киева ударить по Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Видеозапись комментария размещена в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
"И разведданные наших Вооруженных сил, и показания, в том числе попавших в плен диверсантов, говорят о признаках подготовки такой атаки", - сказал Лихачев журналисту Павлу Зарубину.
По словам Лихачева, с одной стороны, украинской стороной готовились наводчики и обозначения целей, а с другой стороны Киев заявлял, что Россия готовится якобы "взорвать" ЗАЭС.
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"Надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв станции, когда у тебя там работают 3,5 тысячи человек непосредственно, каждый день. При этом еще и очень значимая часть людей - приехавшая со всей России для того, чтобы помочь в этот момент и с технологическими вопросами на станции, и с вопросами ее безопасности, и с вопросом развития города Энергодара", - добавил глава "Росатома".
Лихачев отметил вклад МАГАТЭ в опровержение заявлений Киева.
"Сегодня четыре человека (из числа экспертов МАГАТЭ - ред.) трудятся непосредственно на территории станции, им были продемонстрированы соответствующие помещения, и они сделали абсолютно точный вывод, что станция не носит признаков минирования", - сказал Лихачев.
"К этой теме очень отнеслось неравнодушно руководство МАГАТЭ - Рафаэль Гросси, он современными способами, в том числе и в Twitter, донес свою точку зрения, донес эту оценку своих экспертов. Ну и таким образом все, кто хотел устроить провокацию, в данном случае были выведены на чистую воду", - отметил он.
Советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа вечером 4 июля сообщил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Этого не произошло, но риски остаются: как заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев подрывом Каховской ГЭС продемонстрировал, что не гнушается ничем.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.