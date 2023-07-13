https://ria.ru/20230713/ustav-1883901869.html

В Швеции прошла акция с сожжением устава НАТО

В Швеции прошла акция с сожжением устава НАТО - РИА Новости, 13.07.2023

В Швеции прошла акция с сожжением устава НАТО

На акцию с сожжением устава НАТО в шведском Хельсингборге в среду вечером пришли около 200 человек, мероприятие прошло без происшествий, сообщила газета... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:15

2023-07-13T10:15

2023-07-13T10:42

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На акцию с сожжением устава НАТО в шведском Хельсингборге в среду вечером пришли около 200 человек, мероприятие прошло без происшествий, сообщила газета Aftonbladet. "Человек, у которого было разрешение полиции, заявил перед примерно 200 зрителями, что он противник НАТО. Санкционированное собрание завершилось без беспорядков", — говорится в публикации.Издание отметило, что 29-летний активист ранее хотел сжечь Коран, однако позже изменил свое решение.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила одобрения Турции и Венгрии.В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал.

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швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нато, швеция