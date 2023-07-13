В Швеции прошла акция с сожжением устава НАТО
Во время акции сожжения устава НАТО в шведском Хельсингборге никто не пострадал
© AP Photo / Mindaugas KulbisПодготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На акцию с сожжением устава НАТО в шведском Хельсингборге в среду вечером пришли около 200 человек, мероприятие прошло без происшествий, сообщила газета Aftonbladet.
"Человек, у которого было разрешение полиции, заявил перед примерно 200 зрителями, что он противник НАТО. Санкционированное собрание завершилось без беспорядков", — говорится в публикации.
Издание отметило, что 29-летний активист ранее хотел сжечь Коран, однако позже изменил свое решение.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила одобрения Турции и Венгрии.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал.